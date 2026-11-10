Protesty mají nesporně své oprávnění a skutečnost, že zachování veřejnoprávního statusu České televize a Českého rozhlasu dovede zaktivizovat velké množství lidí, je jistě nesmírně pozitivní, byť se názory na konkrétní model, jak onoho obecněji formulovaného cíle dosáhnout, mohou lišit.
|
Spor dobra se zlem? O ČT a ČRo je třeba mluvit bez politických a emočních zkratek
Nicméně pozornost si zaslouží též jistá umělost zmíněného konfliktu nebo vůbec absence řady důležitých témat ve veřejném prostoru, přesněji řečeno jejich absence v podobě výkonného akcelerátoru společenských nálad, postojů, aktivit, ba příklonu k té či oné politické straně.
Hra se záporným součtem
Připusťme, že Andrej Babiš a hnutí ANO Českou televizi nesnášejí, jelikož o nich nereferuje dle jejich představ, a chtějí jí tedy nasadit ohlávku. Proč však nepočkali s prosazováním příslušné legislativy na jaro? Jarní termín by přece sám o sobě oslabil chuť opozice k obstrukcím, poněvadž ty nyní pohání i naděje, že mohou reálně alespoň cosi zbrzdit, přesunout změnu financování veřejnoprávních médií až na příští rok. Navíc rozpočet na rok 2027 počítá s astronomickým schodkem a zrušení poplatků znamená nutnost najít ve státní kase ještě pár miliard navíc.
Místo taktičtějšího postupu jsme ale byli svědky urputného bičování koně, patrně na popud menšího koaličního partnera, SPD Tomia Okamury. Sice jí ubývají voliči, leč žádný průzkum zatím nenaznačil, že by blitzkrieg proti poplatkům stranám vládní koalice přihrál nové přívržence. Nosné politické téma letošního podzimu tudíž zplodily nervozita, umanutost a netaktičnost na straně vlády.
Něco podobného se dá říci též o protiprezidentské kampani, kterou vládní tábor vedl zejména od sporu o účast hlavy státu na summitu NATO v Ankaře. Zpětně nahlíženo lze jen s údivem konstatovat: Proboha, co by se stalo, kdyby se hned na začátku klíčoví aktéři nějak domluvili, rozdělili si role a své party na summitu s velkou dávkou rutiny profesionálně odehráli? Tak jako tomu bylo v případě české účasti na všech předchozích summitech Severoatlantické aliance? Místo toho z celé domácí přetahované vyšla na zahraničním fóru hra se záporným součtem.
Konflikt pokračoval i po summitu – vládní koalice se pustila do hledání společného prezidentského kandidáta. Andrej Babiš dokonce deklaroval ambici dát České republice první prezidentku. Intenzita kampaně ale postupně uvadala. Vládní strany totiž zjistily, že žádného přitažlivého kandidáta či kandidátku nedokážou sehnat.
Z perspektivy zdravého rozumu se však od počátku nabízela prostá úvaha: Proč se upínat na boj o úřad prezidenta, jenž neoplývá rozsáhlými pravomocemi? Zvlášť když ten současný, v kampani příznivců vládního tábora vykreslovaný skoro jako zákeřný zlosyn, do každé vlády jmenuje každého, pokud tedy dotyčný kandidát nehajluje. Navíc rozhodně preferuje pragmatickou dohodu před konfliktem a pokud po něčem opravdu netouží, na rozdíl od divoké jízdy na motorce v marocké poušti, tak po roli lídra opozice.
Výše popsané příklady iracionálního jednání však pohání jedna silná, byť skrytá racionalita. Politika prostě vyžaduje nějaký konflikt a pro běžný politický provoz je určitě lepší konflikt v zásadě umělý nebo nafouknutý, který se dotýká něčeho řiditelného a splnitelného (nebo zdánlivě splnitelného). Koncesionářské poplatky se dají zrušit jedním zákonem a lidé získají hezký subjektivní pocit, jak politici, jimž dali hlas, pro ně něco dělají – ušetří jim dva a půl tisíce přímých výdajů ročně. Obsazování Pražského hradu sice může vyvolávat dojem, že se voliči osobně účastní dalšího dílu populárního seriálu Hra o trůny, ve skutečnosti ale české prezidentské volby představují hlavně velké emoční divadlo s velmi malým reálným dopadem na výši daní, nájemného, důchodů či cen pohonných hmot na čerpacích stanicích.
Poplatky rozhodně ne na prvním místě
Studenti a vůbec mladí lidé, kteří se účastní současných protestů, mají dle průzkumů nebo reportáží v médiích často širší či hlubší motivaci k vyjádření nespokojenosti. O poplatky jim moc nejde, respektive pro ně nejsou na prvním místě. Doléhají na ně především obavy z budoucnosti kvůli klimatické krizi, špatné dostupnosti bydlení nebo společnosti orientované pouze na výkon a tržní spotřebu. Od současné vlády zlepšení nečekají, na opozici však pohlížejí s jistou nedůvěrou, ba skepticky.
|
Mladí demonstrují kvůli koncesionářským poplatkům. Existenční nejistota zůstává v pozadí
Ale pokud si odmyslíme spor o veřejnoprávní média nebo o postavení prezidenta plus střety zájmů Andreje Babiše či vůbec jeho osobu coby ústřední politické téma posledních zhruba dvanácti let, v čem se pak budou hlavní české politické strany lišit? Určitě, zda hnutí ANO reprezentuje spíše levicový, nebo pravicový subjekt, znamená skoro nerozlousknutelný politologický oříšek.
Ale co třeba takové hnutí STAN, kam ho řadit? Nejspíše do středu. Avšak co od něho čekat, kdyby vyhrálo volby a sestavilo vládu? Jeho představitelé či skalní fanoušci by asi odvětili, že prostě nabízí lepší lidi, kteří dokáží řídit stát lépe. Plus by nabídli seznam odlišností od ANO dle stranického programu. Nicméně v principu jen dílčích plus obecnější fráze o prozápadnosti nebo potřebě zavedení eura.
Řešení hlubších problémů typu rozpočtového schodku, daného růstem mandatorních výdajů, či krize bydlení, však vyžaduje zásadnější reformy, které by se měly opírat o propracovanější ideový systém.
|
Rok od voleb? Hodně křiku, málo změn. Babišova vláda je údržbářská a opozice tápe
Pokud se ale z politiky postupně vytrácí dimenze ideového zápasu, zůstává jen boj o personálie nebo marketingově dobře uplatnitelná témata. Z dlouhodobějšího hlediska však může vše vyústit ve frustraci a radikalizaci na obou pólech spektra jako nyní ve Francii.