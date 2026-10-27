Obava o budoucnost ČT je srozumitelná: pokud by o penězích pro veřejnoprávní média rozhodovala vláda a parlament prostřednictvím státního rozpočtu, mohlo by se financování stát nástrojem politického tlaku. Proč se ČT důsledně brání před možným vlivem politiků, ale mnohem méně se její zastánci zabývají jejím vztahem ke komerčním zájmům? Otázka je nepříjemná, a proto ji nikdo neklade.
Česká televize má zákonem omezené možnosti vysílat reklamu. Zákon jí umožňuje prodávat reklamu na vybraných programech a využívat sponzoring. Jenže z pohledu diváka může být rozdíl mezi reklamním spotem a sponzorským vzkazem mnohem menší než rozdíl, který mezi nimi stanoví právní předpisy.
V Registru smluv lze najít konkrétní obchodní vztahy České televize se společnostmi z oblasti hazardu i alkoholu. Pro příklad: dne 11. února 2026 byla zveřejněna smlouva se společností Tipsport na sponzoring v hodnotě 768 600 korun bez DPH. 23. února, byla zveřejněna smlouva s Rodinným pivovarem Bernard na sponzoring v hodnotě 341 000 korun bez DPH.
Sponzoring sázkové kanceláře a pivovaru - a nejen zmíněných dvou - je součástí obchodních vztahů veřejnoprávní televize. Je naprosto legitimní ptát se, zda je taková spolupráce v souladu s jejím posláním, zvlášť když jde o hazard a alkohol.
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Zeptejte se v bohnické léčebně
Podnikání hazardu stojí na tom, že lidé sázejí peníze v naději na výhru. U části z nich se hraní mění v závislost, která vede k zadlužení, rozpadu rodinných vztahů a vážným psychickým problémům. Světová zdravotnická organizace na tyto dopady dlouhodobě upozorňuje a doporučuje omezovat propagaci hazardních her včetně jejich spojování se sportem.
Podobně alkohol není jen běžné zboží, jehož propagace se řídí zákonem o reklamě. Jeho škodlivé účinky zahrnují závislost, závažná onemocnění i předčasná úmrtí. To samozřejmě neznamená, že každý divák, který uvidí logo pivovaru, začne pít nebo že každý sponzorský vzkaz přivede někoho k hazardu. Znamená to ale, že propagace těchto produktů má společenské důsledky, které nelze odbýt poukazem na platnou smlouvu.
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Sportovní vysílání je přitom prostředím, kde se tyto světy potkávají. Značky sázkových kanceláří se spojují s oblíbenými soutěžemi a sportovními zážitky. Pivovary využívají vztah fanoušků ke sportu k budování vlastní značky. Veřejnoprávní televize jim za úplatu poskytuje přístup k publiku, jehož důvěra je přitom jednou z jejích nejcennějších hodnot.
Je všechno, co zákon dovoluje, také v souladu s veřejnoprávním posláním? Nezdá se, že by si na Kavčích horách tuto otázku někdo kladl, snad kromě sporťáka Roberta Záruby. Ten se nechal slyšet, že „když se sází na výsledky, tak to není hazard“. V bohnické léčebně se každé pondělí koná volně přístupná skupina anonymních gamblerů, snad by tam pan Záruba mohl zajít a ověřit si svou tezi v praxi.
Peníze nejsou všechno
Tato otázka by měla zajímat i lidi, kteří vycházejí do ulic na obranu České televize. Obhajoba koncesionářských poplatků sama o sobě neznamená souhlas s každým obchodním rozhodnutím ČT. Veřejná debata, která zdůrazňuje nebezpečí politického vlivu a přehlíží komerční stránku veřejnoprávních médií, je neúplná a pokrytecká.
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Jestliže má být Česká televize něčím víc než další televizní společností, nemůže se její veřejnoprávnost vyčerpat otázkou financování. Musí se projevovat také v tom, jaké obchodní nabídky přijímá, jaké hranice sama sobě nastavuje a zda je ochotna odmítnout příjem, který je s jejím posláním obtížně slučitelný. Zatím to vypadá, že si na Kavkách svůj etický problém ani neuvědomili.