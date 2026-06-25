Hrozí opravdu médiím veřejné služby zánik, tedy změna v poplatné a irelevantní instituce? Stěží, legislativní návrhy předložené ministrem Klempířem jsou stále stejně ledabyle připravené, nekonzistentní a v řadě ohledů nefunkční, jako byly jeho předešlé iniciativy.
Jak upozornil Senát, Klempířův návrh rozhodně nepočítá například se změnou účetnictví, která ze změny financování plyne. Přechod z účetních pravidel pro neziskový sektor na odlišná pravidla pro veřejný sektor prakticky nelze uskutečnit do konce letošního roku.
Tahle „kosmetická“ překážka by mohla uvrhnout obě instituce do účetního chaosu, a pokud má vláda v úmyslu skutečně šetřit, musí se podobným překotným změnám spíš vyhýbat.
Hazardérské chování ministerstva
Dalším faktorem, který věcně znemožňuje změnu, je rozpočet obou veřejnoprávních institucí. Ten se začíná připravovat v létě a je do značné míry definován závazky a povinnostmi danými zákonem pro obě média veřejné služby. Změnu u takových velkých „firem“ nelze nařídit ze dne na den, stejně jako nelze pouze seškrtat rozpočty a neubírat povinnosti.
Nehledě k takové, „prkotině“, že by škrtům měla předcházet debata o tom, kde přesně je možné vysílání redukovat. Scénář, ve kterém v listopadu či dokonce později vláda veřejnoprávním institucím jednoduše nadiktuje, kolik mají uspořit, je mimo realitu.
Nezodpovězená ze strany vlády zůstala otázka notifikace celého procesu od Evropské komise. Taková změna veřejnoprávních médií musí být v souladu s unijními pravidly. Tenhle proces též nelze odbýt za pár týdnů, či jej dokonce ignorovat.
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Opoziční politici sice slibují, že se obrátí na Ústavní soud, kdyby vláda tento záměr prohlašovala. Nicméně na to vůbec nemusí dojít, stačí, kdyby se na soudy obrátily dotčené instituce, protože ukládá-li jim zákon povinnosti, nelze je vykonávat bez náležitých prostředků. Ministerstvo kultury se v téhle situaci chová dost naivně či spíš hazardérsky, jako kdybyste si nechali postavit dům na louce a pak se hrozně divili, že v něm nic nefunguje, neboť jste se před výstavbou nezajímali o to, zda je pozemek zasíťovaný.
Možnost, že by tenhle bezbřehý amatérismus byl mazaným plánem, jak likvidovat televizi a rozhlas, lze vyloučit. Stačí pár dobře podaných žalob a záměr se zhroutí.
Legislativní paskvil
Sama myšlenka změny financování veřejnoprávních médií není nelegitimní, její realizátoři se však chovají krajně nedůvěryhodně a sami svému záměru škodí, například když se tváří, že nechápou, proč by měly mít veřejnoprávní instituce nějaké záruky a pojistky, aby je nemohla jakákoli příští vláda pouhými zásahy do rozpočtu udusit. Babišova vláda svou neobratností sama kráčí vstříc prohře a ani sněmovna legislativní paskvil v juristický klenot proměnit nedokáže.
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Opět bude trvat týdny, možná měsíce, než někomu ve vládě docvakne, že takhle to opravdu nejde a záměr poputuje do stoupy. Pak vyvstane otázka, zda se bude sněmovní většina pokoušet o jinou změnu, zda to hodlá provádět stejně náhodně a zda se vůbec o svém záměru chce s někým bavit. Když už vládě tolik vadí opozice, měla by vést dialog minimálně s dotčenými institucemi. Ale to je moc pracné, stejně jako je pracné připravovat kvalitní legislativní návrhy.
A veřejnoprávní demonstranti? Určitě se cítí jako hrdinové, obklopení řadou kulturních celebrit. Ale měli by se spíš tázat, jak se na jejich program „nesahejte nám na peníze a na naše pohodlí“ dívají ti, kteří veřejnoprávní média vůbec nesledují. A není jich málo.