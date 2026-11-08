Kafkovské poplatky. Když dojdou argumenty, přichází strašení dluhem

Začněme půjčováním. Argument, že stát bude muset kvůli České televizi a Českému rozhlasu vydat dalších přibližně 7,8 miliardy korun, a proto si na ně musí půjčit, by měl skutečnou vypovídací hodnotu především tehdy, kdyby šlo o první výdaj nad rámec jinak vyrovnaného státního rozpočtu.
Jenže, pro pět ran do kafkovských… pardon, Kavčích hor, taková situace nenastává. Státní rozpočet je sestavován jako celek, s příjmy, výdaji a výsledným saldem. Jednotlivou výdajovou položku nelze automaticky označit za konkrétní příčinu zadlužení, aniž bychom posoudili celou rozpočtovou bilanci.
Představme si, že by někdo zastavil na ulici policistu nebo učitele a začal na něj křičet, že jeho výplatu musí stát financovat z půjček. Vždyť i jejich mzdy jsou součástí veřejných výdajů. Taková argumentace by byla přinejmenším podivná a neslušná. U médií veřejné služby se však podobné zjednodušení vydává za zásadní ekonomický objev, že, pane nový lidovče Talíři?
Druhým oblíbeným argumentem je, že občan stejně zaplatí televizní a rozhlasové vysílání prostřednictvím daní. Ano, zaplatí. Jenže podstatné je také to, jakým způsobem a z jakých peněz.
Dvě stovky čistého nerovná se totéž co hrubého
Dnes domácnost odvádí dohromady 205 korun měsíčně. Nejde přitom o peníze před zdaněním, nýbrž o příjem, z něhož již byly odvedeny příslušné daně a pojistné. Při ilustrativním daňovém zatížení kolem dvaceti procent představuje 205 korun čistého příjmu přibližně 256 korun hrubého výdělku. Jinými slovy, občan musí nejprve vydělat více, aby mohl následně nedobrovolně zaplatit zvláštní televizní a rozhlasový poplatek.
Pokud bychom tedy přijali logiku poměřování, kterou dnes používají někteří odpůrci změny, mohli bychom stejně dobře namítnout, že financování ze státního rozpočtu je pro občana ekonomicky výhodnější. Veřejné služby se ostatně financují z veřejných příjmů běžně. Není žádný ekonomický zákon, který by přikazoval vybírat na každou veřejnou instituci samostatný (!) poplatek.
|
Příležitost k vychladnutí hlav. Jakou cestou bude pokračovat spor o poplatky?
Změna způsobu financování sama o sobě neznamená změnu jejich právního postavení, redakční autonomie ani nezávislosti. O tom rozhodují především zákonné institucionální záruky, pravidla jmenování a odvolávání kontrolních orgánů, transparentnost hospodaření a ochrana před nepřípustnými zásahy politické moci. Rozpočtové financování proto musí být doprovázeno dostatečně pevnými pravidly, která zabrání tomu, aby se každoroční rozpočtová debata stala nástrojem politického nátlaku.
Pleteme hrušky s ananasy
Ostatně zaměňovat nezávislost médií za konkrétní způsob výběru peněz je účelová argumentační zkratka. Poplatek vybíraný přímo od domácností není sám o sobě zárukou nezávislé žurnalistiky. A státní rozpočet zase automaticky neznamená politickou kontrolu nad redakcemi.
Na závěr jedna osobní poznámka. Financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu a zrušení koncesionářských poplatků navrhuji a podporuji již více než osmnáct let. Svědčí o tom i mé tehdejší publikované články. Nemá to tedy vůbec nic společného s Andrejem Babišem, ministrem Oto Klempířem ani s momentální politickou konstelací. Jde o dlouhodobě zastávaný názor na způsob financování veřejné služby.
Veřejnoprávní média mají své místo v demokratickém systému. O jejich kvalitě, rozsahu veřejné služby, hospodaření a nezávislosti se má vést otevřená diskuse. Neměla by se však vést způsobem, při němž se každá uvažovaná změna financování vydává za útok na demokracii.
Koncesionářský poplatek není demokratická hodnota sama o sobě. Je to pouze jeden z možných způsobů, jak získat peníze na tzv. veřejnou službu. A žádný způsob placení by neměl být povýšen na nedotknutelné dogma. A to dokonce ani tehdy, když k nim předseda lidovců složí další písničku a okopíruje (pardon – inspiruje se) z internetu nový taneček.