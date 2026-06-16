Výše financí se má vrátit do roku 2024, do doby před zvýšení televizních a rozhlasových poplatků. Obě veřejnoprávní média mají podle ministra kultury Oto Klempíře šetřit a to, že se jim sníží financování, povede k jejich vyšší efektivitě. Klempíř prohlásil, že v roce 2024 byla obě média „lídry trhu“, a neočekává tak, že by Česká televize a Český rozhlas snížením financí utrpěly.
Ponechme teď stranou, že nyní mají obě média větší úkoly a že škrtání nevede automaticky k vyšší efektivitě. Jinak by se totiž každá firma a organizace v problémech dala ozdravit pouhým snížením rozpočtu.
Jednou klacek, jindy cukřík
Zajímavé je především Klempířovo, potažmo vládní počítání s penězi. Schválit někomu rozpočet na rok 2027 s tím, že mu stačí stejné peníze jako v roce 2024, je prostě nesmysl. Předpokládá to totiž, že nebude existovat inflace. Ale ta zřetelně existovat bude. A bude tedy potřeba na stejný výkon vynaložit nominálně vyšší suma peněz.
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Navíc nejde o peníze roku 2024. Tyhle peníze byly zavedeny v roce 2005 pro rozhlas a v roce 2008 pro televizi a do roku 2024 se částka nezvyšovala. Ale inflace byla enormní, zejména v době po covidu. Od roku 2005 do roku 2025 byla kumulovaná inflace v Česku přibližně 96 procent a od roku 2008 to bylo přes 70 procent. O tolik by tedy měly dostat Česká televize a Český rozhlas oproti roku 2024 víc. Jen proto, aby se udržely „na svém“.
Kupodivu jak premiér Andrej Babiš, tak ministr Klempíř tuhle inflaci nevidí. Stejně tak nevidí Klempíř náklady na veřejnoprávní média ze státního rozpočtu – když se nezvýší daně, tak prý neexistují. Ovšem když jde třeba o výdaje na obranu či valorizaci penzí důchodcům, to kabinet náklady i inflaci vidí a vidí potřebu důchody v případě inflace zvýšit.
Nic proti penzistům, je to bezpochyby správné, ale je třeba měřit všem stejným metrem. Takhle to vypadá, že pro vládu tu inflace jednou je a jednou není, stejně jako další ekonomické danosti. Zkrátka že je to tak, jak to kabinet zrovna potřebuje prodat svým voličům nebo kdy to potřebuje použít jako klacek a kdy jako cukřík. Jenže dají se takhle dlouhodobě řídit státní finance?