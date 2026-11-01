Ve skutečnosti se tu překrývají nejméně tři vrstvy spolu souvisejících problémů a z nich vyplývajících otázek.
Zaprvé, jak mají být veřejnoprávní média financována. Zadruhé, nakolik jsou dnes skutečně nezávislá. A zatřetí, zda to, co nyní vidíme, není vlastně čistý politický střet.
Pokud pleteme vše dohromady, nemůžeme na konci dne dostat nic jiného než emoce, demonstrace a další příkopy.
Nepleťme nezávislost a koncesionářské poplatky
Začněme financováním. V české debatě se nyní prosazuje dojem, že koncesionářský poplatek znamená nezávislost a financování ze státního rozpočtu její konec. Evropská zkušenost to však vůbec nepotvrzuje. Existují země s klasickými poplatky, země se zvláštní daní i země, kde veřejnoprávní média dostávají peníze přímo ze státního rozpočtu. Samotný způsob, kterým peníze do instituce přitečou, tedy o její nezávislosti nerozhoduje.
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Demonstrování veřejnoprávním médiím škodí. I kdyby byl Babiš poražen na hlavu, nepomůže to
Klíčem jsou pravidla financování. To musí být dostatečně dlouhodobé, předvídatelné a pokud možno chráněné před tím, aby každá momentální parlamentní většina mohla instituci odměňovat nebo trestat podle toho, jak je s jejím vysíláním spokojena.
Současně však neexistuje žádný přirozený nárok veřejnoprávních médií na jejich dnešní rozpočet. To, že nějaká instituce dostávala určitou částku dosud, není argumentem, proč ji má dostávat navždy. Je naprosto legitimní ptát se, zda hospodaří efektivně a zda některé věci nemohou dělat levněji.
Právě tady se podle mého názoru část jejich obrany dostává na tenký led. Obrana nezávislosti a obrana rozpočtu nejsou totéž. ČT i ČRo pochopitelně bojují nejen o abstraktní hodnotu svobody médií, ale také o své peníze, zaměstnance, produkci a dosavadní institucionální rozsah. Na tom není nic špatného, jen je dobré to pojmenovat.
Stejně tak ale vypadá nevěrohodně, když vláda právě tyto dvě instituce staví do role symbolu nutných úspor. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 počítá se schodkem přibližně 390 miliard. Tvrdit, že v době prosperity, v níž si na vysoký úrok půjčujeme (kromě covidové krize) zcela bezprecedentní částky, nás zachrání několik set milionů nebo miliarda odebraná veřejnoprávním médiím, působí nevěrohodně. Míst, kde by stát mohl hledat miliardové úspory, je nepochybně mnohem více. Hned zítra by mohl začít například ve zdravotnictví.
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Zbytečná chyba vlády a lži o zestátnění ČT. O všeobecné hysterii kolem zrušení poplatků
Ještě problematičtější je způsob, kterým vláda svůj návrh začala ve Sněmovně prosazovat. Hlasování v prvním čtení proběhlo v sobotu 24. října po půl páté ráno. Samotná forma a načasování samozřejmě nedokazují zlý úmysl, ale průběh jednání byl tak nestandardní, že se to koaličním stranám stoprocentně negativně vrátí v nejbližších dnech a nejpozději 17. listopadu.
Současná veřejnoprávnost má k ideálu daleko
To ale ještě neznamená, že na druhé straně stojí ideální systém, který by demokraticky smýšlející občané museli zuby nehty bránit.
Slovo nezávislost totiž v této debatě používáme velmi volně. ČT ani ČRo dnes nejsou institucemi izolovanými od politiky. Jejich rady vznikají politickou volbou a právě tyto rady vybírají a odvolávají generální ředitele. Výběr členů rad i ředitelů byl v minulosti opakovaně provázen politickými spory, vyjednáváním a snahou jednotlivých skupin prosadit své vlastní kandidáty.
Vysoký politický funkcionář sice nemůže napřímo zavolat do redakce a nařídit, co má večer (ne)zaznít ve zprávách. Má však jednoznačný nepřímý vliv a to prostřednictvím řetězce: parlament – rada – generální ředitel – management. To není absolutní politická kontrola, ale není to ani sterilní svět nezávislý na politické moci.
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Konec (demokratického) světa? Veřejnoprávní televize ani její poplatky nejsou posvátná kráva
Právě proto považuji za zavádějící tvrzení, že současná vláda přichází zničit jakýsi dokonale nezávislý systém. Ten tu nemáme a skandály kolem televizní rady to v minulosti opakovaně prokázaly.
A pak tu ještě máme velmi citlivou otázku názorové plurality. Bez jakékoliv předpojatosti by ČT a ČRo neměly stavět cosi, co by se podobalo německé „protipožární zdi“, tedy nekomunikaci s konkrétními parlamentními politiky, ať už jsou jejich názory jakkoliv nestravitelné. Veřejnoprávnost prostě předpokládá absolutní pluralitu a nikoliv prosazování názoru určitých redaktorů.
Zároveň však platí, že pokud je médium názorově vychýleno jedním směrem, správnou odpovědí není jeho politické převzetí a politický nátlak směrem opačným. To bychom veřejnoprávní média pouze předávali z rukou jedné politické a společenské skupiny do rukou té druhé a to podle výsledku posledních voleb.
Konec černo-bílého vidění světa
Současná koalice má legitimní právo změnit způsob financování veřejnoprávních médií, požadovat hospodárnost a otevřít debatu o jejich rozsahu. Nemá ale automaticky právo využít tuto reformu k tomu, aby si vytvořila nový nástroj politického tlaku.
ČT a ČRo mají naopak právo bránit svou redakční autonomii a požadovat stabilní podmínky pro svou práci. Nemají však automatický nárok vydávat dnešní institucionální uspořádání za ideální model nezávislosti a každou debatu o efektivitě nebo názorové pluralitě interpretovat jako útok na demokracii.
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Bitva o poplatky? Nedělejte ze způsobu placení televize a rozhlasu boj o demokracii
A opozice má samozřejmě právo postup koalice kritizovat, ale nelze přehlédnout, že právě pro ni jde o mimořádně výhodné politické téma. Sdělení, že vláda „útočí na svobodná média“, je mobilizačně mnohem účinnější než cokoliv, co zatím vyšlo z jejich stranických sekretariátů.
Zdá se tedy, že místo současných emocí bychom si měli dát za domácí úkol odpověď na otázku, jak vytvořit ČT a ČRo, které nebudou ani kořistí momentální parlamentní většiny, ani institucemi, které si pod pojmem nezávislost představují právo na neměnný rozpočet, obtížně kontrolovatelnou efektivitu a uzavřený názorový svět.
Pokud se tak nestane, bude osud veřejnoprávních médií pouhou záminkou k eskalaci politického boje o moc.