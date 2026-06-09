Klempíř si opět rozbije nos o koncesionářské poplatky. Bude s ním Babiš spokojen?

Ministr Klempíř doufá, že by norma mohla platit od ledna a výdaje na provoz médií by byly zahrnuty v rozpočtu ministerstva kultury jako mandatorní.
Až potud nic nového, tohle jsme všichni, včetně ředitelů rozhlasu a televize, slyšeli již několikrát. Důležité bude, jak zákon zformuluje ministerstvo a jak si představuje, že na financování sežene prostředky. V pondělí se o tom má vláda teprve dohodnout, proto nebyla koalice v současné době schopná oběma ředitelům říci, s jakým objemem peněz mají počítat.
V tom bude zásadní zádrhel, nikdo z vlády patrně nepočítá s tím, že by rozpočet ČT a ČRo zůstal nezměněn a o stejnou částku se navýšil i rozpočet ministerstva kultury na příští roky. Patrně uslyšíme argumenty o šetření zdůvodňující zmenšení rozpočtu.
Úspory nadiktované vládou budou nejen ve veřejnoprávních médiích, ale též u značné části veřejnosti vnímány jako snaha po jejich „zkrocení“. S menším rozpočtem by se nutně muselo redukovat vysílání i původní tvorba a muselo by se propouštět. To vše by dotčené instituce musely akceptovat a zorganizovat v rekordně krátkém čase a přitom by byly nuceny respektovat zákonné povinnosti.
Vláda přitom, a na to lze sázet, nemá představu, jak a kde by měla tahle média šetřit. Prezentovat nějaké úspory totiž nelze bez předběžných konzultací s oběma institucemi. Pokud víme, žádné konzultace mezi ministerstvem a rozhlasem či televizí neprobíhají. Klempířovi lidé patrně něco vymyslí a budou to bez ohledu na možnosti dotčených médií prosazovat. To velmi pravděpodobně skončí plnými náměstími. Vláda s tímhle návrhem opět narazí do zdi.
Od nezdaru k nezdaru
Bral-li by úspory v rozhlase a televizi kdokoli vážně, začne tím, že si udělá audit, zjistí, jaké částky jsou vázané na zákonné povinnosti, jaké prostředky si vyžádají dlouhodobé závazky, a z toho by nutně vyšlo, zda a případně kolik peněz lze ušetřit tak, aby nedošlo k poškození veřejné služby. Jakákoli redukce rozsahu vysílání zaručeného zákonem by vyžadovala změnu tohoto zákona, který Babišova vláda nově revidovat odmítá.
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Vláda navrhne zrušení poplatků ČT a rozhlasu příští týden, řekl Babiš ředitelům
Financování na příští rok či případná valorizace o inflaci se sice v návrhu pana Klempíře objeví, ovšem neobjeví se tam patrně žádné ochranné mechanismy, které by zabraňovaly tomu, aby si každá příští vláda s médii veřejné služby „pohrála“ tím způsobem, že jim bude z roku na rok měnit rozpočet. Slovenský příklad se přímo nabízí, jedna vláda koncesionářské poplatky zrušila a ta následující, Ficova, jejich rozpočty zredukovala.
Jedinou otázkou hodnou zkoumání je ta, zda premiér Andrej Babiš počítá s tím, že Oto Klempíř opět zklame a jeho legislativní iniciativa skončí v koši, anebo si naivně myslí, že mu za šest dnů přinese brilantní zákon, který schválí Sněmovna i Senát a podepíše prezident.
Chroničtí optimisté mohou doufat v Babišův tajný plán, že po dalším krachu se jednání chopí osobně a v duchu proslulého mikromanagementu příslušný zákon zaštítí. Rozhodně to vypadá, že koalice klopýtá od nezdaru k nezdaru, ačkoli se tváří, že zrušení koncesionářských poplatků je její prioritou.