Od závislostí po média. Vláda se zbavuje odborníků, koncentruje moc a kopíruje Orbánův maďarský scénář

V celosvětové závislostní politice dominuje v posledních téměř 70 letech prohibiční přístup, jehož základem je ideologie světa bez drog. Prohibice je založena na principu, že užívat psychoaktivní látky mimo léčbu se nemá nebo nesmí, a jakékoli nakládání s nimi je zakázáno a potíráno. Tresty jsou velmi přísné, a to i v demokratických zemích, jako je ta naše.
Prohibiční princip má ale velkou trhlinu, protože neplatí například pro alkohol nebo tabák, které mohou lidé legálně koupit a které jsou předmětem legálního obchodu. Takže žijeme ve světě, kde na jedné straně lze legálně prodat, koupit nebo držet hektolitry alkoholu a kilogramy tabáku, ale na druhé straně za totéž jednání u gramových množství látek jako konopí, extáze nebo kokain hrozí vysoké tresty. Přitom alkohol (etanol) a spalovaný tabák jsou prokazatelně toxické a karcinogenní, jsou u nás příčinou přibližně pětiny celkové úmrtnosti a jsou mnohem škodlivější než většina zakázaných drog.
Je to stav, který má prvky totalitního režimu: alkohol je dobrý (je součástí našeho „kulturního okruhu“) a drogy jsou špatné (“životní styl spojený s užíváním drog má být společensky vytlačován, člověk zachraňován“), vědecké argumenty pro regulaci jako alternativu prohibice jsou onálepkovány jako diverze „prodrogových elit“, které rozpouští nebezpečí drog „v kyselině tolerance“. Tento slovník jako by vypadl z projevů normalizačních kádrů socialistického Československa, přitom však jde o výrazivo současného velitele Národní protidrogové centrály Policie ČR.
Mimochodem ta představuje další prvek protidrogové totality – instituci, která je její hlásnou troubou a bezpečnostní složkou současně. Prohibice drog je prostě totalitní bublinou v naší (dosud) demokratické společnosti, ve které se nepřiměřeně, přísně, bez respektu k lidské důstojnosti a rozmanitosti, za popírání vědeckých argumentů jedna skupina látek preferuje a jiná přísně zakazuje.
Protidrogová totalita je škodlivá
Je přitom historicky a vědecky prokázáno, že prohibice (tj. protidrogová totalita) je neúčinná a dokonce škodlivá. Nedokáže potlačit poptávku po psychoaktivním účinku zakázaných látek (ta je totiž součástí lidské přirozenosti), přesouvá jejich nabídku na nelegální trh bez jakékoliv kontroly s výskytem stálého většího množství nových a toxických látek, se zdravotními a společenskými škodami a s náklady na válku proti drogám, které nese stát.
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Protidrogový policejní velitel by neměl vystupovat jako inkvizitor prohibičního režimu
Ekonomické zisky z nelegálního trhu však končí v nelegální nezdaněné ekonomice a často v pokladnách nepřátelských režimů a struktur představujících hrozbu pro naši bezpečnost, svobodu a demokracii. Protidrogová totalita (stejně jako např. komunistická totalita) je prostě ze všech možných pohledů – veřejnozdravotního, lidskoprávního, ekonomického, bezpečnostního – škodlivý společenský experiment. Její oprávněnost nelze přitom odvozovat od její zákonnosti, i když její zastánci tak často činí – podobně jako u komunistické totality.
V letech 2022 až 2025 jsem byl členem odborného týmu, který pracoval na legislativních změnách prohibičního režimu u nás. Prohibice s přísnými tresty totiž není jediný a ani nejlepší možný způsob kontroly psychoaktivních látek. Rozumnou alternativou je dekriminalizace a přísná regulace s cílem snížení zdravotních a společenských škod, vyplývajících nejen z užívání látek, ale také z jejich prohibice. Součástí moderní regulace je licencování prodejců, kontrola kvality produktu a dodržování podmínek prodeje, zákaz reklamy, omezení dostupnosti pro nezletilé, informace uživatelům o rizicích a v neposlední řadě zdanění, které je nástrojem regulace spotřeby a zdrojem příjmů do veřejných rozpočtů na řešení škod, které jsou s užíváním psychoaktivních látek spojeny.
To všechno naplňuje nová regulace psychomodulačních látek, která začala od r. 2026 platit pro kratom, jehož nabídka je dnes mnohem přísněji regulovaná, než je tomu u alkoholu nebo tabáku. Kratom zmizel z prodejních automatů i šmejdských prodejen sběratelských předmětů, v licencovaných prodejnách je legálně nabízen v ověřeném složení a s plnou informací o jeho účincích a rizicích se zamezením dostupnosti nezletilým. Podařilo se nám také legalizovat pěstování psychoaktivního konopí a jeho držení dospělými osobami pro osobní potřebu a zmírnit tresty u jiných trestných činů spojených s konopím, přičemž tyto změny se dosud nijak negativně neprojevily ve zdravotních nebo společenských dopadech a po téměř roce tato změna vlastně nevzbudila žádné odborné ani veřejné znepokojení.
Je dobré poznamenat, že důraz na dekriminalizaci, zmírnění nepřiměřené prohibice, snižování škod spojených s užíváním drog je součástí české novodobé závislostní politiky od počátku v 90. letech minulého století. Tato politika přinesla příznivé výsledky v oblasti zdravotní, sociální a je vzorem vyváženého a vědeckého přístupu na mezinárodní úrovni.
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Válka s konopím pomalu, ale jistě končí, paní Bradáčová
Přesto současná vláda v květnu a červnu 2026 zavelela ke změnám, rozpustila a přesunula koordinační struktury závislostní politiky, personálně je oslabila, zbavila se klíčových odborníků a dosadila své lidi. Ale hlavně vyhlásila změnu kurzu směrem k přitvrzení přístupu vůči drogám. Spolu se závislostní politikou došlo k obdobným změnám i v lidskoprávních agendách.
Tyto změny proběhly náhle, překotně, bez meziresortního připomínkování, bez odborné diskuze, i když v jiném čase než ve 4:36 ráno. Jejich cílem byla a je mocenská kontrola agendy závislostní politiky a návrat k prohibičním řešením. Hlásná trouba prohibičního režimu proto nejen bouchala šampaňské (rozuměj karcinogenní a toxickou, přesto legální psychoaktivní látku) na oslavu těchto změn, ale aktivně se na nich podílela a podílí.
Posílení moci ve prospěch úzké skupiny
Co je změnám v oblasti závislostí, lidských práv, médií, audiovize nebo kultury společné? Stačí se podívat na Orbánovo Maďarsko, ke kterému mají někteří aktéři současného dění v závislostní politice úzké osobní vazby. Oslabení vědecké či informační objektivity, zvýšení vlivu vládnoucí moci a závislosti na ní, rozbití funkčních struktur a institucí, personální čistky a dosazování vlastních kádrů, oslabení občanské společnosti a neziskového sektoru, změny rozhodovacích procesů směrem k jejich netransparentnosti.
Je stále zřejmější, že tyto změny nejsou primárně motivovány věcnými argumenty nebo vyšší efektivitou státní správy (i když takto je vláda deklaruje), ale jejich cílem je posílení a soustředění moci ve prospěch politických a ekonomických zájmů úzké skupiny lidí, které nelze uskutečnit bez oslabení veřejné kontroly a omezení účasti občanské a odborné veřejnosti na rozhodovacích procesech. Úsilí o moderní politiku v oblasti závislostí, stejně jako spor týkající se nezávislosti médií veřejné služby nebo kultury, je tak ve skutečnosti zápasem o svobodu a demokracii v naší zemi.
Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. je lékař, epidemiolog, ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce, místopředseda výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Do r. 2021 vedl Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti na Úřadu vlády ČR, od r. 2022 do června 2026 byl vědeckým poradcem Národního koordinátora pro protidrogovou politiku. Je mimo jiné autorem výrazu psychomodulační látka a spolutvůrcem nového regulačního rámce pro psychoaktivní látky v ČR.