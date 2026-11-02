Dopadne zrušení poplatků na chudé? Nestrašme se nesmysly, ani veřejnoprávním médiím to nepomáhá

Lze chápat snahu mnohých novinářů „pomoci“ kolegům z veřejnoprávních médií v situaci, kdy těmto institucím hrozí škrty spojené se změnou placení koncesionářských poplatků. Jenže obrana nesmí být postavena na nepravdivé konstrukci.
Z placení koncesionářských poplatků jsou osvobozeni ti, kdo neslyší, nevidí nebo mají čtvrtletní příjem pod 2,1násobkem životního minima. Tihle lidé prý na zrušení koncesionářských poplatků doplatí. Jak? Autorka článku tvrdí, že tím, že budou platit daně, z kterých poplatky nakonec doputují k zmíněným médiím.
Popravdě, člověk s příjmem do 2,1násobku životního minima žádné daně z příjmu neplatí, naopak, dostává dávky. A ano, z jím zaplacených služeb a zboží poputuje do státní kasy nějaká ta daň z přidané hodnoty, případně spotřební daň. Nicméně daňové zatížení takového jedince i rodiny bude totožné před zrušením poplatků i po něm. Nepřibude ani neubude ani koruna, to je nesporné.
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Zajisté se můžeme pohoršovat nad tím, že z každého rohlíku, který si chudý občan koupí, poputuje zlomek daně k veřejnoprávním médiím. Nicméně nelze tvrdit, že by si dotyčný jakkoli pohoršil. Zde tedy autorka textu manipulovala, lhala či se přinejmenším zmýlila. Není se co divit, že server článek po několika hodinách změnil, a to včetně titulku. Většině spolubližních musela být nesmyslnost tvrzení patrná na první pohled.
Mít, či nemít dvě stovky měsíčně
Je zajímavé, že sociální ohledy autorčiny jsou omezeny pouze na osvobozené od poplatků. Vždyť existuje násobně více nízkopříjmových platících rodin, které by si zrušením koncesionářských poplatků polepšily. Ano, o 205 korun měsíčně. Z leckteré redakce vypadá částka směšně, ale věřte, že pro někoho mít a nemít dvě stovky měsíčně není zanedbatelné, ročně je to 2460 korun.
Ale připusťme i to, že 2460 korun ročně nízkopříjmového spolubližního nevytrhne. Daleko větší pomocí může být skutečnost, že převodem poplatků na stát přestanou lidem hrozit exekuce. Česká televize zahajuje každoročně přes 20 tisíc exekucí, veřejnoprávní rozhlas řádově méně, v jednotkách tisíců. Nicméně pohledávky obou institucí představují vyšší desítky milionů a jejich vymáhání dopadá hlavně na nízkopříjmové a vydělají na nich zejména advokáti a exekutoři. Nebylo by užitečné tenhle byznys zrušit? Vždyť když už jste tak chudý, že nemusíte za veřejnoprávní média platit, musíte se k tomuto „privilegiu“ přihlásit a doložit příjem. Kdo z chudých to ví a kdo to dělá?
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Výše řečené nemá být argumentací pro zrušení poplatků ani proti, jsou to fakta. Donedávna jsme slyšeli zejména, že poplatky jsou směšně nízké, bagatelní, prostě pár korun, které každý oželí a nyní se objevují konstrukce, které mají dokazovat, že chudí po jejich zrušení ještě zchudnou. To je zvláštní.
Pokud někdo nemá rád současnou vládu, je to samo o sobě dostatečným důvodem k tomu, aby demonstroval a vystupoval proti čemukoli, co navrhuje. Nicméně šíření nesmyslů je kontraproduktivní, protože každá podobná „zpráva“ ubírá legitimitu poctivým novinářům a naopak těm, kteří vytvářejí obraz „lžimédií“, poskytuje munici.