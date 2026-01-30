Objev veřejnoprávní Ameriky. Změna financování nezávislost médií neohrožuje

Poslání veřejné služby v České televizi a Českém rozhlase je definováno v zákonech o ČT a ČRo z listopadu 1991. Ty definují smysl veřejné služby v médiích jasně: „Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního (resp. rozhlasového) vysílání jsou zejména: poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů a přispívání k mediální gramotnosti…, vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti.“
Podtrhl bych větu o rozmanitosti názorů s cílem posílit porozumění a podpořit soudržnost společnosti. Pustíte-li si téměř kdykoli jedno či druhé veřejnoprávní vysílání, jste svědky nabourávání společenské koheze, hloubení propastí mezi názorovými proudy a posilování jednoho názoru a utlačování názorů jiných. Což zjevně nevede k tomu, co je nazváno svobodným vytvářením názorů. Závěr? Není třeba objevovat nic nového, stačí dodržovat to, co zde je.
Další nepravda spočívá v přesvědčování národa, že změna statutu těchto médií z tzv. veřejnoprávních na rozpočtové, tedy změna způsobu financování (ne z druhotné daně obyvatel, nýbrž zákonem daným procentem z ročního HDP) je ohrožením nezávislosti těch médií. Jsme jednou z posledních 10 zemí z EU, kde se podobná média platí občanskými poplatky. Ve zbylých 17 od této praxe už upustili, mezi nimi i Finsko, které se tradičně umisťuje na předních příčkách při hodnocení svobody médií. Čili přímou korelaci mezi způsobem financování a fungováním médií nelze prokázat. Tato diskuse jistě zhoustne velmi brzy.
Za pár dnů se budou projednávat nové personálie v radách ČT a ČRo, takže se připravme na pěknou sprchu. Zkusme se tedy podívat, jak jsou ustavovány dozorčí a řídící orgány v zemích okolo nás.
Modla ve víru politiky
Ve Velké Británii, jejíž veřejnoprávní média pod hlavičkou BBC jsou zmiňována jako náš vzor, je vazba mezi politikou, státem a BBC velmi úzká. Základní organizační pravidla a strukturu BBC stanovuje Královská charta, definující BBC jako organizaci, která uzavírá s vládou Rámcovou dohodu o konkrétních úkolech, které má plnit.
BBC řídí orgán nazvaný BBC Board. Členové jsou jmenováni vládním výnosem, formálně vyhlášeným „ve jménu a s doporučením tajné rady Jejího Veličenstva“. BBC Board má řadu pravomocí, například dohled nad rozpočtem, schvalování strategických cílů, licencování nových programů a služeb, schvalování směrnic a redakčních standardů. Je zřejmé, že celé fungování BBC je úzce navázáno na vládu, parlament a panovníka.
V Německu působí deset vysílatelů veřejné služby (9 stanic ARD, 1 ZDF). Vrcholové řízení a kontrola všech deseti má téměř stejnou strukturu, která se skládá ze tří navzájem propojených složek – Rundfunkrat (vysílací rada), Verwaltungsrat (správní rada) a Intendant (generální ředitel).
Vysílací rady jsou vybaveny řadou pravomocí, včetně volby a případného odvolání intendanta či některých členů správní rady, schvalování náměstků navržených intendantem, vydávání a schvalování stanov a jejich změn, schvalování směrnic programové tvorby, schvalování hospodářského plánu a roční uzávěrky, také ale „poskytování konzultací intendantovi ve všech otázkách vysílání, zvláště při vytváření programu“, čímž se míní dohled nad dodržováním programových zásad a směrnic.
Ve Francii má vrcholné mediální pravomoci v ruce orgán státní správy s názvem Nejvyšší audiovizuální rada (CSA). Média veřejné služby jsou navázána na exekutivu ještě těsněji než v Německu. Vrcholná kontrola a správa médií veřejné služby směřují právě k orgánu státní správy CSA.
Tu tvoří devět členů, z nichž tři jmenuje Národní shromáždění, tři Senát a tři prezident. Pravomoci CSA u veřejnoprávního vysílání se týkají nejen dodržování zákona, ale i spolurozhodování o personálním obsazení a činnosti veřejnoprávních vysílatelů.
Kromě toho, že CSA jmenuje ředitele těchto institucí, podílí se také na sestavování jejich správních rad jako vrcholných řídicích orgánů. Čtrnáct členů správní rady France Télévisions tvoří dva členové parlamentu jmenovaní příslušnými kulturními výbory dolní a horní komory, tj. Národního shromáždění a Senátu, pět zástupců státu (zákon nespecifikuje, která část exekutivy tyto zástupce jmenuje, v praxi jsou to úředníci ministerstva kultury, financí, hospodářství nebo Státní rady) a pět nezávislých osobností jmenovaných CSA.
A tak bychom mohli v exkurzi po „veřejnoprávní Evropě“ pokračovat. Pointa? Je zřejmé, že každá z uvedených zemí (a víceméně všechny další) se snaží udržet dosah na tato média. Proč? Protože je tak či onak platí. V Německu a Británii stále skrze poplatky, ve Francii už z rozpočtu (také ve Španělsku, Beneluxu, Dánsku, Pobaltí a mnohde jinde). Je vidět, že politický vliv zde nelze měřit způsobem financování. U nás jde jen o hlas jedné zájmové strany, stojící proti dnešní vládní koalici.
Autor je publicista a pedagog, bývalý člen RRTV a Rady ČTK.