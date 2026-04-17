Přinese konec televizního poplatku i konec demokracie v české kotlině?

Podle opozice prý hrozí konec nezávislosti, politické ovládnutí médií a, jak už to bývá, téměř návrat do temných dob před rok 1989. Opoziční politici, například exministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nebo současný předseda sněmovního mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL), straší obstrukcemi, jaké prý malostranské paláce nezažily. Opozičníci nás dokonce lekají, že chystané zrušení veřejnoprávních mediálních poplatků umete cestu Vladimiru „Iljičovi“ Putinovi. Sancta simplicitas!
Zkratkovitý argument
Jenže když odložíme hysterické emoce a podíváme se v klidu na dnešní realitu v demokratické Evropě, obraz i náš krevní tlak se výrazně upokojí. Sedmnáct států Evropské unie nyní financuje veřejnoprávní média přímo ze státního rozpočtu. Ergo mediální kladívko, aniž by se jejich demokratické instituce zhroutily jako domeček z karet.
A co víc – žádná vlna návratů k televizním poplatkům se nekoná. Pánové Piráti, STANaři či dámy ze Spolu, ukažte mi, bez vytáček, jediný evropský stát, který za posledních 25 let přistoupil ke změně financování směrem k zavedení mediálních koncesionářských poplatků. Ani jeden! Prostě žádný takový neexistuje!
Pokud by byl model placení ze státního rozpočtu skutečně tak nebezpečný, jak nás jurodivě českomoravská opozice straší, očekávali bychom trend ke znovuzavedení poplatků, to se neděje.
Argument, že změna financování automaticky znamená politické podřízení médií, je zkratkovitý. Nezávislost médií totiž nestojí primárně na tom, zda občan posílá měsíčně pár korun na účet přímo nebo nepřímo (přes daně a státní rozpočet), ale na institucionálním nastavení, kontrolních mechanismech a celkové kultuře právního státu a politického života.
Blbostmi k popularitě. Politikům stačí „vysílat“, pomáhá to, bez ohledu na obsah
Jinými slovy – problém nebyl a není ve způsobu výběru peněz, ale v tom, jak se s nimi následně zachází.
Zákon šitý žhavou jehlou?
Samotný návrh nového mediálního zákona přitom, navzdory oblíbené opoziční frázi o „horké jehle“, nijak výrazněji nevybočuje ze současného běžného legislativního standardu. Ano, návrh zákona mohl být připravován déle. Ano, mohl být ještě propracovanější.
Nicméně to lze říci o jakékoliv právní normě, od obecní nebo krajské vyhlášky až po ústavní zákony. Citovaná výtka je natolik univerzální, že se stala jakýmsi povinným rétorickým cvičením opozice. A nejenom v Česku.
Zabetonuje Turkovo a Klempířovo buranství veřejnoprávní média v dnešním stavu? Je to pravděpodobné
Celá debata tak ve výsledku nevypovídá ani tak o osudu demokracie, jako spíše o domácí politické dramaturgii. Strašení funguje, přitahuje pozornost a mobilizuje voliče. Jenže mezi „koncem demokracie“ a změnou platebního modelu „za televizor“ je přece jen rozdíl, který by měl být zřejmý i bez dramatické opoziční hudby na pozadí. Těch falešných hysterických tónů, které hrají v opozičním orchestru je již opravdu přespříliš. Nezlobte se na mne za tato upřímná slova.
Hlavně klid
Možná by stálo za to vrátit diskusi z apokalyptické roviny zpět na zem. Protože pravá demokracie – na rozdíl od televizního a rozhlasového poplatku – skutečně stojí na něčem jiném.
A opozice by se měla uklidnit, aby nedopadla jako ten pasáček vepřů, který neustále volal – vlk, vlk, vlk! A dál to již asi všichni znáte, včetně konce o vesničanech, kteří pak volání, když skutečně o něco šlo, oslyšeli!