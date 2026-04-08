Televizi na burzu a stínovou vládu do Bohnic, bude tam mít klid na další skvělé nápady

Tento pološílený nápad, z něhož je patrné, že pan Ivan nejen neví, jak funguje burza, a za jakých podmínek může nějaká firma usilovat o emisi akcií, ale netuší nic ani o tom, že se následně mohou akcie na burze obchodovat, z čehož by mohl leckdo odhadovat, jak to může skončit.
Již v zárodku se pokusil tuhle kolosální oslovinu obrátit v žert předseda ODS Martin Kupka, když ji označil za atraktivní provokaci. Jenže pan Ivan se nedal zklidnit a dál šíří do světa své epochální myšlenky, jako že podobný krok by prospěl „lidem z Letné“, a že by se tímto počinem předešlo koncentraci vlastnictví televize v rukou jednoho hráče, naopak by se rozptýlilo „mezi širokou veřejnost“.
|
Martinu Kupkovi není co závidět, polemizovat s panem Ivanem je jako debatovat s negramotným o nuancích českého pravopisu. Ale nechme nešťastnou občanskou demokracii jejím „politickým konceptům“.
Dubnový hit sněmovny
Volba radních veřejnoprávní televize se patrně stane dubnovým hitem sněmovny a celého politického provozu. Piráti chtějí situaci řešit čachrováním s hlasováním, to by bylo buď veřejné, nebo tajné, podle toho, která metoda by slibovala lepší výsledek (pro Piráty). Možná by se mohla ustanovit nějaká stínová vyšetřovací komise, která by podrobila zkoumání schůzi sněmovního mediálního výboru, ten minulý týden vybral kandidáty pro finální volbu do Rady České televize.
Komise by mohla vyslýchat jednotlivé poslance, členy tohoto výboru, právem útrpným a takto z nich vytáhnout, pro koho hlasovali, a proč. Nezní to sice vůbec demokraticky a porušuje to spoustu pravidel, ale co by opozice neudělala pro veřejnoprávnost? Výsledkem by mohl být seznam hříšníků, který poputuje k Ústavnímu soudu se žádostí veškeré činy jmenovaných zneplatnit.
|
V další fázi, pravděpodobně na popud KDU, bude brněnský tribunál požádán o vyloučení některých poslanců z lidstva a s ním spojeným zrušením poslaneckého mandátu. Žádost bude podpořena pochopitelně čtvrtmilionovou demonstrací na Letenské pláni.
Ještě šílenější než vládní parta
Celá tahle ubohá politická taškařice se nese v duchu „geniální“ poučky: když to nejde silou, zkusíme to ještě větší silou. Opozice se nedokázala smířit s tím, že nemá většinu, a nemůže tudíž „válcovat“ sněmovnu podle pravidla, máme většinu, tedy máme pravdu. Tuhle pitomou politiku nyní provozují jiní, kteří momentálně vládnou.
Je-li metou opozice reagovat na hlouposti, které se sypou z vlády, hloupostmi ještě většími, pak nám nezbyde než dát na modlení. Chytří politici by vládu možná vyškolili na formalitách, vyžadovali by po ní striktní dodržení postupů a znemožnili by jí dosáhnout politických cílů. Ale současná opozice potřebuje vypadat ještě šíleněji než vládní parta.
Jak tento vývoj interpretovat? Optimista může tvrdit, že jde o přípravu na to, aby mohly některé opoziční strany nabídnout Babišovi podporu menšinové jednobarevné vlády, která by, svázaná seznamem omezení, mohla vypadat vedle současného kabinetu jako racionální. To by bylo de facto splnění úkolu od Mikuláše Mináře. Pesimista si může myslet, že absurdními nápady sugerují opoziční politici voličům, že pokud jim dají hlasy, užijí si s nimi ještě větší cirkus než se současnou koalicí.