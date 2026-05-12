Čekám, jestli se někdo toho Babiše nezastane. Čistě kvůli vyváženosti

V kuchyni je rádio, a co bych měla poslouchat, když vařím, a lovit při tom podcasty do sluchátek se mi nechce? Taky jsem si zvykla na večerní Českou televizi. S čím přijde, mě zajímalo už za komunistů, i teď si říkám, s čím přijde.
Veselé to nebývá. Myslím, že právě proto si muž v době, kdy já pouštím televizní Události, pouští videa. Se sluchátky, aby nerušil. Chvílemi se směje nahlas, mně naopak přibývají vrásky. Ale stejně mi to nedá. Možná chci zjistit, jak je to s tou zaujatostí. Nebo nezávislostí.
O nezávislosti se teď hodně mluví a píše. Třeba na Facebooku. Například V. K. (takto režisér a pedagog) se ptá: … Skutečně chceme, aby se Babiš s Klempířem dohadovali, co bude večer v televizi a přitom souběžně tvrdili, že ten nový zákon zaručuje její dokonalou nezávislost? ... Chvilkař Mikuláš Minář vyzývá: Stáhněte zákon o zestátnění televize a rozhlasu, nesahejte na jejich financování a nepokoušejte se je podřídit vašemu politickému vlivu. A aby si někdo nemyslel, že mluví jen za sebe, podotýká „Je nás už 150 000!“. Reakce následuje: … Jsem ráda, že se našlo řešení. Těch 150 000 lidí bude platit, co bude třeba a ČT tak zachovají. Já jejich televizi nesleduji. Ale přeju jim, aby ji měli, píše matka dvou synů EH.
Přemýšlím, jestli bych taky neměla něco napsat. Když po obědě poslouchám komentátory Českého rozhlasu, vždycky čekám, jestli se někdo toho Babiše přece jenom nezastane, čistě kvůli vyváženosti. Pokud by totiž nešlo o rádio, ale o váhy, jedna miska by byla pořád úplně plná a druhá úplně prázdná.
Chápu. Kdybych sestavovala názorový pořad, taky bych si do něj vybírala autory, kteří si myslí přibližně to co já. Ovšem máme tu Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která má dbát na vyváženost. Trochu si klikám na jejích stránkách a žasnu, jak pečlivě mapují předvolební debaty. Najdete tam tabulky s přesnou stopáží jednotlivých promluv, ba i křivku znázorňující míru polemičnosti dotazů. Jenže předvolební debaty se konají jednou za čas. Co mezi tím?
Bylo by možné mapovat něco jako míru vyváženosti každodenního vysílání? Popravdě nevím. Vím ale, co řekl Marcus Aurelius, že cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt, cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.
Názor veřejnoprávních médií mám naposlouchaný a zdá se, že ho mají naposlouchaný i Babiš s Klempířem. Nemůžou z něj mít radost, ale mají svůj prostředek. Říkají, že změní financování ČRo a ČT, a že je to technikálie. Rozhlas i televize se ovšem brání. Mají k tomu taky prostředek – vlastní vysílání. Tak uvidím, který prostředek je silnější.