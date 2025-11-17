Třikrát dražší než správa daní. Musí být televize nezávislejší než soudy nebo naše armáda?

Zaujalo mne, že nově vznikající koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě chce konečně zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Alespoň to plyne z návrhu programového prohlášení, které budoucí vláda poslala na Hrad. A expedovala to tam datovou schránkou, což nutno ocenit jako příspěvek k popularizaci digitalizace české veřejné správy.
Samozřejmě se již našli zpátečníci, kteří takovou formu odeslání pokládají za neuctivou k prezidentu republiky. Jako by sned trpěli předsudečnou záští, že se bývalý komunista nemůže naučit pracovat s moderními progresivními technologiemi – dodal by možná satirik čtvrníčkovského či svěrákovského střihu.
Kdo má vlastně platit ČT a ČRo?
Ale zpátky k vládnímu programovému prohlášení. Jako právník vítám, že hospodaření České televize a Českého rozhlasu by měl konečně začít kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Pro informační komplexnost dodejme, že kontrolu pomocí NKÚ inicioval již dříve senátní návrh zákona, který je zaparkovaný ve sněmovně. Nicméně když se ta věc popožene, či konečně dovede ke zdárnému konci, tak to bude opravdu jen dobře. Někdo prostě musí hlídat i hlídače.
Ještě dodejme, že nové vládní strany a hnutí současně označují za prioritu zachování nezávislosti těchto médií. Nad čímž část politiků, umělců a intelektuálů blízkých zejména STAN, Pirátstvu a Spolu prská. A již na sociálních sítích bubnují na poplach nad údajným útokem na nezávislost veřejnoprávní televize a rozhlasu.
Správná cesta pro Česko
K jádru věci. Zaráží mě argumentace různých zastánců televizních poplatků, kteří neustále namítají, že by prý šlo o výrazný zásah do tzv. nezávislosti médií.
Mám naopak dlouhodobě za to, že ohrožení nezávislosti se opravdu netřeba obávat. Je snad ohrožena nezávislost soudů, policie či veřejných vysokých škol tím, že jsou financovány ze státního rozpočtu? Proč bychom pak nezavedli zvláštní poplatek na správu soudů či na činnost ozbrojených a bezpečnostních složek? Čím je televize tak výjimečná, že si zaslouží zvláštní a velice drahý systém financování? Dodejme, že náklady na vybírání rozhlasových a televizních poplatků jsou například ve srovnání s náklady na správu daní až trojnásobně vyšší.
V této souvislosti se mi jeví důležité připomenout, že například polští, maďarští a slovenští poslanci již dříve schválili zrušení poplatků za veřejnoprávní rozhlas a televizi, náklady na jejich provoz platí již několik let ze státního rozpočtu. Schválně vybírám státy nám politicky a geograficky blízké. Zemí, kde se platí media ze státní kasy, je dnes samozřejmě mnohem více.
Jak jsem již naznačil výše, toto je správná cesta i pro dnešní Česko. Proto pokládám aktuální vládní (respektive „budoucí vládní“, premiér je stále ještě Petr Fiala, nikoliv Andrej Babiš nebo Karel Havlíček) návrh za správný a případný.
Veřejná služba není družba s kamarády
Nicméně, co je dle mého soudu ještě závažnější – většina českomoravských lidí již necítí reálnou potřebu „veřejné služby“, kterou jim „vaše-naše ČT“ za jejich peníze nabízí. Položme si také jinou důležitou otázku – opravdu musí Česká televize a Český rozhlas vysílat na tolika kanálech a stanicích? Projdeme-li si program všech desítek našich veřejnoprávních rozhlasových a televizních kanálů, narazíme na spoustu plevelných pořadů, které nemají s opravdovou veřejnoprávností pranic společného.
Proč někomu brát peníze pod pohrůžkou veřejného násilného donucení, když nebude chtít přispět na pořady typu: StarDance nebo People’s Poker Tour - přímý přenos z turnaje v King’s Casino Rozvadov či desítky pořadů o vaření, chalupaření a pečení? V zásadě nic proti nim, ale proč musí „strašit“ (řečeno aktuální haloweenskou terminologií) na ČT nebo ČRo?
Proč nemůže Hercule Poirot řešit vraždy na komerčních stanicích? Nemůže si divák přečíst romantický Deník doktorky někde na soukromé platformě? Pro pět ran do veřejnoprávního klitorisu opravdu musí Chi Chi na gauči řešit velikost a chuť genitálií na veřejnoprávní TV?
Proč se má ocitnout koncesionářův majetek v exekuci, když bude trvale odepírat zaplacení poplatku? Poplatku, ze kterého se platí například pořad Golf Minute Magazine a obdobné pořady, které jsou jinde ve světě vysílány na komerčních kanálech. V krajním případě pokud by občan bránil svůj exekuovaný majetek násilím, by mohl namísto „tancování hvězd“ sledovat pěkný tanec za mřížemi.
Očividně by pro veřejnou službu plně stačil jeden či maximálně dva opravdu veřejnoprávní kanály, placené ze státního rozpočtu, tak jako platíme soudy, ozbrojené síly nebo NKÚ.
O nepotřebnosti desítek rozhlasových a televizních kanálů svědčí i četné (leckdy nekonečné) reprízy drtivé většiny pořadů.
Ekonomicky výhodnější model
Velice zajímavým experimentem by bylo zakódovat veřejnoprávní kanály a tak následně objektivně zjistit, kolik občanů by si je dobrovolně zaplatilo. Politici a členové top managementu ČT by byli asi velmi překvapeni, jak málo občanů by kódovací poplatek skutečně uhradilo.
Dalším podnětem do diskuse je sloučení ČT a ČRo. Připomeňme, že na Slovensku působí veřejnoprávní rozhlas a televize ze zákona dohromady, stejně jako například britská BBC, což by mohlo být užitečnou inspirací i pro české zákonodárce. Zejména z ekonomických důvodů je lepší mít jednu, a ne dvě veřejnoprávní společnosti. Ale to je již námět na jiný komentář.