Rozpočtové deficity vypadají stále dost bezútěšně. I v příštím roce má stát hospodařit se schodkem až 230 miliard korun. Vládní politici tvrdí, že je to kvůli prudkému navýšení mandatorních výdajů, k němuž došlo ještě za minulé vlády během covidových let. Ne snad že by k nárůstu mandatorních výdajů nedošlo. Jenže těžko v nich spatřovat hlavního viníka současných deficitů. České veřejné rozpočty by totiž šlo vyrovnat „jedním tahem“.