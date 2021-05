VESELKA: Jaké bude zdravotnictví po covidu? Hlavní bude odvaha politiků ke změnám

Na rozdíl od předcházejících měsíců se od začátku května dovídáme samé dobré zprávy týkající se ústupu koronavirové epidemie v České republice. Všechna čísla popisující její důsledky setrvale klesají, a díky tomu vyvstala relevantní otázka, jak naše zdravotnictví bude vypadat v době po jejím skončení a co ho nejvíce trápí.

Před čtením o zdravotnických problémech je však důležité připomenout vítěze a poražené této epidemie. Z pohledu důvěry veřejnosti se během posledního roku zařadili zdravotníci na místo první a vládnoucí politici na to poslední (data CVVM).

Do jaké míry sestry, lékaři a všechny další zdravotnické profese objektivně uspěli, je obtížné posoudit, ale osobní zkušenost mi říká, že ve své většině skutečně dobře, přičemž nejlépe ti pracující přímo u lůžek nemocných. Při hodnocení vládnoucích politiků je situace přehlednější a objektivnější, protože oni šli se svou kůží na trh, a jak ukazují všechny dostupné statistiky, v porovnání se zbytkem světa a především Evropy nedopadli dobře. Tento fakt je nutné mít na paměti, protože pro následující text je důležitý.

Trendy v medicíně

Vyjmenovat všechny moderní trendy v medicíně, které ovlivní její směřování a celý zdravotnický systém, je velmi subjektivní a obtížné. Zkusím tedy popsat aspoň některé.

Zaprvé, ať už budeme zvažovat optimistický, nebo pesimistický scénář vývoje pandemie, je nanejvýš pravděpodobné, že onemocnění covid-19 s námi v nějaké podobě zůstane. V horším případě budeme bojovat s jeho maligními mutacemi, v tom lepším se stane důvodem opakovaného celosvětového očkování. Evropská unie se pro tento případ pravděpodobně vybaví připravovanou smlouvou se spolupracujícími firmami Pfizer/BioNTech na dalších 1,8 miliardy vakcín pro děti a pro opakované dávky (boostery).

Postcovidová doba bude charakterizována různými komplikacemi prodělané infekce, přičemž dominovat bude zhoršení plicních funkcí a z toho vyplývající dušnost. Mezi miliony českých pacientů se takových najdou nejspíš tisíce. Jsem přesvědčen, že s ostatními komplikacemi covidu-19 se budeme schopni dobře vypořádat.

Zadruhé, vzhledem ke státnímu dluhu bobtnajícímu ročně o další stovky miliard bude alfou a omegou našeho zdravotnictví množství prostředků, jež do něj stát investuje. Především z tohoto pohledu je třeba vnímat následující fakta. Všeobecně se totiž neví, že například několikamililitrová lahvička s nejdražším lékem na světě stojí pro jednoho pacienta přes 50 (!) milionů korun. Protože se tento lék a některé jemu podobné rozhodly pojišťovny svým klientům hradit, pak nepochybně dojde k tomu, že v rámci takto široce pojaté solidarity budou miliardy korun někde jinde chybět. Ale vidět to nejspíš nebude, protože „obyčejní pacienti“, za nimiž nestojí marketingová oddělení velkých farmaceutických firem, mají v médiích jen omezenou možnost zviditelnění.

Nemocnice, v níž pracuji, dala v loňském roce přibližně 2,1 miliardy korun na léčbu centrických a vzácných onemocnění, přičemž na ta ostatní jen asi 850 milionů korun. V praxi to znamená, že přibližně jedno procento pacientů spotřebovalo více než 70 procent všech výdajů na léky. Pakliže nedojde k jakémusi zastropování tohoto trendu, pak nás původně dobře míněná solidarita se slabými a nemocnými dovede k hluboké společenské nespravedlnosti. Vždyť za lék pro jednoho pacienta bychom mohli zrekonstruovat menší nemocnici nebo skvěle přístrojově vybavit jednu kliniku s přímými dopady na tisíce, či spíše desítky tisíc nemocných!

V podobném ranku vysoké nákladovosti se nejspíš poveze i budoucnost léčby pacientů pomocí editace genetického kódu. Koncepce detekce a přepisování chyb „kódu života“ (deoxyribonukleové kyseliny – DNA), jejž má každý v jádrech svých buněk, je naprosto fascinující. Pomocí technologie oceněné loni Nobelovou cenou je možné opravovat chyby přírody a přepisovat data, podle nichž naše buňky vyrábí důležité bílkoviny. Pomocí rozvíjející se technologie budeme schopni přeměňovat unikátní genetický kód například u vrozených chorob a tím nechat tělo pacienta, aby svým způsobem uzdravilo samo sebe. V příštím desetiletí přijde tento druh léčby na řadu a pro každého individuálního pacienta bude podobný zázrak stát řádově miliony korun.

Finančně náročné jsou i léky pro takzvanou biologickou léčbu, při níž se tělu dodávají látky, které si jinak vyrábí samo. Ceny podobných farmak se pohybují v řádech stovek tisíc pro jednoho pacienta.

Zatřetí, je zajímavé, že v porovnání s léky rostou ceny speciálních materiálů mnohem pomaleji. Tudíž kloubní náhrady nebo třeba implantabilní defibrilátory nakupujeme za zlomek jejich dřívější ceny. Pacient přicházející do nemocnice tedy netuší, že velká ortopedická nebo chirurgická operace je vlastně relativně levnou záležitostí, avšak podávání moderních léků je v posledním desetiletí extrémně drahé.

Začtvrté, odhlédneme-li od léků a implantátů, pak dobrou zprávou pro pacienty je fakt, že jejich budoucí kontakt s lékaři by se mohl zjednodušit tím, že se mnohem více začne používat internet. Covidová doba nás naučila pracovat častěji v online režimu a do budoucna to bude hojně využíváno i v medicíně. Tedy žádné posedávání v čekárnách, ale kontakt s lékařem se uskuteční přes obrazovku mobilu nebo počítače přímo z obýváku nebo kuchyně pacienta.

Zdravotnický systém

Zdravotnické systémy na celém světě bojují se svou efektivitou. Evropské země vydávají na zdravotnictví přibližně 10 procent svého HDP, přičemž v České republice to bylo asi o čtvrtinu méně, tedy kolem 7,5 procenta. Z mezinárodních srovnání vyplývá, že v rámci takto limitovaných příjmů se naše zdravotnictví chovalo relativně efektivně. Navíc díky krokům vlády během epidemie se prostředky do zdravotnictví v budoucích letech navýší a tím bychom se mohli k západoevropským poměrům přiblížit ještě v tomto desetiletí.

V současné době činí suma, kterou ročně ve zdravotnictví spotřebujeme, asi 400 miliard korun. Jde tedy o značné peníze, rozdělované navíc se snahou o velkou míru solidarity. Je však otázkou, jak stát s takovými prostředky hospodaří.

Za všechny možné příklady uvedu jediný. Osm miliard korun směřující do českého zdravotnictví v rámci programu REACT-EU chtěl rozdělil stát nikoliv na základě kvality předkládaných projektů (každý za desítky až stovky milionů korun), ale podle rychlosti podání žádosti v okamžiku, kdy se výzva otevřela. Zní to neuvěřitelně, ale o vybavení českých nemocnic měla rozhodnout „ruská ruleta“ v podobě rychlosti klikání na tlačítko enter nebo počítačovou myš. Někteří skeptici sice tvrdí, že tento systém postavený na náhodě je lepší než pokus o případnou evaluaci projektů státními úředníky, ale na podobný nihilismus bychom v žádném případě neměli přistoupit. Nicméně vlastní zpochybnění schopností státu snad nemohlo být výmluvnější než v právě popsaném případě.

Zkušenost posledního roku tedy opět potvrzuje, že stát opravdu není dobrý hospodář, a je přitom celkem jedno, zda je zastoupen státním manažerem, úředníkem, nebo politikem. Proto bychom do zdravotnictví potřebovali dostat co nejvíce objektivních ukazatelů efektivity (například ve formě férové platby za diagnózu), dát nemocným více svobody v rozhodování včetně možnosti koupit si jakoukoliv zdravotnickou službu a přidat k tomu jakousi mapu, podle níž by se mohli orientovat. Měli by například vědět, kde se nachází nejlepší či nejbližší odborníci na jeho onemocnění a jak se k nim mohou objednat, jaké výsledky mají nemocnice kdekoliv v České republice, kde a jak si mohou připlatit na to, aby byli léčeni nejlepšími týmy a dostali ten nejkvalitnější materiál na trhu. Odporuje přece zdravému rozumu, abychom si v současném světě mohli koupit prakticky cokoliv s výjimkou zdravotnických služeb.

Rozhodují politici

Přes všechny popsané trendy bude určujícím prvkem podoby českého zdravotnictví odvaha politiků ke změnám. Ne náhodou bylo místo ministra zdravotnictví nejnestabilnějším postem ve všech porevolučních vládách a podobné to je i v tomto volebním období, v němž máme už čtvrtého ministra.

Je však nepravděpodobné, že právě ministři řídící zdravotnictví by byli o tolik horší než ti ostatní. Domnívám se, že oni sami by se spíš shodli na názoru, že nikoliv ministr, ale premiér musí být zodpovědný za budoucí reformy našeho zdravotnického systému, který je veřejností vnímán jako velmi citlivý a má potenciál určit vítěze voleb. Proto by v roce parlamentních voleb bylo příjemné, aby se osobnosti aspirující na post budoucího premiéra jasně vyjádřili o svých záměrech se zdravotnictvím a sami za jeho reformu převzali zodpovědnost. Pokud se tak nestane, pak budeme nejspíš opět svědky tradičního populismu („všechno všem“) a mediálních přestřelek končících odvoláváním jednoho ministra zdravotnictví za druhým.

Ať už se však bude politika vyvíjet jakkoliv, řada neřešených výzev a jednoznačných trendů čekajících na naši reakci tady zůstává. Z těch dosud nezmíněných budeme muset klást větší důraz na prevenci, zodpovědnost za vlastní zdraví, posuzování individuální rizikovosti jednotlivců zdravotními pojišťovnami a modernizovat pre- i postgraduální vzdělávání lékařů i sester. Jak už bylo popsáno, měli bychom si přesně definovat, co chápeme pod pojmem solidarita a jak ji odlišit od pseudosolidarity, která v zájmu jednotlivce neúnosně škodí celku. Nemocným bychom měli zjednodušit pohyb v celém zdravotnickém systému, a to i formou zveřejňování výsledků nemocnic a pomocí telemedicíny.

A k tomu všemu potřebujeme méně zásahů státu, jeho úředníků i politiků. Rok s covidem korunovaný závodem o nejrychlejší kliknutí na počítačovou myš jsou k tomu dobrým důvodem.