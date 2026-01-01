Hlavní prioritou má být naše obranyschopnost. Bez jejího zajištění nemusí být nic

Evropa má oproti zbytku světa mnoho specifik. Kontinentem dostatku a spokojeného života se stala už na konci 20. století. Sblížení jejích národů se jasně demonstrovalo vytvořením Evropské unie. Evropané si přitom uvědomují, že základem jejich spokojenosti je pocit bezpečnosti a mír. V současnosti je to evropská priorita číslo jedna. Mimochodem, i my, Češi, máme při vnímání současných hrozeb bezpečnost hodně vysoko – je na druhém místě hned za ekonomickou nejistotou.
Komentář 1. ledna 2026 18:00
Rádi říkáme, že jsme moderní lidé. Ochočili jsme si čipy a s nimi systému nul a jedniček, takže kdekdo současnou dobu označuje za éru technologické revoluce. S ní přišlo mnoho zásadních jevů, a jedním z nich je blahobyt. Pokud se nyní někdo postaví na odpor a poukáže na miliardu lidí žijících denně za dva až tři dolary, znamená to pouze, že jsme se měli mnohem hůř a nyní jsme na správné trajektorii.