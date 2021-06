VESELKA: Převládající optimismus by neměl překrýt existenci extrémně nakažlivé varianty delta

PRAHA Pokud je v této době ještě někdo ochoten zabývat se koronavirovou epidemií a věnovat jí aspoň malou část své mozkové kapacity, pak musí být spokojen. Čísla v Česku stále klesají a lámou pozitivní rekordy posledních devíti měsíců. Aspoň jednu dávku vakcíny zajišťující solidní ochranu před těžkým průběhem onemocnění dostala skoro polovina obyvatel a očkovat jsme se naučili natolik, že denně zvládneme podat více než sto tisíc dávek.

Poslední zprávy dokonce říkají, že za dva týdny po kompletním očkování dosáhla ochrana před covidem-19 takového stupně, že následně onemocnělo pouze jedno promile lidí a většina z nich měla asymptomatický nebo lehký průběh. Kdyby s podobnými zprávami přišel někdo před třemi měsíci, považovali bychom ho za přehnaného optimistu. Jinými slovy, v boji s epidemií se nám nyní daří a je dobré si to připomenout.



Optimismus versus delta

Z jiného ranku jsou zprávy o nebezpečných mutacích koronaviru vznikajících především na místech, kde se může bez větších překážek šířit. Jeho varianta, nyní korektně označovaná jako delta (dříve indická), se v Moskvě, některých méně proočkovaných státech USA nebo v Británii stala dominantní a způsobila opětovný nárůst nemocných. Přinejmenším fotbaloví fanoušci si už všimli, že britská vláda kvůli tomu odložila další rozvolnění alespoň o měsíc, a část evropského šampionátu se tak nemůže odehrávat před zaplněnými tribunami. Ačkoliv funkcionáři UEFA vyjednávali s premiérem Johnsonem o výjimce pro právě probíhající turnaj, narazili zatím na tvrdý odpor.

A proč tento detail vůbec zmiňuji? Především proto, že poukázání na vzory z velkých zemí je v českém prostředí dobrým argumentem k tomu, abychom jednali podobně. V tomto případě tedy tak, že se neukvapíme při dalších rozvolňovacích krocích a současnou příznivou situaci budeme hodnotit jako pozitivní, nicméně nestabilní. Varianta delta je totiž spojena s mnohem vyšším rizikem nákazy než její britská sestra, která u nás způsobila zimní a jarní vlnu (a tisíce zemřelých), a ta už byla mnohem nakažlivější než její loňská „česká“ předchůdkyně.



Měli bychom tedy mít na paměti, že v tomto roce budeme muset dříve či později čelit zcela jinému nepříteli, než tomu bylo v roce předchozím. Přitom nálada ve společnosti je nastavena na cestování, dovolené u moře a snad i rychlé zapomnění toho, co jsme v posledním roce prožili. Pomáhají k tomu i evropské covidové pasy dávající solidní možnosti k cestování a bourající nepřekonatelnost uzavřených hranic. Jen málokomu se za této situace bude chtít naslouchat varování vědců, že ještě zdaleka není vyhráno a epidemie ještě nemusela říct poslední slovo. Malovat věci narůžovo se nám však v posledním roce opakovaně nevyplatilo.

Orwell na scéně

Část jednoho ze slavných citátů George Orwella v románu 1984 říká, že kdo ovládá minulost, ten ovládá budoucnost. Před blížícími se volbami se opět stává aktuální. Vláda řízení epidemie mezi zářím roku loňského a březnem toho letošního nezvládla a ponese za to politické důsledky. Pro objektivitu hodnocení je však třeba konstatovat, že v klíčových obdobích epidemie (září a prosinec) to nebyli opoziční politici, ale část odborné veřejnosti, kdo nejhlasitěji protestoval proti lenivému přístupu k lockdownu a nezodpovědnému prosincovému rozvolňování. Tudíž žádní politici nemohou mít svědomí čisté.

Vzhledem k tomu, že epidemie a její medicínské, společenské, sociální a finanční důsledky mají potenciál stát se hlavním tématem voleb, můžeme se těšit na nejrůznější interpretace toho, co se zde v posledním roce a půl stalo. Podle prvních náznaků se dokonce obávám, že z úst kariérních oportunistů a mediálních exhibicionistů (ať už s jakýmikoliv tituly před a za jménem) mohou namísto střízlivého hodnocení faktů a čísel vycházet závěry v naprostém rozporu s tím, co si současná věda o koronavirové krizi myslí. A právě podobný názorový guláš zpochybňující základní fakta může vést k tomu, že se lidé v situaci přestanou orientovat a nebudou vědět, čemu mají věřit. S nadsázkou řečeno, mohou být znejistěni stran toho, co vlastně sami prožili.

Jak se s danou situací vyrovnají politici, se teprve uvidí, nicméně se obávám, že Orwell měl pravdu a boj o interpretaci minulosti spolurozhodne naši nejbližší budoucnost.

Máme jedinečnou zkušenost

Naše současná zkušenost je z hlediska několika posledních generací unikátní a byla vykoupena tisícovkami ztracených životů. Momentálně převládající optimismus spolu s krásným počasím a blížícími se dovolenými by tedy neměl překrýt existenci extrémně nakažlivé varianty delta šířící se napříč Západem i Východem. Jedinou spolehlivou obranou, kterou můžeme použít, je kompletní očkování účinnými vakcínami.

A protože se blíží volby, nelze než pro letní měsíce doporučit dobrou paměť a použití aspoň základů kritického myšlení. Nejspíš totiž budeme konfrontováni s množstvím tvrzení, která, aspoň po medicínské stránce, nebudou pravdivá.