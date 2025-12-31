Veselý Silvestr s banány, olivami, lososem, arašídovým máslem, humusem a „gnocchi Pellegrini“

Se změnou režimu před 36 lety jsem následně býval opakovaně zaskočen radostí z nečekaných chutí, o nichž jsem do svých 18 let neměl tušení. Olivy. Četl jsem o nich toto moudro: „Poprvé vás zarazí, podruhé zaujmou a potřetí jim již nedokážete odolat.“ To byl i případ můj; sekvence jejich působení na mne. Šlo o olivy zelené, které mi přišly výraznější a zajímavější než černé, ale i těm jsem přišel na chuť. Někdy mám chuť na jedny, jindy na druhé. Měl jsem období, kdy jsem je fanaticky zbožňoval.
Medvěd grizzly a Elvis Presley
Olivy vystřídal věk nikoli vodnáře, nýbrž lososa. Znal jsem ryby i předtím, nějakého toho kapra, občas pstruha, a taky tresku. Ale když jsem poprvé ochutnal uzeného lososa, připadal mi jako božská mana a myslel jsem si, že do konce života už nikdy nebudu chtít jíst nic jiného. Losos v jakékoli úpravě je skvělý, ale uzený je bezkonkurenční. Mám-li na výběr mezi sendviči a je mezi nimi i lososový, neváhám. Vždy, když vidím dokumentární filmy z Aljašky, jak tam medvěd grizzly loví do své tlamy v potoku skákající lososy, mísí se ve mně dvě emoce: obdiv k jeho dobrému vkusu a vztek, že mi žere jídlo.
|
Co připravit na Silvestra? Chlebíčky, punč i legendární české míchané nápoje
Arašídové máslo jsem poprvé ochutnal v Americe a jsem rád, že už dorazilo i do Evropy a naše řetězce je nabízejí. Různé kvality a konzistence, a každý si může najít to dle své preference. Něco mezi pomazánkou a marmeládou, ale ani jedno, ani druhé, nýbrž něco třetího a unikátního. Něco tak jednoduchého a primitivního, a přitom výživného a chutného.
Americké děti si je léta letoucí nosily z domovů do škol jako svačinu: toustový chleba namazaný arašídovým máslem a marmeládovým želé. Kombinace slaného a sladkého, dobrá pro děti. A pak kombinace pro dospělé: slané a ještě slanější – toust namazaný arašídovým máslem a pokrytý kousky smažené slaniny. A něco, co by vás nenapadlo, kombinace, kterou miloval Elvis Presley: toast, arašídové máslo, opečená slanina a nakrájený banán. Sendvič Elvis. Elvis byl král.
Můj recept
Zatím poslední chuťovou slastí, které jsem propadl, je hummus. Trvá dodnes; nyní jsem ve stadiu hummusu. Opět, ta jednoduchost, ta primitivnost, a zároveň ta božskost chuti. A různorodost kombinací, s olivovým olejem a různou zeleninou. Díky bohu, že naše řetězce již taky začaly nabízet různé druhy hummusu a různé kvality.
Žádný sice není tak dobrý jako ty na Blízkém východě a v Levantě, ale některé i u nás nabízené se jim zatraceně blíží. Jsem si jist, že časem, za sto, maximálně dvě stě let, dojde ke smíření mezi Izraelci a Palestinci a zásadní roli v tom sehraje hummus.
|
Co skutečně činí člověka šťastným aneb Proč blahobyt nestačí
Nelze však jen přijímat dobra tohoto světa, dary Boží, ale i dávat, něčím přispět druhým. Zde můj recept „gnocchi Pellegrini“ pojmenovaný podle současného slovenského prezidenta. Máme jednu věc společnou, oba jsme se narodili ve stejném městě (Banská Bystrica), ale jinak jsme úplně jiní. Narození v témže městě (říká se tomu „genius loci“) a jeho italské příjmení daly zrod mému receptu.
Uvařené italské noky polejete italským olivovým olejem, smícháte se středoslovenskou brynzou a smetanou. Okořeníte. Přidáte, nebo nemusíte, slovenské smažené škvarky. Co k tomu pít? Pokud varianta vegetariánská bez škvarků, pak bílé Pinot Grigio z provincie Veneto. Pokud se škvarky, pak červené Montepulciano d’Abruzzo.
Pokud nejste příliš formální a místo vína preferujete pivo a prezident Pellegrini určitě příliš formální není, pak můžete a smíte, ale – pozor, jedno velké ale – jen jedno. Jsou-li to, a mají-li to být „gnocchi Pellegrini“, pak – a věřím, že prezident Pellegrini bude se mnou zajedno – jediné přijatelné pivo k nim je banskobystrický Urpín. Bez něho by to nebyly noky Pellegrini.
Veselý Silvestr!