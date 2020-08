Park si hýčkáme, je naším náměstím

VESELÍČKO (Olomoucký kraj) Zámecký park je naše náměstí, říkáme si ve Veselíčku, v obci, která je umístěna pod zámeckým kopcem na posledním úpatí Oderských vrchů, naproti přes Moravskou bránu od hradu Helfštýn. Ze západu na východ obce jsou to bezmála tři kilometry. A právě zámecký park je pomyslným středem obce.

Zatímco zámek slouží státu jako dětský domov se školou, park je ve vlastnictví obce a od velké rekonstrukce v letech 2009-2010 s pomocí evropské dotace se o park náležitě staráme. Tuto zapsanou kulturní památku si hýčkáme, postupně jsme díky dotacím státu a kraje rekonstruovali schodiště, vnitřní zdi, ohradní zdi, bazén, kašnu a obnovili po století i vodní plochu. Park má i své logo.

Od počátku pravidelně sečeme čtyřhektarovou francouzskou zahradu i anglický park. Samozřejmě s ohledem na počasí a citlivě. I když je nyní moderní nechávat zeleň na veřejných prostranstvích více růst, do parku jako kulturní památky se to nehodí. Díky odborné firmě prořezáváme stromy a vysadili jsme za deset let několik nových stromů, naposledy Lípu republiky a Strom svobody na závěr pochodu obcí 28. října 2018 u příležitosti oslav 100 let republiky.

I když nemáme stálého zahradníka, o park pečují čtyři pracovníci obce a sezónně i pracovníci na tzv. veřejně prospěšné práce. Na víkend je vždy krásně posečeno, jsou okopány záhony, je uklizeno, a to pro radost na procházkách místních i návštěvníků z okolí. Lidé se tak mohou projít nejen parkem s naučnou stezkou kolem vytipované dvacítky různých druhů stromů, ale také po pěti okruzích na 25 zastaveních Hraběnčiny naučné stezky v celé obci i přilehlém lese.

Z parku však nechceme mít skanzen. V minulých letech jsme zde pořádali i velké akce jako bylo setkání skupin historického šermu s programem Dobývání Moravské brány, hudební festival regionálních kapel Mladí pro venkov, folklorní Záhorské slavnosti a loni nový festival mladého umění a řemesel Mezi stromy. Tuto akci jsme museli pro letošek kvůli covidové krizi oželet. Místo toho jsme se poprvé zapojili do Víkendu otevřených zahrad.

Veselíčko je v okolí proslulé mnoha kulturně-společenskými akcemi. Na sobotu 19. září plánujeme alespoň jedinou velkou akci Den na venkově. Začne dopoledním 24. ročníkem Pochodu veselíčskými lesy se startem a cílem v sokolské zahradě a bude pokračovat 5. ročníkem Veselíčského vinobraní právě v parku. Navštívit bude možné i výstavu 100 let TJ Sokol v sokolovně a místní Muzeum Záhoří a Ranč Mustang Veselíčko. Nejkrásnější je ale navštívit park některý všední den, například při cykloprojížďce. Ještě jste u nás nebyli?