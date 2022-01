V životě to nebývá tak černobílé. Přesto stojí za pozornost, kdo může těžit ze situace, kdy se Rusko a Západ ocitají ve vyjednávacím klinči, šroubuje se spirála napětí a může se narušit leccos z toho, co jsme považovali za „tutové“. Je to nahlédnutí do světa, jak by mohl vypadat, kdyby se Západ a Rusko od sebe úplně odřízly.