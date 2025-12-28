Vévodkyně knížecích rad. Poslankyně Šebelová zdatně konkuruje Markétě Adamové Pekarové

Michaela Šebelová, krajanka Zbyňka Stanjury, přispěla k politickému času vánočnímu pikanterií. S devótností sobě vlastní, držíc prskavku, popřála všem: „Mějte Vánoce takové, jaké chcete. A vzkaz pro novou vládu. Důležitý! Ježíšek fakt neexistuje“.
Dotyčná se už proslavila v minulosti. Rekordní výší pobíraných náhrad v Poslanecké sněmovně – 2,442 milionu za rok. Návrhem, aby se zavedla eutanazie a vztahovala se i na děti, hranicí mělo být 14 let (pak se snažila brát zpátečku, ale už to nešlo). Když šel Vít Rakušan s předsedou ODS Fialou na pivo a hned pak řekl, že na předsedu vlády by se hodil on sám, přispěchala Šebelová s reakcí na kritiku Fialy, že mu Starostové a nezávislí okopávají kotníky. Když mu prý místo politického boje je ouvej, má pro něj Starostalgin.
Kromě videa Šebelové s něčí nohou Starostové a nezávislí sdělili s věrností sobě vlastní svým vládním parťákům před volbami následující: „Cítíte syndrom okopaného kotníku už z pouhého sledování tiskové konference Starostů? Sužuje vás bolest už při lehkém představení ambicí vašich soupeřů? POMŮŽEME VÁM! Starostové představují hojivé produkty na horkou fázi kampaně. Chraňte svoje citlivé kotníky! *K dvěma Starostalginům ZDARMA! francouzské hole mířící k odvážnější vládě!“
V minulém volebním období proslula coby vévodkyně knížecích rad předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. Její etudy byly na veřejnosti tak populární, že ji přibližně rok před volbami vlastní stratégové raději moc nepouštěli do veřejného prostoru.
Dva svetry a každý nemá na jablíčko
A když už pustili, tehdejší opozice se mohla jen radovat. Slova o tom, že pokud je někomu zima, nechť si dá dva svetry, hodnocení kvality mobilů jiných s podivem, že každý nemá na jablíčko a cestovka z Poslanecké sněmovny, toť její odkaz. Dá si poslankyně STAN Šebelová novoroční závazek Pekarovou Adamovou nejen dohnat, ale ještě předehnat?
Čas sváteční je podle pohádek, tradic a víry časem zázraků, rozjímání, odpuštění, klidu a pohody. Politice se věnujeme celý rok a ona se věnuje nám. Věnuje se dokonce i těm, kteří se o ni nezajímají (na což mají plné právo), protože, co politici uvaří, všichni si vyjíme. V nastavených mantinelech musíme žít. Proto je dobrým zvykem, že příčetní politici dají alespoň na pár dní pokoj s politikou a otravováním lidí pokřiky, kdo co o kom řekl a jak je konkurent zlo.
Při vaření hlav, co vlastně chtěla Šebelová říci, nabídlo se vysvětlení, které alespoň dává nějakou elementární logiku. Tedy, že se Šebelová pokusila říci, že nová vláda jsou malé děti, které věří na Ježíška. Budiž, pokud to tak je, dostala vláda naděleno zajímavě.
I Babiš se omluvil
Andrej Babiš se omluvil, že uveřejnil 26. prosince video, ale jednalo se o důležitou věc. Volal prezident Trump zpoza velké louže, ženy si vyměnily pozdravy, řešily se i otázky velké politiky. Srovnejme – divné video Šebelové versus Babiš s Trumpem, včetně omluvy, že video Babiš dává 26. prosince. Minimálně z hlediska empatie a citu pro situaci vláda versus opozice 1:0.
Je zajímavé, že pokud nám nyní vládnou – dle opozice – děti, ruská pátá kolona, zrádci, populisté, nedemokrati, extremisté, předsedovi vlády volá prezident země, do níž se tak snažil dostat předseda té „správné“ vlády minulé. Nakonec se to Petru Fialovi podařilo zadním vchodem v době, kdy podle odhalených dokumentů není zcela jisté, zdali hostitel Biden věděl, kdo a proč se ukázal. Ovšem zbrojní zakázky Fiala s chutí podepsal.
Pekarová Adamová se loučila v slzách. Ukázala talent i pracovitost, řekl Fiala
Jiný politický projev dali dva matadoři české politiky. Prezident Zeman správně shrnul, že i ti, kteří neměli problém s minulou vládou ideový, byli naštvaní na její nekompetentnost a tlačení jednoho názoru. Prezident Klaus se vyslovil proti válkychtivosti unijních elit.
V době sváteční si nezbývá než přát, abychom žili v míru, prosperitě a se svobodou slova každý den. A co se týká Ježíška – je to věc názoru, dětmi počínaje, postojem rodičů, kdo má vlastně dávat dárky a otázkou vztahu křesťanů k Ježíši Kristovi konče.