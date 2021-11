Ví, kdo byl Mengele? Proč si anticovidisté oblíbili nacistické příměry

Názor

Už nikdy více. To heslo zaznívá při každé připomínce Osvětimi a funguje. V té podobě, která se rozjela právě před osmdesáti lety (první transporty Židů do Terezína, posléze do Osvětimi, kde na selekční rampě rozhodoval o přežití esesácký doktor Mengele), se holokaust opakovat nebude. Nicméně…