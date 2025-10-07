Vidlák, Konečná a Maláčová versus Babišův vysavač. Další vyhlídky levice jsou nevalné

Hnutí Stačilo! ve Sněmovně mělo být skoro revolucí. Zastoupením těch, kteří volají po změně režimu, hlasem, který třeba i bouchne do stolu a řekne: „Dost bylo fialovské drahoty, zástupné války na Ukrajině, bruselského vměšování do vnitřních věcí naší vlasti nebo foltýnizace veřejného prostoru!“
Nebo se alespoň, abychom byli realisty, mělo stát návratem skutečně tradiční stranické levice do českých zákonodárných sborů. A ejhle – místo revoluce vidíme propadák, jenž nese docela silné, byť možná trochu nešťastné poselství. Především to, že tradiční levicové partaje budou už druhé funkční období mimo český parlament, což vážně ohrožuje jejich další existenci.
Zejména ve společenské atmosféře, kde se tradiční reprezentanti spíše nízkopříjmových společenských skupin neboli lidí práce dostávají z nejrůznějších příčin na politický okraj.
Co se týká samotného Stačilo!, až trochu neústrojného slepence KSČM, SOCDEM, ČSNS či dalších uskupení, to nemálo doplatilo na mimořádně agresivní a manipulativní (pro)vládní agitaci, již zejména středoproudá média naprosto nekriticky zesilovala. Ve snaze maximálně mobilizovat všechny voliče, jimž je možné v mysli donekonečna oživovat jeden z největších ideologických kýčů pozdního postkomunismu – primitivní antikomunismus.
Jdi pryč, satane!
Mediálně-politická masírka, propojená s dalším permanentním a absurdním lhaním o „naší cestě na Východ“, přinesla své ovoce. Tím spíš, když se k ní mimochodem připojila i agitace „vždy apolitického“ katolického kléru. Po tolika letech od konce minulého režimu a po několikaleté zkušenosti s komunistickou podporou minulému kabinetu Andreje Babiše u nás stále existují voliči, kteří naskakují na tak průhlednou manipulaci, jakou je dělení legálně fungujících stran na „demokratické“ a „nedemokratické“. Nebo také akceptují – navzdory zeměpisným znalostem základní školy – strašení údajnou hrozbou ruských tanků v Praze.
Aniž jsou patrně s to postřehnout, že v reálu se nejednalo o nic jiného než o dlouhodobou čtyř- či pětikoaliční strategii oslabování, když ne jejich stěžejního konkurenta, tak alespoň jeho potenciálních koaličních partnerů. Stačilo!, SPD, Motoristů. Jedině v jejich neprobojování se do Sněmovny totiž spatřovala šanci pokračovat ve stávajícím mocenském uspořádání.
Na druhé straně je důležité postřehnout, že Stačilo! nemělo mnohdy příliš kvalitně obsazené kandidátky (míním zejména občasné reprezentanty tvrdého jádra KSČM). Působilo také opravdu dost roztříštěně, jako účelové spojení komunistů, sociálních demokratů a konzervativně-pravicových formací (křesťanského zaměření). Nemající dohromady co nabídnout radikálněji laděné části mladší generace, již dnes obsluhují zejména Piráti.
Rovněž nesmíme v rámci objektivity opomenout, že některé známé osobnosti Stačilo! (zejména Daniel Sterzik alias bloger Vidlák) příležitostně pronášely unáhlené agitační výroky, které spindoktorům usnadňovaly vytváření barvitých mediálních zkratek proti celému hnutí.
Nemluvě o skutečnosti, že různorodému politickému svazku vážně škodila též častá kritika zleva. Konkrétně frustrované názory z okolí Jiřího Dienstbiera nebo nedávno z komunistické strany vyloučeného Jiřího Dolejše, nápadně aktivně obcházejícího všemožné pravicové redakce, kde tvrdě agitoval vůči Stačilo! A nabízejícího se při tom hned jako takzvaný řidič ze zadního sedadla pro nějaké příští levicové uskupení.
Daleko největší zmar ovšem způsobil sám pověstný „Babišův vysavač“, který už odrovnal hodně jeho politických souputníků. Tedy úspěšné, i když trochu riskantní přesvědčování náhle nadmíru umírněného předsedy ANO, že právě volba jeho hnutí, jakési nové „sociáldemokracie“, je sázkou na jistotu a garancí odstranění nejméně populárního premiéra ve Sluneční soustavě. A to i bez případných Vidlákových slovních výstřelků nebo podivného staromilství komunistů. Tedy přiměřeně české povaze.