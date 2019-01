VIEWEGH: DNA britského důchodce. Žít naplno je potřeba začít co nejdříve

Můj důchodový věk už bohužel není tak vzdálený, jak sakra vždycky býval, takže když dneska v novinách narazím na nějaký článek o důchodcích, podvědomě zbystřím. Pár článků jsem si dokonce vystřihl a schoval: například ten o českém důchodci, jenž chtěl za pomoci vlastnoručně pokáceného stromu vykolejit vlak, aby naši společnost upozornil na nebezpečí islámu...

Nebo článek o partičce podnikavých britských seniorů, kteří během loňských Velikonoc v centru Londýna vykradli úschovnu šperků a cenin: nejstaršímu z nich bylo 75 let a odnesli si zboží za 200 milionů liber (to jest více než 7 miliard korun)!

Tahle megakrádež ve čtvrti Hatton Garden ohromila celý svět nejen kvůli věku pachatelů a ceně uloupených klenotů, ale i kvůli způsobu, jakým byla provedena: čiperní staroušci se k sejfům dostali výtahovou šachtou, zneškodnili alarm, vypáčili bezpečnostní dveře a do půlmetrové stěny železobetonového trezoru vyvrtali speciální bruskou díru, jíž pak vytahali bezpečnostní schránky zlatníků a šperkařů z širokého okolí... Tomu říkám aktivní stáří! Nesedět doma v papučích s rukama v klíně, ale vyjít ven mezi lidi a něco pořádného dělat (třeba vykrádat banky)!

Budiž ale rovněž připomenuto, že důchodci bývají někdy za zločince považováni neprávem – třeba jako jiný postarší Brit, pan Stevenson, který před rokem odletěl do USA a z letiště v New Yorku byl obratem deportován nazpět do vlasti. Pro americké úřady byl totiž sedmdesátiletý penzista terorista, neboť v policejním dotazníku, který musel jako všichni cestující po příletu vyplnit, v odpovědi na otázku Hodláte se zapojit nebo byl jste někdy zapojen do teroristických aktivit, špionáže, sabotáže nebo genocidy? pod vlivem únavy z transoceánského letu omylem zaškrtl Ano.

Je nutno připustit, že pro většinu lidí už je v důchodovém věku na divočárny jako kácení vzrostlých stromů nad železniční tratí či vykrádání trezorů v bankách pozdě... Začít žít naplno je proto potřeba co nejdříve! Například jako fotbalista Magnus Hedman, bývalý brankář švédské reprezentace, který ihned po skončení své sportovní kariéry utratil za kokain a prostitutky v přepočtu více než 140 milionů korun. Tomu se říká naplněný život! A to není všechno: Hedman chce nyní fotbalovým fanouškům nabízet DNA nejlepších světových hráčů (v krystalické formě, která údajně vydrží 500 let). Ten nápad mě opravdu zaujal. A co vy, chlapi, vy byste nechtěli vlastnit DNA třeba Davida Beckhama? Nebo samotného Hedmana? Anebo britského důchodce?