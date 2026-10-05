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Z amerického vězení až do ruské Dumy. Obchodník se smrtí hrozí Ukrajině

Marek Hudema
Komentář   9:00
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Ruský obchodník se zbraněmi Viktor But na shromáždění Liberálně-demokratické...

Ruský obchodník se zbraněmi Viktor But na shromáždění Liberálně-demokratické strany Ruska (19. prosince 2023) | foto: Profimedia.cz

Ruský „obchodník se smrtí“ Viktor But. (17. června 2026)
Ruský obchodník se zbraněmi a člen Liberálně-demokratické strany Ruska Viktor...
Ruský obchodník se zbraněmi Viktor But na shromáždění Liberálně-demokratické...
Americká basketbalistka Brittney Grinerová na palubě letadla do Abú Zabí (8....
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Jedním z nových poslanců ruského parlamentu se stal Viktor But, obchodník se zbraněmi známý také jako obchodník se smrtí. Na základě jeho života dokonce vznikl stejnojmenný film, kde hrál hlavní roli americký herec Nicolas Cage. Teď But hrozí z ruského parlamentu Ukrajině zničením a tvrdí, že je třeba zajistit, aby ruský průmysl zásoboval ruskou invazní armádu nejmodernějšími zbraněmi.

On sám má pro zajišťování zbraní dobrou kvalifikaci, a to i ve spolupráci s ruským státem. But je barvitá postavička, zásoboval zbraněmi kdekoho a bez ohledu na to, zda to bylo legální nebo nelegální. Přitom původně chtěl But prostě jen cestovat. Kvůli tomu sportoval, později se stal překladatelem v sovětské armádě. A pak chtěl podnikat. Rozpad Sovětského svazu mu otevřel nové příležitosti. Původně měl leteckou společnost, kterou vozil na nebezpečná místa civilní zboží od ledniček po luxusní nábytek, i ve válčících zemích jsou totiž boháči a ti si chtějí trochu užít. Pak přešel na zbraně.

Nejhledanější muž po bin Ládinovi

A stal se v tom velmi dobrým. Kdysi se dokonce sám chlubil, že je nejhledanějším mužem na světě hned po Usámovi bin Ládinovi. Prodal zbraně například do Konga, Sierry Leone, Angoly, Libye, Libérie a Afghánistánu, kde, stejně jako v jiných zemích, zásoboval obě válčící strany včetně Tálibánu. Někdy prodával zbraně tomu, koho by chtěla podporovat Moskva, někdy ale, jako v Iráku, i Spojeným státům a jejich spojencům. Zkrátka šlo o peníze. Hlavně o peníze.

Zároveň existovalo podezření, že je důstojníkem či agentem ruské vojenské tajné služby GRU nebo alespoň jejím spolupracovníkem. Je to pravděpodobné. Z několika důvodů. Jednak GRU za sovětských dob ráda rekrutovala své členy z vojenských překladatelů. Někteří lidé pak tvrdili, že je But agent, a to na základě zkušeností při obchodech s ním. Navíc ho Rusko odmítalo vydat, ačkoliv na něj byl vydaný mezinárodní zatykač, a nakonec ho dostalo i z amerického vězení. Tam se ocitl, když se chytil do nastražené pasti, kterou na něj připravili Američané.

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Američtí agenti se vydávali za členy kolumbijské povstalecké organizace FARC a chtěli od něj údajně nakoupit zbraně včetně ruských, původně sovětských protileteckých raket Igla. Vylákali ho do Thajska a tam ho zatkli. V USA byl odsouzen do vězení na 25 let. Jenže jak sám říkal: já odtud vyjdu dřív. A skutečně vyšel. Za deset let od prvního odsouzení.

Rusko ho vyměnilo za americkou basketbalistku Brittney Grinerovou, která byla zadržena v Moskvě s necelým gramem konopného oleje do vaporizéru a odsouzena za držení drog na devět let vězení. Bylo to jasné porušení ruských zákonů, i když jí byl tento prostředek předepsán v Arizoně jako lék.

Ruský hrdina

But byl po svém návratu do Ruska přivítán jako hrdina. A vstoupil do Liberálně demokratické strany Ruska, která je i v ruském systému považována za přinejmenším podivnou a nacionalisticky extrémistickou.

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Působil v místní politice jako poslanec v Zákonodárném sboru Uljanovské oblasti a zřejmě se nevzdal ani obchodování se zbraněmi. Objevily se zprávy, že se k obchodu se zbraněmi po návratu vrací a že měl jednat například o dodávkách pro jemenské Húsíe. Zřejmě za souhlasu, či spíše s podporou ruského státu.

Teď se dostal dokonce do ruského celostátního parlamentu. Co tam pohledává, to je otázka. Původně se spekulovalo o tom, že by mohl stranu posunout trochu dále mimo zavedený systém krotkého souhlasu a způsobit tak Kremlu určité vrásky. Zatím to ale spíš vypadá, že But ruský parlament využije pro své další obchody, třeba přímo s ruským státem.

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