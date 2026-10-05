On sám má pro zajišťování zbraní dobrou kvalifikaci, a to i ve spolupráci s ruským státem. But je barvitá postavička, zásoboval zbraněmi kdekoho a bez ohledu na to, zda to bylo legální nebo nelegální. Přitom původně chtěl But prostě jen cestovat. Kvůli tomu sportoval, později se stal překladatelem v sovětské armádě. A pak chtěl podnikat. Rozpad Sovětského svazu mu otevřel nové příležitosti. Původně měl leteckou společnost, kterou vozil na nebezpečná místa civilní zboží od ledniček po luxusní nábytek, i ve válčících zemích jsou totiž boháči a ti si chtějí trochu užít. Pak přešel na zbraně.
Nejhledanější muž po bin Ládinovi
A stal se v tom velmi dobrým. Kdysi se dokonce sám chlubil, že je nejhledanějším mužem na světě hned po Usámovi bin Ládinovi. Prodal zbraně například do Konga, Sierry Leone, Angoly, Libye, Libérie a Afghánistánu, kde, stejně jako v jiných zemích, zásoboval obě válčící strany včetně Tálibánu. Někdy prodával zbraně tomu, koho by chtěla podporovat Moskva, někdy ale, jako v Iráku, i Spojeným státům a jejich spojencům. Zkrátka šlo o peníze. Hlavně o peníze.
Zároveň existovalo podezření, že je důstojníkem či agentem ruské vojenské tajné služby GRU nebo alespoň jejím spolupracovníkem. Je to pravděpodobné. Z několika důvodů. Jednak GRU za sovětských dob ráda rekrutovala své členy z vojenských překladatelů. Někteří lidé pak tvrdili, že je But agent, a to na základě zkušeností při obchodech s ním. Navíc ho Rusko odmítalo vydat, ačkoliv na něj byl vydaný mezinárodní zatykač, a nakonec ho dostalo i z amerického vězení. Tam se ocitl, když se chytil do nastražené pasti, kterou na něj připravili Američané.
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Američtí agenti se vydávali za členy kolumbijské povstalecké organizace FARC a chtěli od něj údajně nakoupit zbraně včetně ruských, původně sovětských protileteckých raket Igla. Vylákali ho do Thajska a tam ho zatkli. V USA byl odsouzen do vězení na 25 let. Jenže jak sám říkal: já odtud vyjdu dřív. A skutečně vyšel. Za deset let od prvního odsouzení.
Rusko ho vyměnilo za americkou basketbalistku Brittney Grinerovou, která byla zadržena v Moskvě s necelým gramem konopného oleje do vaporizéru a odsouzena za držení drog na devět let vězení. Bylo to jasné porušení ruských zákonů, i když jí byl tento prostředek předepsán v Arizoně jako lék.
Ruský hrdina
But byl po svém návratu do Ruska přivítán jako hrdina. A vstoupil do Liberálně demokratické strany Ruska, která je i v ruském systému považována za přinejmenším podivnou a nacionalisticky extrémistickou.
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Působil v místní politice jako poslanec v Zákonodárném sboru Uljanovské oblasti a zřejmě se nevzdal ani obchodování se zbraněmi. Objevily se zprávy, že se k obchodu se zbraněmi po návratu vrací a že měl jednat například o dodávkách pro jemenské Húsíe. Zřejmě za souhlasu, či spíše s podporou ruského státu.
Teď se dostal dokonce do ruského celostátního parlamentu. Co tam pohledává, to je otázka. Původně se spekulovalo o tom, že by mohl stranu posunout trochu dále mimo zavedený systém krotkého souhlasu a způsobit tak Kremlu určité vrásky. Zatím to ale spíš vypadá, že But ruský parlament využije pro své další obchody, třeba přímo s ruským státem.