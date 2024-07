Pokračování v kurzu. Pokračování von der Leyenové je sázka na jistotu, pro mnohé Čechy ale zklamání

V kampani totiž von der Leyenová dávala najevo, že by se ráda opřela o hlasy spíše napravo, což by ji umožnilo ubrat v klimatické politice a soustředit se více na ekonomiku a její konkurenceschopnost. Nedovolila jí to ale povolební politická realita, která je výrazně fragmentovanější a polarizovanější. Příliš mnoho hlasů se ocitlo mimo konstruktivní většinu za tzv. sanitárním kordonem – tedy ve dvojici nových frakcí, se kterými ostatní politické skupiny odmítají spolupracovat, aby nepřidávaly legitimitu krajní pravici.