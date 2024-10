Cirkus kolem Orbána v Evropském parlamentu. Jak to vidí z Marsu?

Viktor Orbán při prezentaci priorit předsednictví své země v Radě EU hovořil o nízké konkurenceschopnosti Evropské unie, nelegální migraci, posílení obranného průmyslu či o stavu zemědělství. Jenže místo standardní diskuse se levicoví a liberální poslanci začali zabývat vnitropolitickými záležitostmi Maďarska a kritizovali kroky Orbánovy konzervativní vlády.

Zazněly všechny známé floskule: v Maďarsku je diktatura, chybí právní stát, není vůle přijmout nelegální migranty, mizí svoboda slova, osvěta LGBTQ+ komunity ve školách je zakázána či výtka, že se Orbán baví s Vladimirem Putinem, Si Ťin-pchingem, Donaldem Trumpem.

Maďarský premiér všechny tyto útoky dobře zná, protože je každý den slyší prakticky od roku 2010, kdy se jeho strana Fidesz dostala opět k moci. Z úst jeho odpůrců v EP paradoxně slyšíme stejné věty, jaké padají na Orbánovu hlavu od zástupců maďarské levicové opozice a jejich mediálních dělníků.

Pokrokáře z Bruselu realita zřejmě nezajímá, jinak by přijeli – v čele s Ursulou von der Leyenovou – do maďarského parlamentu, kde by mohli otevřeně diskutovat o reálných či domnělých problémech Maďarska. Najdou k tomu odvahu? Jistěže ne.

Orbán ale není sám. Ze strany levicově-liberálních kruhů stejným útokům čelí i Donald Trump, Benjamin Netanjahu, Javier Milei, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Beata Szydłová, Aleksandar Vučić, Geert Wilders, Andrej Babiš a další. Tito politici dobře vědí, že ve světě progresivistů demokracie a ideální stav společnosti existuje jen v případě, když u moci jsou oni. Pokud je tomu jinak, okamžitě křičí o diktatuře a populismu. Když na půdě EP tuto myšlenku rozvíjel Orbán, konzervativní poslanci mu tleskali vestoje. Věděli, o čem je řeč.

Otázka je, proč se levicoví a liberální poslanci EP propůjčují k takovému politickému cirkusu místo toho, aby se zabývali reálnými problémy EU, na které poukazuje nejen Orbán, ale i giganti jako francouzský prezident Emmanuel Macron či bývalý šéf Evropské centrální banky Mario Draghi. Ten při prezentaci strategie konkurenceschopnosti řekl, že EU silně zaostává za svými globálními konkurenty, zejména ve srovnání s USA a Čínou.

„Evropská unie může být do tří let mrtvá, pokud nezmění své směřování. V klíčových oblastech nás předběhly USA i Čína. Více investují a jsou mnohem dál. Za posledních 30 let USA zaznamenaly šedesátiprocentní růst, zatímco my jen třicetiprocentní. Evropský model se opíral hlavně o sílu Německa, o průmysl orientovaný na export, jako například vývoz aut do Číny, a o levnou energii, tedy o plyn z Ruska. Obranu nám zajišťoval americký štít. A dnes se tyto pilíře otřásají,“ varoval Macron.

Kdyby do Bruselu přiletěl politický analytik z Marsu, dnešní stav EU by shrnul asi takto. Vedete zničující vnitřní válku. Progresivní křídlo chce za každou cenu porazit konzervativce, a naopak. Kvůli této válce nedokážete vytvořit jednotnou strategii vůči Číně či USA. Tragédie je, že vaši konkurenti neválčí zvlášť ani proti evropským pokrokářům ani proti konzervativcům, ale proti EU jako celku. Kdy vám to konečně dojde?