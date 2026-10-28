Může na tom něco být? Ano i ne. Chce-li to údajně Donald Trump, pak je to možné. Trump se pouští do lecjakých nápadů, které působí nečekaně, ba ulítle. Pokud si uvědomíme, že mandát Antónia Guterrese skončí 31. prosince, spekulace o nástupci má logiku. Ale… Pokud to řekl „nejmenovaný představitel amerického ministerstva zahraničí“, zpráva přechází ve spekulaci.
V praxi platí, že generální tajemník OSN musí umět plynně anglicky a francouzsky. A Orbán francouzštinu neovládá, což je pro něj minus.
Těžko říci, co je pravdy na tom, že se nemluvilo přímo o Orbánovi, ale jen o „někom jako Orbán“. Nebo že jeho kandidaturu by podpořily Čína a Rusko.