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Bude Orbán v čele OSN? Už sama spekulace vypovídá o tom, kdo reprezentuje osm miliard lidí

Zbyněk Petráček
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Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán hovoří před sídle své strany Fidesz (22. července 2026) | foto: Reuters

Nejúspěšnější fámy jsou takové, které se opírají o solidní médium. Ty nelze jen tak smést se slovy, že „to tvrdí dezoláti“. Třeba když noviny The Wall Street Journal napíší, že Trumpova vláda podporuje Viktora Orbána na post generálního tajemníka OSN.

Může na tom něco být? Ano i ne. Chce-li to údajně Donald Trump, pak je to možné. Trump se pouští do lecjakých nápadů, které působí nečekaně, ba ulítle. Pokud si uvědomíme, že mandát Antónia Guterrese skončí 31. prosince, spekulace o nástupci má logiku. Ale… Pokud to řekl „nejmenovaný představitel amerického ministerstva zahraničí“, zpráva přechází ve spekulaci.

V praxi platí, že generální tajemník OSN musí umět plynně anglicky a francouzsky. A Orbán francouzštinu neovládá, což je pro něj minus.

Těžko říci, co je pravdy na tom, že se nemluvilo přímo o Orbánovi, ale jen o „někom jako Orbán“. Nebo že jeho kandidaturu by podpořily Čína a Rusko.

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