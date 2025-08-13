Orbán: Rusko vyhrálo. Máme ho odsoudit jako posla špatné zprávy, či tu zprávu reflektovat?

Ta barikáda je velmi zřetelná, asi jako táborové pnutí mezi fanoušky Sparty a Slavie. Ale má – jako každá barikáda – své minusy. Třeba když Orbán řekne něco, co stojí za zamyšlení, ale reakce fungují táborově. Máme to odsoudit jako šíření špatného narativu? Nebo posvětit jako slovo boží? Jen menšina se to snaží nějak racionálně rozebrat.
Například to, co Orbán řekl v úterý pro kanál Patriot na YouTube: „Ukrajinci válku prohráli. Rusko ji vyhrálo. Jedinou otázkou je, kdy a za jakých okolností Západ stojící za Ukrajinci přizná, že se tak stalo a co z toho všeho vyplyne.“
Chystáme už 19. balíček sankcí
Většina z těch, kteří stojí za napadenou Ukrajinou, taková slova jistě odsoudí. Znějí – alespoň pro evropské uši – skutečně defétisticky, rezignačně. Ale není na nich něco? Vždyť i leckteří stoupenci napadené Ukrajiny uvažují podobně.
Rusko vyhrálo válku a zbývá otázka, kdy to Západ uzná, prohlásil Orbán
Petr Pavel v únoru 2023 jako designovaný, tedy již zvolený, ale ještě neúřadující prezident na Bezpečnostní konferenci v Mnichově řekl: „Nelze jen očekávat to nejlepší. Měli bychom se připravit na to nejhorší.“ Orbán mluví brutálněji, ale v jádru sděluje totéž. Máme ho odsoudit jako posla špatných zpráv, nebo tu zprávu spíše reflektovat?
A hlavně. Trumpova Amerika se chce s Ruskem dohodnout, což EU odmítá. Má pro to dobré morální důvody, ale kam s nimi došla? Média informují, že EU začala chystat už 19. balíček protiruských sankcí. Válka trvá tři a půl roku, tedy EU v průměru přijímá jeden balíček sankcí proti Rusku každé dva měsíce.
Musí-li se přidávat stále nové a nové balíčky sankcí, aniž by to Ruskem výrazně pohnulo, znamená to, že ty první byly dost slabé. Což sugeruje nepříjemný poznatek. Ruská invaze do suverénního státu v únoru 2022 byla v Unii považována za tak banální, že odpovědí nebyly skutečně tvrdé sankce. Takové, které by se nemusely již osmnáctkrát doplňovat.
Z tohoto pohledu – a z pohledu Viktora Orbána – se Evropa chová podivně. Nechce poslat na Ukrajinu přímo vojáky zemí EU, aby tu válku rozhodly pro Ukrajinu. Ale zároveň nechce s Putinem jednat. Co tedy chce? To, aby její zájmy a hodnoty hájil Donald Trump?
Maďarsko opět proti zbytku EU. Nepřipojilo se k prohlášení o Ukrajině
Orbán to neříkal takto doslovně, zato tvrdě a brutálně. Až příliš. Ve skutečnosti Rusko válku na Ukrajině vůbec nevyhrálo tak plošně a suverénně, jak si v únoru 2022 představovalo. Ve skutečnosti je pod tlakem, jak o tom svědčí i blížící se summit Trumpa a Putina.
Potom se ale můžeme logicky ptát, proč Orbán vede tak defétistické řeči právě v době, kdy se bude na Aljašce mluvit o územních ústupcích a kompromisech. Čím hlasitěji teď zaznívá, že Rusko už vyhrálo, tím menší bude Putinova ochota k ústupkům a kompromisům, že.
Mohla by EU jednat s Ruskem?
Přes to vše má Orbán značnou část pravdy v následující věci. Řekl, že Evropa propásla šanci jednat s Putinem, když v USA vykonával mandát prezident Joe Biden. Teď – když Bidena vystřídal Trump – jí proto hrozí, že o její budoucnosti se bude rozhodovat mezi dvěma muži bez její účasti.
Trump bude s Putinem jednat bez přípravy i expertů na Rusko. Vyházel je
Jinými slovy, Evropa tři roky spoléhala na to, že USA budou na Ukrajině jaksi povinně hájit její politiku, zájmy a hodnoty. A teď s hrůzou v očích sleduje, na čem se na Aljašce mohou dohodnout či nedohodnout Putin a Trump, dva muži, kteří celou agendu války na Ukrajině de facto převzali.
Evropa chystá už 19. balíček protiruských sankcí a odhodlaně trvá na tom, že na Ukrajině se musí prosadit spravedlivý mír. Nic proti spravedlivému míru ani proti té pěkné představě. Ale Donald Trump není zavázán evropským hodnotám ani spravedlivému míru. Je zavázán své zemi, svým volebním slibům, prostě tomu, že chce tuto válku – mimochodem, už teď trvá déle než neblaze proslulá válka v Koreji – ukončit. Ať tak nebo tak.
Doufáme, že uspěje, sdílí naše pohledy, řekl Merz po hovoru lídrů s Trumpem
Orbán nabádá k summitu mezi Evropskou unií a Ruskem. Ta myšlenka neprojde z důvodů evropských hodnot, spravedlnosti i solidarity s napadenou Ukrajinou. Ale myslí si někdo, že 19. balíček protiruských sankcí EU a apely na spravedlivý mír budou úspěšnější? V tomto smyslu mohou stát Orbánovy postřehy za pozornost.