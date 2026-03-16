I kdyby si Churchill zlomil vaz… Historické nealternativy a vnitřní síla dějin

Ondřej Neff
Poslední slovo   20:00
Sešly se mi dva podněty, dalo by se říci dva nebozezy k vrtání do hlavy. Poslouchal jsem Pavla Kosatíka u Světlany Witowské. Jsem moc zvědavý na jeho novou knihu o Edvardu Benešovi. Paní Witowská se dobře ptala a on dobře odpovídal. Na nočním stolku mám Virtuální dějiny, podtitul Historické alternativy, sborník studií různých autorů pod taktovkou Nialla Fergusona. Před časem jsem si knihu koupil v rámci mých zájmů v oblasti sci-fi.

Alternativní dějiny tvoří jednu větev fantastiky. Připomenu Muže z vysokého zámku od Philipa K. Dicka nebo Železný sen Normana Spinrada, jak by to vypadalo, kdyby to za druhé světové vyhráli bad guys anebo dokonce kdyby se Hitler po první světové přestěhoval do USA a stal se z něho uznávaný autor sci-fi.

Na Virtuální dějiny jsem se těšil a zároveň jsem čtení odkládal. Bál jsem se přesvědčivých vizí světa z pera renomovaných historiků. Jak by mohl svět vypadat, kdyby se na Jaltě nerozdělil a nevznikla železná opona? Na světě bych byl, moji rodiče se brali ještě za války. Můj život a s ním životy všech nás v průběhu generací by mohl být úplně jiný. Proč to mám číst, proč se mám naštvávat, váhal jsem a čtení odkládal, až jsem se do toho pustil.

Bude, nebude. Bude jednou jeden ústavní činitel, který obnoví jedno přátelství na věčné časy

Renomovaní historikové a historičky mě vyvedli z omylu. Dějiny mají jakousi vnitřní sílu, která je sune určitým směrem navzdory snahám je odchýlit. Anglie byla nakloněná dohodě s Hitlerem, ale nakonec by to nevyšlo, i kdyby Churchill spadl ze schodů a zlomil si vaz.

Pováleční uspořádání světa? Byly i jiné představy o sférách vlivu. V Sovětském svazu se zabývali jiným konceptem sfér vlivu, než je totální ovládnutí v koloniálním stylu. Prosazoval ho ministr zahraničí Maxim Maximovič Litvinov, propagátor kolektivní bezpečnosti. Jenže ke studené válce by stejně došlo. Hluboko zakořeněné zájmy a vzorce myšlení a jednání zvítězí.

Mohu tedy být klidný, pokud mám věřit renomovaným historikům a historičkám, kaše uvařená po válce by nakonec chutnala stejně, ať by ji vařil kdokoli.

Co to má společného s Kosatíkem a Benešem?

V povídání s paní Witowskou Kosatík upozorňuje na základní Benešovu charakteristiku, že totiž nebyl rváč. Přenášel odpovědnost na někoho jiného. Nejdřív na Francouze, pak to zkusil se Sovětským svazem, snad v naději, že litvinovský koncept přece jen převáží, protože je rozumný.

A co dnes? Beneš je skoro osmdesát let na věčnosti, ale kde vidíme někoho s duchem rváče, jak by si přál Kosatík? Někdo by se našel, ale musí své rváčství dovedně maskovat, protože jinak by dostal odevšud bídu.

Jak to tedy bylo? Udělal Beneš z Čechů mnichovany, nebo nervaví Češi stvořili Beneše mnichovana? To mi teď táhne hlavou, když se handrkujeme o desetiny procenta HDP na obranu za situace, kdy větší i menší války a válčičky postupně propukají na celé ploše glóbu.

Praha bude hostit Světový pohár 2028! Kdo si ale na velké hokejové akci NHL zahraje?

Český tým nechyběl na posledním Světovém poháru v roce 2016, jeho samostatná...

My to nezačali. Evropané pracují na odblokování Hormuzu, misi NATO vylučují

Muž prochází po břehu Hormuzského průlivu ve městě Chór Fakkán ve Spojených...

Personální šéfka Bílého domu má rakovinu prsu. Prognóza je vynikající, řekl Trump

Susie Wilesová je ředitelkou kanceláře Bílého domu.

Obranné výdaje má Pavel za nedostatečné, rozpočet vetovat nebude, řekla Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová při představení hospodářské koncepce...

Úhel pohledu

Trumpovy ropné šachy. Americký prezident Ukrajinu a Evropu zaskočil

Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.

Šest světových premiér. Ostravské bienále New Opera Days láká milovníky opery

Srbsko-kanadská skladatelka Ana Sokolović.

Hejtmani poprvé jednali s vládou, řešili hlavně peníze na dopravu a nepedagogy

Předseda Asociace krajů ČR je Radim Holiš

Chelsea porušila finanční pravidla. Dostala pokutu a roční podmíněný zákaz přestupů

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Ukrajina masivně zaútočila drony na Moskvu, na jihu Ruska zasáhla zásobník ropy

Protidronové jednotky v Moskvě (16. března 2026)

Úhel pohledu

Buď jste jedna domácnost, nebo dvě. Zneužívání českého sociálního systému dostalo výchovnou facku

Ilustrační snímek

Komentář

Trump chce mít z NATO osobního sluhu. Aby po něm uklízel nepořádek

Generální tajemník NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump v Davosu...

