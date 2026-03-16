I kdyby si Churchill zlomil vaz… Historické nealternativy a vnitřní síla dějin

Alternativní dějiny tvoří jednu větev fantastiky. Připomenu Muže z vysokého zámku od Philipa K. Dicka nebo Železný sen Normana Spinrada, jak by to vypadalo, kdyby to za druhé světové vyhráli bad guys anebo dokonce kdyby se Hitler po první světové přestěhoval do USA a stal se z něho uznávaný autor sci-fi.
Na Virtuální dějiny jsem se těšil a zároveň jsem čtení odkládal. Bál jsem se přesvědčivých vizí světa z pera renomovaných historiků. Jak by mohl svět vypadat, kdyby se na Jaltě nerozdělil a nevznikla železná opona? Na světě bych byl, moji rodiče se brali ještě za války. Můj život a s ním životy všech nás v průběhu generací by mohl být úplně jiný. Proč to mám číst, proč se mám naštvávat, váhal jsem a čtení odkládal, až jsem se do toho pustil.
Renomovaní historikové a historičky mě vyvedli z omylu. Dějiny mají jakousi vnitřní sílu, která je sune určitým směrem navzdory snahám je odchýlit. Anglie byla nakloněná dohodě s Hitlerem, ale nakonec by to nevyšlo, i kdyby Churchill spadl ze schodů a zlomil si vaz.
Pováleční uspořádání světa? Byly i jiné představy o sférách vlivu. V Sovětském svazu se zabývali jiným konceptem sfér vlivu, než je totální ovládnutí v koloniálním stylu. Prosazoval ho ministr zahraničí Maxim Maximovič Litvinov, propagátor kolektivní bezpečnosti. Jenže ke studené válce by stejně došlo. Hluboko zakořeněné zájmy a vzorce myšlení a jednání zvítězí.
Mohu tedy být klidný, pokud mám věřit renomovaným historikům a historičkám, kaše uvařená po válce by nakonec chutnala stejně, ať by ji vařil kdokoli.
Co to má společného s Kosatíkem a Benešem?
V povídání s paní Witowskou Kosatík upozorňuje na základní Benešovu charakteristiku, že totiž nebyl rváč. Přenášel odpovědnost na někoho jiného. Nejdřív na Francouze, pak to zkusil se Sovětským svazem, snad v naději, že litvinovský koncept přece jen převáží, protože je rozumný.
A co dnes? Beneš je skoro osmdesát let na věčnosti, ale kde vidíme někoho s duchem rváče, jak by si přál Kosatík? Někdo by se našel, ale musí své rváčství dovedně maskovat, protože jinak by dostal odevšud bídu.
Jak to tedy bylo? Udělal Beneš z Čechů mnichovany, nebo nervaví Češi stvořili Beneše mnichovana? To mi teď táhne hlavou, když se handrkujeme o desetiny procenta HDP na obranu za situace, kdy větší i menší války a válčičky postupně propukají na celé ploše glóbu.