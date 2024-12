Až budou proti inflaci protestovat virtuální občané. Sociální vědy vstupují do experimentálních světů

Výzkumníci sledují rozvoj umělé civilizace a rozebírají úvahy jejích myslitelů na různá témata. Například jak umělé bytosti řeší základní teologickou otázku: vznikli jsme sami od sebe, anebo náš svět někdo stvořil?

Sci-fi se však nyní stává skutečností. Spíše než teologie jsou dnes v centru pozornosti společenské vědy: ekonomie a politologie. Důvod je zřejmý: odjakživa ekonomové a politologové litují, že nemají, na rozdíl od chemiků nebo fyziků, možnost provádět experimenty. Toto se však možná brzy změní. Tým výzkumníků pod vedením Joon Sung Parka ze Stanfordské univerzity uveřejnil práci, z níž citujeme:

Možnost simulace lidského chování – v podobě univerzálních softwarových robotů, kteří napodobují lidské chování v různých oblastech – by mohla najít široké využití při tvorbě politik a v sociálních vědách. Představujeme novou architekturu robotů, kteří simulují postoje a chování 1052 skutečných osob. Na kvalitativní rozhovory o jejich životě aplikujeme rozsáhlé jazykové modely a poté měříme, jak dobře tito agenti kopírují postoje a chování skutečných osob, které zastupují. Generativní roboti replikují odpovědi účastníků v dotazníku General Social Survey s přesností 85 procent (...) a dosahují srovnatelných výsledků při předpovídání osobnostních rysů a výsledků v experimentálních replikacích. (…) Tato práce poskytuje základ pro nové nástroje, které mohou pomoci zkoumat individuální a kolektivní chování.

Politolog Philip Tetlock se zabývá možností simulovat dynamiku mezinárodních vztahů:

Teoriím mezinárodních vztahů se často vytýká, že nepředkládají falzifikovatelné prognózy. Vzhledem ke složitosti geopolitiky a téměř nemožnosti splnit klauzuli „ceteris paribus“ při testování vědeckých hypotéz je tato kritika nespravedlivá. (...) Pomocí současné nebo brzy dostupné technologie můžeme dát velkým jazykovým modelům (LLM) pokyn, aby rekonstruovaly perspektivy jednotlivých myšlenkových škol kolem roku 1990, a poté se pokusily napodobit prognózy, které z každé intelektuální školy přirozeně vyplývají.

V ideálním případě (který je ovšem ještě hodně daleko) bychom mohli mít počítačového Putina nebo Si Ťin-pchinga a optimalizovat podle jejich vypočtených reakcí naši politiku, diplomacii a obranu. Nesmysl či fantasmagorie? Totéž se kdysi tvrdilo o počítačích v šachu: že nikdy nedosáhnou kvalit živých velmistrů.

Jak vznikají bubliny či krize

Konečně je zde nadějná oblast makroekonomických simulací. Doposud (ze setrvačnosti) převládají modely DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium). Ty předpokládají, že ekonomické dění lze převést na rozhodování jednoho typizovaného činitele a jeho reakce na různé vnější šoky (těmi „šoky“ se v ekonomii rozumí změny úrokových sazeb, technologické inovace či výkyvy na globálních trzích).

Centrálním principem je rovnováha: ekonomika je v určitém „ustáleném stavu“ a vnější šok ji z této trajektorie vychýlí, načež se systém zase postupně uklidní. Nicméně DSGE modely jsou natolik zjednodušené, že neumějí zachytit nelineární, neočekávané a chaotické jevy, které známe ze skutečného hospodářského života.

Pomocí umělé inteligence by bylo možné vytvořit systém o obrovském počtu virtuálních „ekonomických činitelů“ – firem, domácností, investorů, bank či regulátorů – kteří vzájemně interagují a přizpůsobují své chování aktuálním podmínkám. Každý činitel se může učit, měnit strategii, dělat chyby, šířit informace či reagovat emocionálně na výkyvy na trzích. Makroekonomické chování pak vystupuje jako „emergentní jev“ – vynoří se samo z této komplikované sítě vztahů a interakcí, místo aby bylo pevně naprogramováno předem.

Navíc by bylo možné experimentovat s různými druhy chování – od přísně racionálního až po vysoce „psychologické“ – a sledovat, jak se liší výsledky makroekonomických ukazatelů či jak vznikají hospodářské cykly, bubliny na trzích nebo finanční krize, a to vše zdola, bez nutnosti vkládat do modelu umělé předpoklady.

Život v simulaci

Nikdy se nepodaří vytvořit funkční model reálného světa v měřítku jedna ku jedné – nicméně můžeme se dozvědět více o tom, jak náš svět reálně funguje. O DSGE každopádně víme, že jde o slepou uličku vývoje.

A jak poznáme, že model je dostatečně dobrý? Až virtuální občané budou protestovat proti majetkové nerovnosti či inflaci a virtuální makroekonomové budou vrtět hlavami nad rozhodnutími virtuální centrální banky: „Proboha, to není možné. My snad žijeme v simulaci!“

V neposlední řadě není vyloučeno, že budeme obohaceni i o nečekané úvahy z oblasti teologie.