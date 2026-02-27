Visegrádská čtyřka v ohrožení. Sotva může být jednotná, když hrozbu vidí každý jinde

Situace je taková, že visegrádské (původně tři, dnes čtyři) „Svatoplukovy pruty“ příliš svorné nejsou. A to ani nemusíme sledovat výstupy z budapešťské konference šéfů visegrádských parlamentů, která skončila v pátek. Stačí se podívat na chování jednotlivých zemí v posledních letech.
Bruselská slabost a osa V4-1. Kyjev se po výpadku americké pomoci nemůže spoléhat ani na evropský týl
O tom, že je po čtyřech letech ruské agrese na Ukrajině situace v Evropě, zvlášť v sousedství Ruska a Ukrajiny, neklidná, není sporu. Do jisté míry by bylo možné hovořit o „společných zájmech“, protože každá z visegrádských zemí chce žít v klidu a míru po západním civilizovaném způsobu, cestu ke kýženému stavu ale nevidí ve stejném směru.
Je nepřítelem Brusel, nebo Moskva?
Například Polsko, stejně jako pobaltské země a Finsko, nedávno z obranných důvodů odstoupilo od Ottawské úmluvy o zákazu protipěchotních min. Země teď prý bude schopná rozmístit miny na svých východních hranicích s Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí do 48 hodin. A šéf tamní diplomacie Radoslaw Sikorski včera prohlásil, že „stojíme před nebezpečím války, jakou zažili naši dědové“. Také Maďarsko se připravuje na těžší časy. Od úterý posiluje ochranu své energetické infrastruktury nasazením policie a armády a na severovýchodě země v blízkosti svých hranic zakázalo dronům využívat tamní vzdušný prostor.
Jenže každý vidí nebezpečí jinde. Poláci v Rusku, Maďaři na Ukrajině. Jak by za takové situace mohly tyto dvě země táhnout za jeden provaz?
Maďarsku ve „válčení“ s Kyjevem přičinlivě sekunduje Ficovo Slovensko, zatímco Praha, od konce roku reprezentovaná vládou, která si rovněž v mnohém notuje s Budapeští a Bratislavou, zatím neulítla až tak daleko, aby nemohla normálně komunikovat s Varšavou. Což se Maďarům už několik let nedaří, tak odlišné jsou jejich postoje k válce na Ukrajině.
Česko po nástupu vlády Andreje Babiše obnovilo standardní, možná dokonce vřelé vztahy se slovenskou politickou reprezentací, protože tak to káže bonton platný v mezinárodních vztazích, zvláště v těch česko-slovenských. Ale ruská agrese na Ukrajině má tak silný potenciál rozdělovat, že dělicí čáru vidíme nejen mezi současnou českou vládou a opozicí (zatímco předseda Senátu Tomio Okamura si v Budapešti notoval se svým hostitelem László Kövérem, který volal po odvolání Evropské komise, šéf Senátu Miloš Vystrčil spíše souzněl s polskými hosty, kteří takto „pomáhat Rusku“ odmítají).
Vystrčil v Budapešti rozporoval projev Orbána. Rusko na míru nesmí vydělat, řekl
Ta čára je patrná i uprostřed pražské vládní koalice. A tak když Okamura vystoupí protiukrajinsky, byť coby vysoký ústavní činitel, řekne hnutí ANO, že se jen snažil oslovit své (rozuměj radikálněji naladěné) voliče, a když naopak šéf diplomacie Petr Macinka zaujme dokonce na mezinárodním fóru výraznou protikremelskou řečí, tváří se poslanci SPD, že v OSN mluvil především politik Motoristů.
Bližší košile než kabát
Vnitropolitické štěpení je přirozené, pokud nejde o jednoznačný celostátní zájem. Když včera Sikorski mluvil v polském parlamentu, v sále chyběla většina poslanců nejsilnější opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS), zato prezident Karol Nawrocki, který byl prezidentským kandidátem PiS, si Sikorského slova vyslechl a ocenil. Ale nikdo nepochybuje o upřímné solidaritě Polska s napadenou Ukrajinou. Na straně napadeného Kyjeva je v zásadě i povolební Praha, před Úřad vlády se ve středu, v den výročí začátku války, vrátila ukrajinská vlajka.
Na Slovensku a v Maďarsku je to komplikovanější. Slovenská opoziční strana Svoboda a solidarita dokonce podala na premiéra Roberta Fica trestní oznámení mj. za vlastizradu poté, co předseda vlády oznámil, že Slovensko kvůli přerušeným dodávkám ruské ropy zastaví dodávky tzv. havarijní elektřiny na Ukrajinu. Fico se hájí tím, že jde o reakci na kroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který prý dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska odmítá obnovit z politických důvodů.
Přijeďte a probereme všechny otázky, pozval Zelenskyj Fica na Ukrajinu
Maďarská opozice se sice před dubnovými volbami snaží v souboji se svým soupeřem, premiérem Viktorem Orbánem a jeho Fideszem, bodovat především vnitropolitickými tématy a podle mnoha průzkumů se jí to zjevně daří. Nikdo naopak neví, kam až povede Orbánova předvolební mobilizace. Ani to, zdali jsou všechny ty tanečky kolem ochrany infrastruktury jen předvolebním divadélkem, anebo jestli si vláda v Budapešti vyhodnotila vyhrocené vztahy s Kyjevem jako skutečnou hrozbu.
Proč se v tom případě Orbán neobrátí na NATO, táží se napůl vážně a napůl ironicky někteří pozorovatelé, ale také lídr opoziční strany Tisza Péter Magyar. Jako příklad pak uvádějí události loňského září, kdy Varšava po narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony požádala o aktivaci článku 4 smlouvy NATO. Ten hovoří o konzultacích v případě ohrožení bezpečnosti členské země.
Ať už to se snahou sjednotit opět V4 dopadne jakkoliv, sledujeme v Evropě, nejen té střední, prosazování dvou různých zájmů. Někteří politici chtějí na Ukrajinu vyslat své lidi, až dojde k uzavření příměří, resp. míru, aby na něj dohlíželi. Jiní, konkrétně Orbán a Fico, tam podle vzoru „bližší košile než kabát“ chtějí poslat společnou slovensko-maďarskou komisi, která by měla na Ukrajině vyhodnotit stav ropovodu Družba.