Spiklenecké teorie Vítu Rakušanovi místo lídra opozice nezajistí

Nic proti kritice, opozice má povinnost upozorňovat na přešlapy těch, kteří vládnou. Avšak Rakušanovo soustředění na Andreje Babiše připomíná posedlost. Je zřejmé, že v ideologii Rakušanových starostů hraje AB roli arcilotra, který může za všechno. Premiér je bezesporu problematickou a konfliktní osobou, která se dlouhodobě potýká s konfliktem zájmů. To nikdo nepopře.
Vlastně lze na politickém protivníkovi kritizovat cokoli, jde však o to, aby to bylo trefné a věrohodné. Jestliže však předseda strany, která má ambici vést opozici, šíří spiklenecké teorie, je to na pováženou. Za záměrem prodat pardubickou Explosii může být podle Rakušana zákulisní dohoda premiéra Babiše a francouzského prezidenta Macrona.
Pro přesnost raději citujme: „Proto se ptám, proč. Je za tím fotografie s Emmanuelem Macronem? Je to snaha zavděčit se Francii a vylepšit si mezinárodní pozici? Nebo za tím stojí nějaký osobní důvod? Žádné důkazy samozřejmě nemám. Jen říkám, že pokud se o tom diskutuje, v případě Andreje Babiše nepovažuji nic za nemožné… Nevidím Andreji Babišovi do hlavy. Co ale vidím, je nesmyslnost argumentace, kterou slyšíme. Potřebujeme údajně rychle získat patnáct miliard korun, protože máme problém s rozpočtem, rozvolňují se rozpočtová pravidla a hledají se rychlé peníze…“
Babiš jako Belzebub
Opravdu tuhle spikleneckou teorii šíří šéf strany, která si oškliví „dezoláty“? A přitom by mezi ně pan předseda hladce zapadl, jak sám připouští, nemá žádný důkaz, ale to mu nebrání „spekulovat“. Na prodej Explosie lze mít různé pohledy, argumentovat lze určitě strategickým hlediskem a zajištěním nějakého vlivu na výrobu.
Nicméně firma rekordně vydělává především zásluhou války na Ukrajině, před ní byla dlouho ztrátová, a pokud ministr průmyslu Havlíček říká, že by bylo podle něj dobré prodat firmu letos nebo nejpozději příští rok, dodává i podrobnosti: „Firma je na absolutním vrcholu, nikdy nebude lepší příležitost tam nechat vstoupit strategického partnera...“
Říká též, že jeden z klíčových odběratelů Explosie buduje konkurenční továrnu. A tedy její „zlaté časy“ nemusejí trvat věčně. Navíc ministr Havlíček deklaruje, že by si stát měl ve firmě nechat „zlatou akcii“, aby neztratil nástroj k jejímu ovlivňování. To nezní jako úplný blábol. Jenže Víta Rakušana zaslepila představa Babiše jako Belzebuba, proto se pustil i do spikleneckých teorií.
Hodně štěstí
Pan Rakušan vykazuje víc podobností Tomiem Okamurou, než by chtěl připustit. Například kritizuje Andreje Babiše za to, jak slabě dokáže krotit své koaliční partnery, podobně legračně kritizoval a kritizuje bývalou koalici Tomio Okamura. Jeden si při poslechu těchto výroků říká: Co těm dvěma vadí? Proč by mělo Tomia Okamuru mrzet, že předešlá vláda neplnila své programové prohlášení? Proč vadí Vítu Rakušanovi, že Babiš je dle něj slabý premiér ve vleku menších koaličních partnerů? Vždyť to jim jen nahání voliče.
Z podobných politických vyjádření mohou mít radost především občanští demokraté. Starostové se na ně dotahují v některých průzkumech, ale při absenci jakékoli politické koncepce mohou počítat téměř jako s jistotou s faktem, že Starostové zase spadnou a vrátí se v preferencích na úroveň Pirátů a SPD.
Politika, která nebere ohledy na reálné starosti občanů a nepředstavuje reálnou alternativu, se musí spoléhat na šíření spikleneckých teorií, případně podávání trestních oznámení. Hodně štěstí.