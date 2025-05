Kterak v sobě Rakušan náhle dobro objevil. Charitu povýšil na politickou kampaň

Tím prvním je poskytnutí půl milionu korun a vyhlášení veřejné sbírky pro rodinu s předčasně narozenými hendikepovanými trojčaty a úprava dvorku, do které se ministr vnitra pustil osobně. Součástí je i dohoda s obdarovanou rodinou, že se mohou objevit ve spotech a možná i na těch billboardech.

V první řadě je nutné jasně říci: jakákoli pomoc potřebným je chvályhodná, ať už je jejím motivem cokoli! Tečka. V případě Rakušanova náhlého záchvatu dobroty ale přesto něco neštymuje. Dokonce i komentátor HN Petr Honzejk hnutí STAN připomněl evangelium svatého Matouše: „Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci, aby sklízeli chválu od lidí.“

Zadruhé Vít Rakušan zřejmě zapomněl, že je místopředsedou vlády, která měla tři a půl roku na to, aby nastavila podmínky, které by nutnost pomoci prostřednictvím darů a sbírek co nejvíce omezily. Jinak řečeno, systém by měl fungovat tak, aby „Dobrých kampaní“, jak tu svou STAN nazval, nebylo ve větší míře potřeba.

Především však předseda STAN charitu rovnou povýšil na politickou kampaň. „Tohle je první politická kampaň, která dělá něco dobrého. Místo nenávistných předvolebních billboardů jsme se rozhodli dát peníze lidem, kteří je opravdu potřebují,“ napsal Rakušan. To je novinka. Ve stylu: Hele, blíží se volby, rychle pojďme najít někoho, komu dáme peníze. Všechno to natočíme, dáme na billboardy, opepříme pár plky o ošklivosti negativních kampaní (které ale děláme a budeme dělat také) – a bude vše cajk. Hnutí STAN to zatím funguje, takže může být spokojené…

Není ovšem charita jako charita. Evidentně také dost záleží na tom, kdo a co komu dává a jak se to celé vyvrbí. Připomeňme si jeden pozapomenutý příběh z poslední prezidentské volby. V Hustopečích na Břeclavsku je Hospic Girasole, který v minulosti opakovaně žádal o peníze Nadaci Agrofert, jejíž správní radě předsedá Andrej Babiš. Za roky 2016, 2018 a 2022 dostal celkem 657 tisíc, poslední dar, o který Hustopečtí požádali, byl 300 tisíc korun. Nemuseli kvůli tomu točit žádné klipy ani o tom vyprávět do novin či kdekoli jinde.

Jenže přišla prezidentská volba. V jedné z televizních diskusí Babiš prohlásil, že má „nadaci, která rozdala lidem už 800 milionů a rozdá miliardu a 250 milionů“. Tehdy ředitel hospice náhle prozřel. Do veřejného prohlášení napsal, jak si uvědomil, že „podstata štědrosti tkví v morálních hodnotách jedince“, přičemž nadace může být „využita také politickému prospěchu v sebeprezentaci“ – a 300 tisíc s velkou pompou vrátil.

Jeho prohlášení bleskurychle sdílel lidovecký jihomoravský hejtman Jan Grolich, i s odkazem na veřejnou sbírku pro hospic. Nadace tehdy uvedla něco ve stylu, že je to mrzí, ale že když řediteli hospice jejich peníze najednou vadí, nechápou, proč halasně vrací jen část. A ne vše, co si od nich v průběhu let přeuctivě vyžádali. S tím, že peníze poskytnou někomu jinému. Ředitel se sice chvíli ošíval, pak ale vrátil všechno.

Ve veřejnosti se tehdy vzedmula vlna rozhořčení nad odpornou charitou, jejímž cílem je propagace politika, kterou hojně podporovala velká část médií. Někteří dobří lidé psali zaměstnankyním nadace nádherná přání smrti jim i jejich dětem. Grolichem podporovaná sbírka přinesla hospici téměř pět milionů korun.

No vida, jak je to dávno. Dnes si lze obdarované rovnou točit a propagovat tím své hnutí. Stačí to nazvat „Dobrá kampaň“.