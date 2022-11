O útlocitu levicové tety. Kateřina Perknerová by měla především mlčet

Takto otevřeně pojmenovat, co by si zasloužil válečný zločinec, z jehož rozkazů jsou cíleně vražděni civilisté včetně dětí, žen a starců, je prý vyvolávání nenávisti, které se pro nás Čechy, ušlechtilé humanisty, nehodí. A když už, tak je prý vhodné sdělovat to soukromě, ne přes vládní instituce.

Zajímalo by mě, zda by stejné pobouření vyvolal takto vyvedený Hitler nebo Stalin, největší masoví vrazi 20. století. Putin, který napadl svrchovaný stát se záminkou, která se Hitlerovu důvodu rozpoutání druhé světové války plně vyrovná, si tedy zaslouží jemnocitné zacházení.