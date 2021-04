VLACH: Kremelský výsadek 29155. O existenci tajemného útvaru GRU věděli jen vybraní lidé

PRAHA/MOSKVA S takovými závěry kategoricky nesouhlasíme. Považujeme je za provokační a nepřátelské, prohlásil mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov v reakci na výsledky vyšetřování výbuchu ve Vrběticích, za nimiž podle českých bezpečnostních složek stála ruská vojenská rozvědka GRU.

Exploze podle nich měla být akcí dobře známé dvojice Miškin–Čepiga, tedy agentů, které jako Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu identifikovali novináři z investigativního portálu Bellingcat. Celý příběh sice stále nabízí množství otazníků, díky již známým skutečnostem se ale zdá být reálný.



Miškin a Čepiga se před třemi lety „proslavili“ jako iniciátoři otravy přeběhlíka GRU Sergeje Skripala a jeho dcery Julie bojovou nervově paralytickou látkou novičok v britském městě Salisbury. Británie tehdy klasifikovala útok jako vojenské napadení, kvůli zamoření úřady uzavřely velkou část města. Skripalovi otravu přežili, zemřela ale Dawn Sturgessová, jejíž druh zbytek novičoku náhodně našel v obalu od parfému.

Dodnes není jasné, zda mělo být cílem útoku v Salisbury zabít Skripala, nebo prostě jen vystrašit Západ. Poté, co britská policie identifikovala oba agenty jako Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, jak zněla jména v jejich falešných pasech, ruská strana případ nezahrála do ztracena, jak by v dané situaci bylo nejlepší. Petrov a Boširov se naopak objevili v propagandistické televizi RT financované státem, kde naprosto nevěrohodně vysvětlovali, že cestovali z Moskvy do Salisbury obdivovat tamní katedrálu a s otravou nemají vůbec nic společného.



Řád od Putina

Vše nasvědčuje tomu, že Rusko se v Salisbury ani nesnažilo zamaskovat debakl a naopak chtělo dát mezi řádky najevo, co s novičokem umí. Stejně tak ve Vrběticích mělo podle dostupných informací dojít k explozi úplně jinde, selhání jednoho komponentu operace ale zavinilo katastrofu obrovských rozměrů. Přesto krátce po akci dostali Miškin s Čepigou od Putina nejvyšší státní vyznamenání Hrdina Ruska. Jako by v Kremlu chtěli ocenit, jaký ohňostroj se jim na Valašsku podařil.

Miškin s Čepigou byli součástí jednotky 29155, určené pro diverzní operace všeho druhu mimo území Ruska. O existenci útvaru, který GRU zformovala v roce 2008, věděli i v řadách vojenské rozvědky jen vybraní lidé. Západní tajné služby na něj přišly v říjnu 2016 poté, co se provalil pokus o proruský puč v Černé Hoře, jež v té době měla namířeno do NATO, měli ho organizovat rovněž příslušníci tohoto útvaru.

Tajemná skupina 29155 se podle zjištění různých médií měla angažovat u všech událostí či potenciálních nepokojů, které se po Evropě šustly – při podněcování katalánského separatistického hnutí, u protestů v Moldavsku nebo u likvidace čečenského odbojáře v tureckém exilu.



V roce 2015 se příslušníci skupiny 29155 dvakrát krátce po sobě pokusili otrávit novičokem bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, který taky přežil. Policie pak případ šetřila zpětně až po letech. Je proto možné, že se zpětným trasováním příslušníků jednotky (ví se asi o patnácti lidech) postupně přijde na další případy.

Spolupracovali místní?

Ruské tajné služby mají v akcích tohoto druhu tradici, začaly s nimi už ve 30. letech 20. století. Jednou z prvních obětí byl bělogvardějský generál Alexandr Kutěpov, unesený v lednu 1930 za bílého dne na pařížské ulici, přičemž akci kryl s únosci spřízněný policista. Generálovo srdce bohužel nevydrželo uspání chloroformem a za pár dnů na palubě parníku směřujícího do Sovětského svazu zemřel.

Sovětští agenti se zaměřovali hlavně na emigranty, jako byl Lev Trockij (zavražděn v srpnu 1940 v Mexiku), nebo politické činitele, jako vůdce ukrajinských nacionalistů Stěpan Bandera (zabit v říjnu 1959 v Německu), jistý si ale před nimi nemohl být nikdo. V roce 2006 podepsal Putin zákon legalizující politické vraždy, v roce 2012 pak dostaly zelenou speciální jednotky zaměřené na hybridní operace. Podle listu The New York Times (NYT) je to kromě proslulé 29155 i skupina 74455, zaměřená na zasahování do voleb, a 99450, která měla na starosti anexi Krymu.

NYT se pozastavuje i nad tím, že speciální jednotky mají sice prioritu ve svých akcích, ale mizerné rozpočty. Velitel 29155 generál Andrej Averjanov jezdí prý starým žigulíkem a bydlí v sídlištním bytě, členové komand pak musí na svých cestách bydlet v levných hotelech. Přitom musí myslet i na kupování místních spolupracovníků. V tomto ohledu mají Rusové velmi dobře propracovanou taktiku, postavenou na podpoře různých proruských spolků či sympatizantů určitou dobu před plánovanou akcí, na Krymu i východní Ukrajině to byly například místní separatisté či kozácké spolky.

O akcích ruských agentů v Evropě se toho dnes ví poměrně hodně, a pokud mají české tajné služby celou událost důkladně podchycenou, mohou ji velmi dobře zasadit do kontextu dosavadních zjištění – i když množství zpochybňujících teorií se jistě najde. Zajímavé ale také je, jakou podporu měli z české strany, zda jim někdo aktivně pomáhal a jaké to pro ně případně bude mít důsledky.