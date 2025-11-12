Disociativní porucha – česká národní verze

Hezkým příkladem je český národní vztah k bezemisní či nízkoemisní ekonomice a speciálně k elektromobilitě. Globálně ji chápeme, protože je zřejmé, že se tímto směrem svět ubírá, a lokálně jí házíme klacky pod nohy, protože spalovák je spalovák a starý dobrý diesel je ten nejvěrnější sluha, skoro člen rodiny. Jeho podpora nechyběla ve většině volebních programů a nechybí ani v tom vládním.
A v tu chvíli dochází ke skupinové disociativní poruše identity, protože auty nejen jezdíme, ale taky je vyrábíme. Škodovka je nejúspěšnější český podnik – a největší úspěchy sklízí právě se svými elektromobily, kterých vyrábí a prodává tolik, že v Evropě za chvíli trumfne snad i Muska s jeho Teslou.
A nedávno jsme s velkou radostí uvítali, že největší světová automobilka Toyota do své továrny v Kolíně nasype 17 miliard korun. Budou se v ní vyrábět pouze elektromobily.
Vyrábět je tedy chceme, ale aby tu i jezdily, o to nijak nestojíme. Ať si s nimi jezdí jinde po Evropě. My jim na to rádi prodáme elektřinu od ČEZ nebo od Tykače, ale nic víc. Tady je nikdo preferovat nebude!
Takže nastupující vláda si do programového prohlášení napsala větu, „srovnáme podmínky pro elektromobily a klasická auta“, což v reálu znamená pouze to, že elektromobily přijdou snad o jediné zvýhodnění v celostátním rozměru, totiž o osvobození od dálniční známky. (Pro přesnost: v Praze smějí zdarma i parkovat, avšak jen do konce tohoto roku.)
A pokud si budou elektromobilisté chtít stěžovat do Bruselu, může vláda taky přitvrdit a dopadnou jako zastánci přijetí eura. Jak to stojí v programovém prohlášení: „Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení. Navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR – stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.“ (Mimochodem, není tohle od vlády, která hodlá znovu zavést povinnost elektronické evidence tržeb taky projev disociativní poruchy identity?)
Takže proč zůstávat jen u eura? Bývá přece dobrým vládním zvykem v půli volebního období svůj program zpřesnit. Jestli budou těch elektromobilů vyrábět v Mladé Boleslavi a v Kolíně moc a ke všemu je i zlevní, dá se navrhnout parlamentu, aby vedle koruny a hotovosti ukotvil v ústavě i ten spalovák, ne?
Častou příčinou disociativní poruchy identity u lidí bývá traumatické mládí, mnohaleté týrání nebo zneužívání. Nasnadě je tudíž osvědčené řešení, svést všechno na čtyřicet let komunistické totality. Ale řekl bych, že tentokrát by bylo lepší hledat příčinu spíše v Institutu Václava Klause.