S magory ve vládě. Babiš riziko tuší, ale nezvládl ho ani takový matador jako Netanjahu

Šlo o Tomia Okamuru. O jeho požadavek výměny policejního prezidenta ještě před tím, než je vůbec schválená koalice, natož vláda. Proti tomu se Babiš coby příští premiér samozřejmě ohradil. Jednak proto, že Okamurův postoj až příliš připomněl Víta Rakušana v roce 2021, kdy odvolával policejního prezidenta, ještě než se stal ministrem vnitra.
Za druhé může Babišovi vadit i to, že z něj Okamura dělá blbce. Říká své osobní požadavky, ačkoliv za ně sám neručí. Ručí za ně příští vláda, která sice ještě ani není navržená, natož schválená, ale odpovědnost za ni jde už teď za Babišem.
A za třetí se možná obává, čeho všeho se během dalších let vládního mandátu může dočkat od koaličních partnerů. Myšleno od takových koaličních partnerů, kteří už teď vystupují jako neřízení radikálové (někdo by řekl magoři).
Máte to pod kontrolou? Samozřejmě, ale…
Mít jednobarevnou vládu je sen každého politického lídra. V poměrech poměrného volebního systému je to ovšem sen téměř nesplnitelný. Tudíž nejde-li to skrze absolutní většinu hlasů v parlamentu, hledají se jiné možnosti. Třeba menšinová vláda nebo opoziční smlouva nebo koaliční vláda dominantní strany s různými „přicmrndávači“.
Tu poslední možnost si zřejmě představuje Andrej Babiš. Ale i kdyby se povedlo takovou vládu sestavit, vládnutí s radikály má svá rizika. Takhle si to koncem roku 2022 představoval v Izraeli též Benjamin Netanjahu, když vzal do vlády náboženské sionisty. Že jsou mezi nimi magoři? Že Itamara Ben Gvira, dnešního ministra národní bezpečnosti, odmítla dokonce armáda odvést pro základní vojenskou službu, a to je v Izraeli co říct? Ale Netanjahu měl pocit – možná podobný jako nyní Andrej Babiš –, že si to ohlídá. Hlavně kvůli své pověsti v USA, kde je jako doma (strávil tam část mládí a poprvé se tam oženil).
Zpočátku to měl fakt pod kontrolou. Stalo se, že Orit Strocková, ministryně za náboženské sionisty, prohlásila, že lékaři by měli mít právo odmítnout léčbu pacienta, pokud to odporuje jejich náboženskému přesvědčení. Vyznívalo to tak, že lékaři by mohli odmítnout léčbu homosexuálů, a to už bylo na Netanjahua moc: velmi důrazně a nahlas se vůči Strockové ohradil.
Tehdy mohl mít Netanjahu skutečně pocit, že má vše – i magory z koaličních náboženských sionistů – pod kontrolou. Jenže pak přišel 7. říjen 2023, útok Hamásu a válka proti němu v Gaze, a leccos je jinak. Radikálové začali podrážet právě ty argumenty, které se Netanjahu snažil „prodat“ světu: že Izraeli jde o zneškodnění Hamásu, ale nikoliv o okupaci Gazy či vysídlení Gazanů. Když náboženští sionisté pořádali oslavy, kde se těšili na obsazení Gazy a stavbu osad, vytáčeli premiéra, opozici i blízké unesených rukojmí.
Úhrnem. Výrazně přispěli k tomu, že Netanjahuova vláda je dnes ve světě tak nepopulární, ba ostrakizovaná.
Nevíme, co může přijít za rok či dva
Pro jistotu zdůrazněme, že v případě Česka a Izraele, Andreje Babiše a Benjamina Netanjahua nejde o paralely. Na to se příliš lišíme prostředím, čelíme příliš jiným hrozbám a společnosti v těchto zemích se liší svými zkušenostmi a instinkty. Nemáme tu teroristy, kteří by zabíjeli po tisících, kdyby mohli, ani nezbytný úkol je zpacifikovat.
Ale obecná zkušenost s vládou opírající svou většinu o radikály tu cosi společného mít může. Premiér Netanjahu je starý harcovník, v nejvyšších sférách moci se pohybuje už třicet let a má k dispozici různé páky. A stejně nedokázal ukočírovat radikály ve vlastní koalici tak, aby jeho obraz – který sám o sobě není moc skvostný – nepodráželi. A nesabotovali to, co sám premiér dělá a říká.
A tu se rýsuje otázka pro nás. Je si Andrej Babiš jist, že ve své koalici radikály (někdo by řekl magory) ukočíruje? Že stačí, když domluví Okamurovi, aby požadavky typu odvolání policejního prezidenta už neopakoval? Aby pro jistotu nic nekomentoval?
Babiš si zřejmě myslí, že na to sílu má. A zpočátku také skutečně mít může. Ale člověk nikdy neví, co může přijít za rok či za dva a co všechno bude jinak. Jako v Izraeli po 7. říjnu 2023.