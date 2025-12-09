S premiérem Babišem do Bruselu? Jmenování byl jen rituál, praxe se ukáže do týdne

Pro nás, občany i pozorovatele dění, se zatím nic nemění. „Plnohodnotným“ lídrem, tím, kdo vykonává pravomoci, zůstává premiér Petr Fiala. U Babiše šlo jen o to, zda do 17. prosince bude jmenována celá vláda. Protože 18. a 19. prosince se v Bruselu koná Evropská rada. Bude-li už jmenována vláda, tak i když nebude mít důvěru vyslovenou parlamentem, pojede do Bruselu premiér Babiš. A jak víme, jmenování Babišovy vlády proběhne v pondělí 15. prosince. Ale kdyby nová vláda ještě jmenována nebyla, jel by do Bruselu premiér Fiala.
Bude-li tam Babiš, Česko se představí jako země po normálním střídání moci. Bez ohledu na to, že u nás si vyhrocené tábory nadávají do „fialových hnusů“ a „koblihářů“. Kdyby tam byl Fiala, Česko by budilo dojem, že střídání moci nějak drhne. Bez ohledu na to, že Babiš se při jmenování vytasil s přáním udělat z Česka „nejlepší místo pro život na celé naší planetě“.
Babiš si zahrál na Trumpa, na jeho řeči ve stylu, že Amerika zažije „zlatou éru“. To už patří k rituálům. Kdybychom chtěli být kousaví, napsali bychom, že v leckterém ohledu už Česko mezi nejlepší místa k životu patří.
Nevěříte? Tak si to otestujte po návratu z cesty do ciziny a nemusí to být Afrika. Zjistíte, že u nás funguje spolehlivá a levná veřejná doprava, i když na ni nadáváme. Že skoro všude lze pít vodu z kohoutku. Že tu nejsou „no go zóny“. Že můžete projít kolem židovské školy, aniž spatříte policejní samopalníky. Že si můžete nechat tašku s nákupem ve vrátnici na pracovišti, aniž na vás zavolají sekuriťáky jako na teroristu kladoucího bombu.
|
Gratulace, ale i obavy. Babišova vláda bude kulhat na všechny nohy, říká Kupka
Jistě, samé banality, ale zdaleka ne všude jsou samozřejmé.
Doma radikálně, tam „držet basu“?
Na Evropské radě to bude jinak. Tam nikoho nezajímá, zda si nadáváme do „fialových hnusů“ a „koblihářů“. Tam půjde o konkrétní věci. Například. Jak blízko bude mít Česko k Orbánově Maďarsku a Ficově Slovensku?
Maďarsko se teď nechalo slyšet, že spolu se Slovenskem dají k soudu (Soudnímu dvoru EU) unijní zákaz dovozu plynu z Ruska. Bude-li za Česko rozhodovat premiér Fiala, ten by zákaz téměř jistě podpořil. Ale jak se k tomu postaví premiér Babiš, bude-li v Bruselu? Podpoří své kolegy a sympatizanty Orbána a Fica? Nebo zafunguje tak, jak jsme si zvykli v letech 2017–2021? Tedy že doma je slovně radikální, ale v Bruselu „drží basu“.
To teprve uvidíme. Možná už 18. prosince, bude-li do té doby jmenována vláda. Ale už teď lze říci zhruba toto. Chce-li Babiš splnit aspoň část volebních slibů, bude trvat na odporu vůči migračnímu paktu (i když Českem již podepsanému), ke Green Dealu, především k emisním povolenkám pro domácnosti a podobně.
|
Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na Zemi
Aby těch základních věcí dosáhl alespoň zčásti, chtě nechtě bude muset vystupovat jako „zlý muž“. Jako ten, kdo „hází vidle“ do nachystaných, či dokonce již zcela hotových věcí, dohod či projektů.
„Zlý muž“, ale bez slabostí
Právě tady by se měl rozcházet s Petrem Fialou. Ani ne v cílech. Babiš a Fiala se až tak moc neliší ve vztahu ke Green Dealu (oba přispěli k jeho přijetí, ale vinu házejí na sebe navzájem). Jenže Fiala chtěl obrušovat či podkopávat Green Deal tím, že složí blokační menšiny států pro hlasování. Kdežto Babiš neskrývá radikální, zásadní odpor. Něco, co v praxi nelze dělat jinak, než se vžít do role „zlého muže“.
|
Politika tribun. Alternativní scénář pro výstup Babiš/Pavel
A tady se oklikou dostáváme ke jmenování celé české vlády, zejména k postavě Filipa Turka, který se prozatím na seznamu ministrů neobjevil. Kdyby byl v roli „zlého muže“ Babiš, až tak moc by se nedělo. Nebyl by první ani poslední a ve srovnání s Viktorem Orbánem by působil málem krotce.
Ale co kdyby se hypoteticky stal ministrem Filip Turek a pak jezdil na některé unijní summity on? I on by roli „zlého muže“ jistě zvládl, ale… Hraje-li už někdo roli „zlého muže“, je užitečné, když je bez cejchů, nálepek, podezření a slabých míst. Když nedává záminku k tomu, aby se na něj mohlo ukazovat prstem a hovořit ve stylu: „Že je někdo proti migračnímu paktu, to už známe. Ale že to říká člověk, který hajloval, to už je moc.“
Toto je slabé místo Filipa Turka a Babiš o tom ví.