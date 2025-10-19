Tři lekce pro lepší vládnutí. Aby se Babišova vláda poučila z té Fialovy

A protože koalice pěti a posléze čtyř stran vládla celé čtyři roky, našlo by se jich přirozeně mnoho. Přesto jejich počet omezím na pouhé tři.
Forma není obsah
Ještě předtím však zmíním jednu pozoruhodnost. Pokud v praktickém výkonu funkce Petr Fiala něčím jednoznačně převyšuje Andreje Babiše, pak jsou to jeho rétorické schopnosti a ještě cosi, co bychom mohli nazvat uhlazeností. Ta je většinou dána inteligentním lidem, a když se léta brousí v akademickém prostředí, může dosáhnout opravdu profesionální úrovně. Tomu, kdo na nějaké univerzitě delší dobu nepracoval, se může jednoduše stát, že uhlazeně se chovajícímu člověku přirozeně věří více než někomu jinému, kdo nemluví spisovně, a navíc za každých okolností nepoužívá i další obvyklé atributy solidnosti, jakými jsou sako a drahá kravata či motýlek.
Ne nadarmo Češi již od doby Ježka, Voskovce a Wericha vědí, že „šaty dělaj člověka“. A proto je docela logické, že Fialova salónní elegance vždy dosti kontrastovala s Babišovou přímočarostí, obtížným udržováním smyslu věty, a především jeho českoslovenštinou, jež nám starším připomíná Gustáva Husáka – neblahého aparátčíka předlistopadové éry.
Politika tedy potřebuje formu – jinými slovy, důvěryhodný balicí papír pro obsah, jenž chce doručit. To však s konečnými výsledky nemusí mít nic společného.
Připravenost, kompetence, odvaha
To se ukázalo hned na počátku předchozího úřadování vlády, která první dva roky držela naši zem pouze v chodu, ale reformy nepřinesla žádné. Vyjádřeno jinak, bylo zjevné, že ministři nebyli na své budoucí funkce připraveni, a když si svou práci konečně osvojili, tak už vlastně končili. V této souvislosti vzpomeňme u nás tolik kritizovaného Donalda Trumpa, jenž bezprostředně po nástupu do funkce spustil smršť podpisů vedoucích k opatřením, která začala Spojené státy měnit hned od prvního dne jeho úřadování.
Lekce první tedy zní, že by nová vláda měla být připravená a nikoliv nepřipravená, jako byla ta předešlá.
K fungující vládě patří i kompetence. Ne, vůbec si nemyslím, že ministrem zdravotnictví musí být lékař, nebo ministrem financí erudovaný finančník. V současném světě je navíc čím dál častější, že konkrétní vystudovaný obor jeho absolventi vůbec nedělají. Nicméně znalosti a zkušenosti jsou základem pro to, aby člověk mohl svou práci dělat dobře. A v politice k tomu potřebuje ještě silné zázemí, jež mu zajistí prosazení jeho myšlenek a záměrů.
Na tomto tématu se na předchozí vládě opakovaně vyřádil Miloš Zeman, když kritizoval nekompetenci jednotlivých ministrů. Ale stejně tak je dnes naprosto legitimní ptát se, proč by někteří ministerští petenti měli šéfovat konkrétní ministerstva.
Lekce druhá proto zní, že bez náležité kompetence by se nikdo ministrem stát neměl.
A pokud bych se měl zamyslet nad tím, co bylo největší chybou předešlé vlády, a přitom bych nechtěl poukazovat na jednotlivá rozhodnutí nebo nějakou diskreditující aféru, pak bych řekl, že to byl nedostatek odvahy. Ta se samozřejmě neměří symboly, jakým byla například první cesta premiéra Fialy do válkou ohroženého Kyjeva. Bylo to tehdy sympatické, ale bylo to pouhé gesto. Odvaha k reformám zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu, daní nebo regionálního uspořádání – ta tu prostě nebyla. Zbyla jen změna důchodového systému a konsolidační balíček. Z velkých věcí se toho více nepodařilo.
Jsem přesvědčen, že premiér to nedělal z neznalosti, ale z politické vypočítavosti (někdo by to nazval strategií), aby si zajistil vítězství i v příštích volbách. Možná, že kdyby věděl, že stejně prohraje a poté už ani nebude předsedou své vlastní strany, tak by té odvahy v sobě našel víc.
A s tím je spojená i lekce poslední. Politici přicházejí a odcházejí a rozdíl je pouze v tom, zda to trvá delší či kratší dobu. Po těch dobrých však tady zůstanou změny, které naší zemi pomohou.