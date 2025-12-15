Bude líp v tektonických posunech? Honba nové vlády za popularitou může skončit nepěkně

Fialova vláda přejímala moc v čase doznívajícího covidu. Leč tehdy ještě všichni doufali, že epidemická povodeň odezní a toky domácí i světové politiky se vrátí do zavedených koryt. A příznivci nastupující pětikoalice rovněž neskrývali naděje, že odstranění Andreje Babiše od moci tak nějak samo vyřeší nejméně polovinu problémů.
V únoru 2022 však Rusko udeřilo na Ukrajinu, čímž zdejší politickou reprezentaci i společnost vystavilo asi největší zkoušce po roce 1989. Obstály v ní s rozporuplnou bilancí, kdy postupem času, jak se konflikt vleče a vítězství napadené strany leží v nedohlednu, začínají převládat spíše horší známky.
Fialova vláda dovedla dokončit transformaci naší nezávislosti na ruském plynu a ropě, byť přesněji řečeno technickou transformaci, spočívající ve schopnosti České republiky odebírat dodávky plně odjinud. Díky výjimce a nižší ceně se ale fakticky navýšil dovoz zmíněných komodit z Ruska.
A jakmile se české armádní sklady vyprázdnily, zůstala jako jedna z mála přímých vládních vojenských pomocí Prahy Kyjevu muniční iniciativa, spočívající v koordinaci nákupu dodávek střeliva pro Ukrajinu a jejich placení, avšak převážně nikoliv z českých zdrojů. Nad jejím dalším osudem nyní visí otazník, v nejhorším případě by ale mohl koordinační roli převzít jiný stát. Komerční produkci českých zbrojovek Babišova vláda omezovat nebude, ostatně, nečiní tak ani Ficův kabinet na Slovensku v případě slovenských zbrojních firem.
Nicméně Česká republika se ze skupiny zemí, jež Ukrajinu velmi podporovaly i na diplomatickém poli, přesune nejspíše do klubu opatrných neutrálů. Což může v současné situaci Ukrajině uškodit.
Podpora Trumpa je prázdná fráze
Avšak v probíhající válce je v sázce celá řada podstatných skutečností, nikoliv „pouhá“ nezávislost jedné těžce zkoušené země. Nová koalice sice v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny prosadila usnesení, kde vyjadřuje podporu „mírovému úsilí“ Donalda Trumpa, ovšem ti inteligentnější z ní už přinejmenším tuší, že jde pouze o prázdnou frázi, prostě o canc pro voliče.
Americký prezident je naprosto nevypočitatelný. Mírové plány Washingtonu vycházejí vstříc Moskvě, leč ta je stejně odmítá. Sílí podezření, že Trump je na Kremlu fatálně závislý, jelikož Vladimir Putin na něj vlastní kompromitující materiály. Okolí současného šéfa Bílého domu vykazuje neobyčejnou nekompetentnost. A například Trumpova posedlost Nobelovou cenou míru i skoro dětinská radost, jakou měl z mírové ceny, kterou mu udělila mezinárodní fotbalová federace FIFA, byť byl celému světu pro smích, vedou, spolu s řadou jiných signálů, k vážným obavám, zda je vůbec mentálně způsobilý zastávat tak důležitou funkci.
Německý kancléř Friedrich Merz hovořil o víkendu na sjezdu bavorské CSU, sesterské strany své CDU, o tektonických posunech politických a ekonomických center moci ve světě, jejichž rozměry patrně pochopíme až za několik let. A v ohrožení je podle něj samotný evropský politický i ekonomický systém, tedy demokracie, právní stát i tržní ekonomika.
Šéf NATO Mark Rutte vyzval minulý čtvrtek spojence v Alianci k zesílení obranného úsilí. „Konflikt je za dveřmi. Rusko přineslo válku zpět do Evropy. A my musíme být připraveni,“ konstatoval mimo jiné Rutte, podle nějž mnozí stále podceňují závažnost situace. A varoval před válkou v rozsahu, který „zakusili naši prarodiče a praprarodiče“ neboli před konfliktem rozměrů první či druhé světové války.
A, aby potíží nebylo málo, výše zmíněná Trumpova nevyzpytatelnost se týká i samotné Severoatlantické aliance, míry ochoty Spojených států zapojit se do válečných operací v případě napadení některé z evropských zemí nebo skupiny evropských zemí, členů NATO.
Skončí Česko v temném víru?
Andrej Babiš je pragmatický obchodník, jenž se sice v politice ledasčemu naučil, nicméně hlavní měřítko pro něj představují průzkumy veřejného mínění. A elektorát hnutí ANO je nyní celý natěšený, až Babišova vláda začne plnit předvolební sliby. Až místo nákupu údajně předražených amerických stíhaček přisype důchodcům, hasičům nebo kuchařkám ve školních jídelnách. Asi by si to zasloužili, ale nynější doba po politických lídrech s mimořádnou naléhavostí žádá, aby činili dost nepopulární věci a snažili se pro ně získat veřejnou podporu.
Prezentace ANO jako fanoušků Kremlu byl jen přehnaný volební tah nyní opozičních stran. Avšak ideová neukotvenost Babišova hnutí, honba za popularitou i problematičtí koaliční partneři mohou Českou republiku snadno strhnout do temných vírů, proti nimž problémy Fialovy čtyřletky znamenaly ještě procházku růžovým sadem. Éra, kdy k pohodlnému a poklidnému vládnutí stačily šikovný marketing a trocha toho populismu, už totiž nejpozději v únoru 2022 odkvačila na příslovečné smetiště dějin.