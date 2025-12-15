Bude líp v tektonických posunech? Honba nové vlády za popularitou může skončit nepěkně

Josef Mlejnek
Komentář
Politické kyvadlo se zhouplo a vládu Petra Fialy střídá třetí vláda Andreje Babiše. Skoro na den přesně po čtyřech letech. Nevstoupíš dvakrát to stejné řeky, pravil Hérakleitos. Nicméně dravé proudy, které radikálně mění podobu světa vzešlého ze studené války, činí často citovanou poučku antického filozofa v daném kontextu skoro banální.
Andrej Babiš a Alena Schillerová do Brna za voliči na vánoční trhy (13....

Andrej Babiš a Alena Schillerová do Brna za voliči na vánoční trhy (13. prosince 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Andrej Babiš a Alena Schillerová do Brna za voliči na vánoční trhy (13....
Andrej Babiš a Alena Schillerová do Brna za voliči na vánoční trhy (13....
Andrej Babiš a Alena Schillerová do Brna za voliči na vánoční trhy (13....
Andrej Babiš a Alena Schillerová do Brna za voliči na vánoční trhy (13....
10 fotografií

Fialova vláda přejímala moc v čase doznívajícího covidu. Leč tehdy ještě všichni doufali, že epidemická povodeň odezní a toky domácí i světové politiky se vrátí do zavedených koryt. A příznivci nastupující pětikoalice rovněž neskrývali naděje, že odstranění Andreje Babiše od moci tak nějak samo vyřeší nejméně polovinu problémů.

Jste spokojeni s tím, že novým premiérem je Andrej Babiš?

celkem hlasů: 4096

V únoru 2022 však Rusko udeřilo na Ukrajinu, čímž zdejší politickou reprezentaci i společnost vystavilo asi největší zkoušce po roce 1989. Obstály v ní s rozporuplnou bilancí, kdy postupem času, jak se konflikt vleče a vítězství napadené strany leží v nedohlednu, začínají převládat spíše horší známky.

Fialova vláda dovedla dokončit transformaci naší nezávislosti na ruském plynu a ropě, byť přesněji řečeno technickou transformaci, spočívající ve schopnosti České republiky odebírat dodávky plně odjinud. Díky výjimce a nižší ceně se ale fakticky navýšil dovoz zmíněných komodit z Ruska.

A jakmile se české armádní sklady vyprázdnily, zůstala jako jedna z mála přímých vládních vojenských pomocí Prahy Kyjevu muniční iniciativa, spočívající v koordinaci nákupu dodávek střeliva pro Ukrajinu a jejich placení, avšak převážně nikoliv z českých zdrojů. Nad jejím dalším osudem nyní visí otazník, v nejhorším případě by ale mohl koordinační roli převzít jiný stát. Komerční produkci českých zbrojovek Babišova vláda omezovat nebude, ostatně, nečiní tak ani Ficův kabinet na Slovensku v případě slovenských zbrojních firem.

Lidovec Čunek se těší na Babišovu vládu. Odejdou ti, kteří škodili naší zemi, tvrdí

Nicméně Česká republika se ze skupiny zemí, jež Ukrajinu velmi podporovaly i na diplomatickém poli, přesune nejspíše do klubu opatrných neutrálů. Což může v současné situaci Ukrajině uškodit.

Podpora Trumpa je prázdná fráze

Avšak v probíhající válce je v sázce celá řada podstatných skutečností, nikoliv „pouhá“ nezávislost jedné těžce zkoušené země. Nová koalice sice v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny prosadila usnesení, kde vyjadřuje podporu „mírovému úsilí“ Donalda Trumpa, ovšem ti inteligentnější z ní už přinejmenším tuší, že jde pouze o prázdnou frázi, prostě o canc pro voliče.

Americký prezident je naprosto nevypočitatelný. Mírové plány Washingtonu vycházejí vstříc Moskvě, leč ta je stejně odmítá. Sílí podezření, že Trump je na Kremlu fatálně závislý, jelikož Vladimir Putin na něj vlastní kompromitující materiály. Okolí současného šéfa Bílého domu vykazuje neobyčejnou nekompetentnost. A například Trumpova posedlost Nobelovou cenou míru i skoro dětinská radost, jakou měl z mírové ceny, kterou mu udělila mezinárodní fotbalová federace FIFA, byť byl celému světu pro smích, vedou, spolu s řadou jiných signálů, k vážným obavám, zda je vůbec mentálně způsobilý zastávat tak důležitou funkci.

Fiala označil svou vládu za úspěšnou, veřejnosti předloží zprávu o stavu ČR

Německý kancléř Friedrich Merz hovořil o víkendu na sjezdu bavorské CSU, sesterské strany své CDU, o tektonických posunech politických a ekonomických center moci ve světě, jejichž rozměry patrně pochopíme až za několik let. A v ohrožení je podle něj samotný evropský politický i ekonomický systém, tedy demokracie, právní stát i tržní ekonomika.

Šéf NATO Mark Rutte vyzval minulý čtvrtek spojence v Alianci k zesílení obranného úsilí. „Konflikt je za dveřmi. Rusko přineslo válku zpět do Evropy. A my musíme být připraveni,“ konstatoval mimo jiné Rutte, podle nějž mnozí stále podceňují závažnost situace. A varoval před válkou v rozsahu, který „zakusili naši prarodiče a praprarodiče“ neboli před konfliktem rozměrů první či druhé světové války.

A, aby potíží nebylo málo, výše zmíněná Trumpova nevyzpytatelnost se týká i samotné Severoatlantické aliance, míry ochoty Spojených států zapojit se do válečných operací v případě napadení některé z evropských zemí nebo skupiny evropských zemí, členů NATO.

Skončí Česko v temném víru?

Andrej Babiš je pragmatický obchodník, jenž se sice v politice ledasčemu naučil, nicméně hlavní měřítko pro něj představují průzkumy veřejného mínění. A elektorát hnutí ANO je nyní celý natěšený, až Babišova vláda začne plnit předvolební sliby. Až místo nákupu údajně předražených amerických stíhaček přisype důchodcům, hasičům nebo kuchařkám ve školních jídelnách. Asi by si to zasloužili, ale nynější doba po politických lídrech s mimořádnou naléhavostí žádá, aby činili dost nepopulární věci a snažili se pro ně získat veřejnou podporu.

Prezentace ANO jako fanoušků Kremlu byl jen přehnaný volební tah nyní opozičních stran. Avšak ideová neukotvenost Babišova hnutí, honba za popularitou i problematičtí koaliční partneři mohou Českou republiku snadno strhnout do temných vírů, proti nimž problémy Fialovy čtyřletky znamenaly ještě procházku růžovým sadem. Éra, kdy k pohodlnému a poklidnému vládnutí stačily šikovný marketing a trocha toho populismu, už totiž nejpozději v únoru 2022 odkvačila na příslovečné smetiště dějin.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Komentář

Bude líp v tektonických posunech? Honba nové vlády za popularitou může skončit nepěkně

Andrej Babiš a Alena Schillerová do Brna za voliči na vánoční trhy (13....

Po střelbě na prestižní univerzitě v USA zemřeli dva lidé, policie zadržela muže

Na Brownově univerzitě na severovýchodě USA došlo ke střelbě, zasaženo bylo...

Zelenskyj jednal v Berlíně. Můžeme udělat kompromis o NATO, připustil

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostřed vpravo) si podává ruku se...

Při střelbě na pláži v Sydney zemřelo nejméně šestnáct lidí. Konala se zde chanuka

Záchranáři zasahují na místě střelby na pláži Bondi Beach v Sydney. (14....

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Rekordní dar. Dárek pro Putina dostal sto milionů, většina půjde na drony

Ukrajinský dron Žihadlo je určený pro sestřelování ruských šahídů

Česko - Švýcarsko 0:2. Florbalistky končí na MS druhé, o zlato je připravila koncovka

Zklamaná Vendula Beránková (vlevo) spolu s Denisou Ratajovou (uprostřed) a...

Rozhovor

Martin Hilský: Miltonův Ztracený ráj se podobá dnes populární fantasy. Může oslovit řadu čtenářů

Premium
Martin Hilský

Schodiště

Tahle země patří sborovému zpěvu. A prosinec je jeho čas

Sborový zpěv.

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Starosta Náchoda Birke opouští po sjezdu SOCDEM. Ze strany mizejí známé tváře

Jan Birke

Úhel pohledu

Vstup do KSČ jsem odmítl, přesto jsem se podíval na Harvard. I takové to bylo za „totality“

Výzdoba Hlávkova mostu v Praze během voleb do Ústavodárného shromáždění...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.