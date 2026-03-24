Válka o média, či poplatky? Zatím spíš zkušební balonek, na válku nemá vláda sílu ani kapacitu

Vláda chce, aby její záměr vstoupil v platnost již v polovině roku, a proto využije poslanecký návrh, tedy trošku pokoutnou cestu. Vládní legislativní iniciativa se má řídit řádným postupem, ale když to často nedělala ani minulá vláda, jak máme motivovat či peskovat tu současnou?
Pokus o vyhladovění veřejnoprávních médií
Spíš než zahájení války o média lze aktivitu vykládat jako pokusný balonek, či náznak polovičatého řešení. Předně lze bez obalu konstatovat, že sledujeme pokus o vyhladovění veřejnoprávních médií, respektive nemalou redukci jejich příjmů. Upřímně řečeno, minulá vláda se také s nikým neradila, když prosadila výrazné rozšíření plátců koncesionářských poplatků a navíc veřejnoprávním médiím slíbila valorizaci.
Když veřejnoprávní média dostávala přidáno, ozývalo se z nich jen pochvalné mručení. Marně se rozčilovali podnikatelé, že mají platit poplatek za zaměstnance, kteří nemají čas ani možnost v pracovní době sledovat rozhlas či televizi, prostě páni rozhodli. Nová vláda se touto poněkud hloupou metodou inspirovala.
Navíc se dá čekat, že ministr kultury Oto Klempíř nebude schopen sepsat zákon o zrušení poplatků tak, aby nová legislativa zároveň zaručovala nezávislost těchto médií na úřadující vládě. Pan ministr není schopen jednat ani s řediteli těchto institucí, kteří se musejí řídit rozpočtem, příslušnými zákony a musejí též plánovat na roky dopředu a rádi by věděli, na čem jsou a hlavně co je případně čeká.
V tomhle se Babišova vláda nápadně podobá té Fialově, v řadě oblastí nemá nic připraveného a chaoticky improvizuje. Pan ministr Klempíř není žádný systematik, natož obratný vyjednavač, takže s novým zákonem budou potíže.
Seříznutí poplatků může vládě sloužit jako částečné alibi. Voličům koalice se může líbit, jak veřejnoprávním médiím vláda „přistřihla křídla“ a vláda si alespoň vyzkouší, nakolik bude veřejnost ochotná za Českou televizi a Český rozhlas demonstrovat. Milion chvilek to slibuje, nicméně veřejnoprávním médiím dle průzkumů klesá důvěryhodnost. A je otázka, zda se sejde čtvrt milionu lidí na Letné jen proto, aby měli pracovníci rozhlasu a televize větší pohodlíčko.
Antivaxeři do debaty o očkování?
Z vládního pohledu má jejich dílčí iniciativa i další výhodu, bude někdo vyčítat seniorům nad 75 let, mladistvým či invalidům, že jsou od koncesionářských poplatků osvobozeni? Znělo by to dost asociálně. I když na Letnou přijedou plné autobusy seniorů naříkajících nad skutečností, že jsou osvobozeni od poplatků, s pocitem, že vláda ulevila potřebným, to moc nehne.
Na druhé straně, účast naštvaného občanstva mohou mohutně povzbudit experti z vlády, kteří si budou u vedení televize či rozhlasu vynucovat například přítomnost antivaxerů na debatách o očkování. To by se dalo vylepšit též přítomností zastánců ploché země v pořadech o astronomii, geologii či přírodovědě. Nejrůznější namyšlení šílenci by mohli dostat, s pomocí politického protektorátu SPD, slovo před mikrofonem a kamerou.
Proč ne? SPD je strana plná excentriků, jenže právě fakt, že bychom slyšeli vyšinuté názory z veřejnoprávních médií, může přivést na Letnou velkou spoustu lidí, kteří sem 21. března přijít nechtěli.
Každopádně teprve po té, až se dostane téhle přípravné vládní iniciativě veřejné odpovědi, budeme moci říci, zda vláda skutečně hodlá poplatky rušit. Zatím to vypadá, že na to nemá ani mentální kapacitu, protože nepředložila jediný nástřel koncepce, o které by se dalo veřejně debatovat. Za válku o média nelze považovat odpuštění poplatků, spíš lze poukazovat na politické snahy o prosazování konkrétních názorů či konkrétních lidí ve veřejnoprávních médiích. Jenže to není žel žádná novinka, jen se u současné vlády projevují poněkud, promiňte ten výraz, debilněji.