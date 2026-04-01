Je společné zasedání české a slovenské vlády chybou, hříchem, či „jen“ tradicí?

Čeští a slovenští ministři se ještě po rozpadu společného státu většinově znali osobně, měli na sebe telefon a byli zvyklí řešit problémy přímo, bez formálních průtahů. Společné zasedání vlád mělo tohle vědomí posílit a hlavně udržet. Fakticky však společné vládní seance nebudily téměř žádnou velkou pozornost. Pokud nebyl na pořadu jednání nějaký reálný problém, řešily se vlastně formality; tenhle zvyk byl zhmotněním vědomí společných 74 let „pod jednou střechou“.
Nikdo toto gesto nepřeceňoval ani nepodceňoval, ale třeba pro mnohé Slováky žijící v Česku bylo důležité. Koneckonců lidé narození na území dnešního Slovenska tvoří suverénně největší menšinu v naší zemi.
Šimečka by nevadil?
Včerejší společné zasedání na zámku Nová Horka na Novojičínsku budí vášně. Že se proti němu vymezil bývalý premiér Fiala, lze mít za očekávatelné, on společná zasedání zrušil, tedy se mu nemůže líbit jejich obnovení. Nicméně lze předpokládat, že pokud by se slovenským premiérem stal Michal Šimečka z Progresivního Slovenska, expremiér Fiala nebude nic namítat. Ale to je chyba. Přeci se vzájemné vztahy sousedních států nemají „přepólovávat“ podle toho, zdali v obou zemích vládnou vzájemně si sympatické garnitury.
I kdybychom ignorovali společnou historii i desetitisíce smíšených manželství, Slovensko je náš soused, s nímž máme nejen společnou hranici, ale do značné míry i společný osud.
Máme se vždy po změně vlády, v okamžiku, kdy naše a sousední vláda jsou si protivné, s daným státem rozkmotřit? I přes mnohé rozpory ve vztahu k EU, Ukrajině i dalším agendám máme pořád dost společných zájmů, na kterých můžeme spolupracovat.
DOKUMENT: Memorandum o prohloubené spolupráci mezi vládou ČR a vládou SR
Můžeme si třeba myslet, že na Slovensku vládne diktatura, která s demokracií nemá nic společného. Nemělo by právě proto smysl se sousedem, přes všechny rozpory, udržovat funkční a co nejtěsnější vztahy? Někdy může být jen samotný kontakt pro možnou domluvu klíčový. Vzpomeňme, jaký význam měla česká ambasáda v Sýrii, která zde byla jediná z celé EU a používaly ji i Spojené státy. Technická poznámka: Nikdo by předchozí větu neměl ani na vteřinu brát jako srovnání režimů v Sýrii a na Slovensku.
Kontakt mezi vládami zkrátka nemůže škodit, tedy pokud si nemyslíme, že „nedemokratičnost“ je nakažlivá jako spalničky. Pak už by zbývalo jen neprodyšně uzavírat hranice, jako to má Severní Korea. Že by nový vzor pro naše demokraty?