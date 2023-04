Že je třeba navýšit příjmy státu. Že relativně více platí do státní pokladny zaměstnanci a relativně méně lidé pracující jako OSVČ. A že je u nás vysoké zdanění práce.

Logicky by pak plánované úpravy daní i pojistného, což jsou také daně, měly tohle napravit. Jenže objevují se plány, které jdou opačným směrem. Například návrh, aby nemocenské pojištění platili i zaměstnanci, a to ve výši více než procenta z hrubé mzdy. Pro OSVČ by se nezměnilo nic. Zisk státu by byl přes 20 miliard korun ročně.

Teoreticky. Ve skutečnosti by se zvýšilo zdanění práce, trochu poklesla zaměstnanost, a tím dlouhodobě i výběr daní. Hlavně by se ale ještě víc zvýhodnil přechod na práci jako OSVČ.

Další lidé by šli na švarcsystém, aby ušetřili, a stát by přišel o další část daní. Nepomůže si nikdo. I když podle jednoduché teorie politiků, kterou už dávno nikdo z ekonomů nepoužívá, půjde všechno skvěle.