Kabinet má důvěru, začne vládnout a nevyhnutelně i dělat chyby

Co nám napověděl samotný proces? O vládě jsme se toho nedověděli mnoho nového, ostatně ministři se již měli možnost představit před touto procedurou a programové prohlášení kabinet uveřejnil na sklonku roku. Opozice se své funkce chopila leckdy rituálně, tedy zejména Piráti, když vyčítali kabinetu i to, co ještě neudělal. Nicméně zaznělo i mnoho věcných připomínek a věcné kritiky.
Věcná kritika i kázáníčka
Není zřejmé, zda se chronicky prodlužující se procedura vyslovení důvěry vládě může nějak pozitivně projevit. Ta letošní byla, pokud jde o trvání, vůbec nejdelší.
Opoziční poslanci (a to nejen ti aktuálně opoziční) stále intenzivněji využívají příležitost, kdy je na sněmovnu upřena pozornost veřejnosti, k tomu, aby se zviditelnili. Piráti se k interpelacím přihlásili všichni do jednoho, aniž by měli často co říci a opakovali se, šlo patrně o stranický rozkaz, hlavně aby byli vidět u řečnického pultíku.
Zajímavé bylo, jak se tato údajně nepopulistická strana dokázala v některých okamžicích ztrapnit, například když kritizovala připravovanou novelu jednacího řádu sněmovny s tím, že je nedemokratická a vláda prý sleduje jediný cíl, umlčet opozici. Přitom záměr minulé a současné vlády se téměř kryje a novela má jediný cíl, omezit obstrukce a zrychlit práci dolní komory. Nebo snad pirátské genijstvo (géniové obou pohlaví) chce tvrdit, že německý spolkový sněm je nedemokratický jen proto, že neumožňuje, aby se každý jednotlivý poslanec mohl vyjadřovat kdykoli k čemukoli?
Mnozí opoziční poslanci mluvili k věci a bylo zřejmé, že jim jde o lepší příští, ale vyskytli se i ideologové, kteří předváděli jen kázáníčka. Například poslanec Bartošek označil koalici za slepenec skutečně neschopných subjektů, jež spojuje pouze odpor k vládě minulé. A co když to je pravda? Jaká ovšem potom byla ta vláda předchozí? Jak mohla být poražena nejlepší vláda za desítky let, jak sám svůj kabinet skromně označil Petr Fiala? Moralizující Jan Bartošek sám sebe stavěl na piedestal, ale přitom lhal, když tvrdil, že Babišův kabinet nějak ohrozil bezpečnost republiky zveřejněním dat o muniční iniciativě.
Totéž hlásal například exministr zahraničí Jan Lipavský. Ovšem mýtus o tom, že České republice „namaloval Babiš na záda terč“, zlikvidovala několika větami bývalá ministryně obrany Jana Černochová, jasně řekla, že nová vláda žádná utajovaná data nezveřejnila, že v minulém roce tyto údaje zveřejnila sama Fialova vláda. Poslankyni Černochovou nemusíme podezírat z podpory Andreje Babiše, spíš se musíme zamýšlet, jestli pánové Bartošek, Lipavský a další lhali, nebo jen papouškovali, co kdesi zaslechli. Relevance jejich dalších tvrzení tím dostává na frak.
Před pádem popularity
Fakt, že mezi opozičními poslanci jsou popletové, samozřejmě neumenšuje vážné opoziční námitky. Rozpory v programu vlády jsou nesporné, stejně jako olbřímé náklady na všechna plánovaná opatření. Bude jen na vládě, jak se s tím popere. Vzpomeňme na programové prohlášení Fialovy vlády, na to, jak je někteří vychvalovali a co z něj zbylo. Ano, nesporně by bylo lepší, kdyby programové prohlášení bylo koherentní rozpočtově i věcně.
Na druhé straně opozice hlásající, že ji vlastně porazila „banda chabrusáků“, též ukazuje, že si nevidí na špičku nosu. Neviděli jsme ani náznak sebereflexe, což není moc povzbudivé pro budoucnost. Ale opozice se může jen těšit, protože vláda začne, spíš dřív než později, vršit chyby a hlouposti, bude zapírat, že neplní, co slíbila a bude se, jako každá vláda, zaplétat do lží. Opozice má skvělou startovní pozici, vláda je nesourodá, jednotlivé subjekty mají na spoustu problémů rozdílné názory a mnozí z nich si libují v provokativních výrocích. Ztráta popularity je nevyhnutelná.
Přejme vládě úspěch, a přejme úspěch i opozici, přinejmenším ve věcné kritice a v tom, aby se lépe připravila na možné budoucí vládnutí.