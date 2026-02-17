Recept na růst? Nejde jen o nízké daně, přednost by mělo dostat něco jiného

Kabinet chce zřetelně ulevit podnikatelům a firmám. Ve svém programovém prohlášení má například snížení firemní daně (daň z příjmu právnických osob) z 21 na 19 procent a také zrychlení daňových odpisů a dále zavedení speciálních odpisů pro start-upy a výstavbu služebních a firemních bytů. Přitom to vypadá, že přednost má snižování daní.
|
Ekonomika poroste, inflace zůstane nízká, předpovídá ministerstvo
Problém je v tom, že tohle pořadí preferencí není dobrý nápad. Jak zjistila studie vypracovaná nedávno ekonomy z Centra veřejných financí při Univerzitě Karlově, mnohem efektivnější než snižování firemních daní je zrychlování daňových odpisů.
Voličům těžko vysvětlitelné
Z poznatků ze zahraničí i z modelů pro českou ekonomiku plyne, že snížení firemní daně o dva procentní body pravděpodobně povede jen k velmi malému a dlouhodobě žádnému zvýšení ekonomického výkonu země. Prostě plánované snižování daní nefunguje. Zároveň by ale snížilo příjmy státního rozpočtu o 23 miliard korun ročně. U vlády, která hledá každou korunu a tvrdí, že potřebuje utrácet a zároveň šetřit, je to problém.
Naproti tomu zrychlení odpisů, tedy že cenu strojů a zařízení (s výjimkou aut) by šlo odečíst od daňového základu okamžitě, by stálo v průměru necelých 17 miliard korun ročně. Následně by to vedlo ke zvýšení investic o 34 miliard korun ročně a tím i k ekonomickému růstu. Po deseti letech by zřejmě šlo už „jen“ o náklady ve výši pěti miliard ročně a nakopnutí růstu by bylo opravdu znát.
|
Česko může být lepší místo pro život, řekl Babiš. Nezvýšíme daně, slibuje vláda
Proč tedy nejít cestou odpisů? Voličům se těžko vysvětlují. Daň je zkrátka jednoduchá věc, zatímco daňové odpisy, kde jde navíc o různé odpisové skupiny a jejich rychlost, vypadají jako záležitost, o kterou by se měli zajímat jen účetní. To těžko ohlásíte jako úspěch.
Navíc snížení daní krátkodobě vede často ke zvýšení odměn manažerů firem a odpisy navíc příliš nepomáhají velkým podnikům a dlouhodobě zejména montovnám těžícím z laciné práce. A těch je u nás v Česku stále dost.