Neudržitelná kombinace. Ekonomický program chystané vlády je rozumný jen zčásti

Lídři ANO, SPD a Motoristů podepsali koaliční smlouvu a zveřejnili programové prohlášení budoucí vlády. (3. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Michal Skořepa
Komentář   14:30
Strany rodící se nové vládní koalice poměrně rychle dospěly k dohodě ohledně vládních priorit. Konkrétně v ekonomické oblasti přináší výsledné programové prohlášení řadu opatření, která lze přivítat, ale zároveň i mnohé nápady problematické.

Přínosné může být například obnovení nabídky státních dluhopisů i drobným střadatelům. Může to posílit zájem populace o stav zdejších veřejných financí, a tak zvýšit českou fiskální gramotnost (ta je žalostně nízká, jak bude ještě doloženo níže).

Bude ovšem důležité nastavit výnosy z těchto dluhopisů tak, aby nebyly zbytečně štědré – aby nešlo o zbytečné dotování vlastníků dluhopisů z kapes ostatních daňových poplatníků, kteří si dluhopisy nebudou moct koupit třeba proto, že v jejich situaci podobný typ investice nedává smysl.

Za rozumné lze pokládat i rozhodnutí neusilovat o zavedení eura.

