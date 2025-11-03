Neudržitelná kombinace. Ekonomický program chystané vlády je rozumný jen zčásti

Přínosné může být například obnovení nabídky státních dluhopisů i drobným střadatelům. Může to posílit zájem populace o stav zdejších veřejných financí, a tak zvýšit českou fiskální gramotnost (ta je žalostně nízká, jak bude ještě doloženo níže).
Bude ovšem důležité nastavit výnosy z těchto dluhopisů tak, aby nebyly zbytečně štědré – aby nešlo o zbytečné dotování vlastníků dluhopisů z kapes ostatních daňových poplatníků, kteří si dluhopisy nebudou moct koupit třeba proto, že v jejich situaci podobný typ investice nedává smysl.
Za rozumné lze pokládat i rozhodnutí neusilovat o zavedení eura.