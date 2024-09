Konec moralistů v politice. Taškařice s odvoláním Bartošem by neměla odvést pozornost od podstatného

Samotná historie kolem Ivana Bartoše, který dokázal, že nejlepší digitalizace je tužka a papír, má několik vrstev. Prapor digitalizace třímali Piráti vysoko, nesouc ho s mečem svobody slova a internetu a štítem soukromí občanů. Po třech letech ve vládě je možné bezezbytku říci, že z hlavních bodů programu nesplnili nic. Není k tomu třeba berličky prohlášení jejich zakladatele Jiřího Kadeřávka, který kvůli tomu vystoupil ze strany.

Důvod pro odvolání Bartoše byl, je a bude. Strana udělá nejlépe, když opět ochutná střídmou stravu života v opozičních lavicích a vrátí se k původnímu programu a kořenům. Řada straníků je vyměnila za gurmánství ministerských pracoven a výdělek ze státního eráru neboli daní všech.

Zatím se ukázalo, že kupříkladu ministr zahraničí Lipavský je takový morální kanon, že hodlá podat rezignaci a zároveň vystoupit ze strany, přičemž evidentně doufá, že se mu tak podaří ve vládě udržet. Svědčí o rovnosti charakteru, když někdo opustí ve chvílích těžkých ty, bez nichž by se nikdy nahoru v politice nedostal?

Chyba Pirátů se stala už na začátku. Mysleli, že politika není řemeslo, může jej dělat každý amatér, a nechali se utáhnout na vařené nudli. Nejdřív nerozlučným kamarádem Vítem Rakušanem. Díky koalici se STAN v posledních sněmovních volbách přišli o 18 z 22 poslanců, protože je spojenci podrazili pilným kroužkováním vlastních kandidátů. Mohli se Piráti poučit třeba z osudu souručenství TOP09 se STAN, ale nabízenou lekci ignorovali. Pravdu měli ti, jako bývalí europoslanci Peksa a Kolaja, kteří nechtěli do vlády pětikoalice.

Od roku 2017 se Piráti s ODS přetahovali o hlavní sílu progresivně liberální scény, v případě ODS označované za pravici – rétoricky, nikoliv činy. Petr Fiala Piráty nalákal do vlády, aby v opozici dále nesílili, a jakmile i vlastní neschopností Piráti projeli evropské i krajské volby, hodil je přes palubu. Mistrné, cynické, nijak hezké. Piráti ale sami strčili hlavu do smyčky.

Nejvíce se teď musí zamýšlet lidovci a TOP09, zdali je coby aktuální béčko a céčko ODS čeká podobný osud. STAN má terč na zádech také. V jeho případě nabízí se ovšem zajímavá otázka. Nesvědčí leccos o naturelu Starostů a nezávislých, že si teď si nevykládají původní koaliční smlouvu s Piráty s mottem „Společně do vlády, společně do opozice“ (respektive „Společně do vlády, společně z vlády“) jako závazek současný, alébrž překonanou věc dávno minulou?

Zajímavá je role prezidenta Petra Pavla, který z New Yorku vzkázal, že se mu vývoj nelíbí, neboť občané prý nechtějí nestabilitu a rozkolísanou vládu. Není to ale spíš tak, že většině voličů může být jedno, kdo je u vesla, protože je nejdůležitější výkon a práce pro občany, kteří si vládu volí a daněmi platí? Za své peníze chtějí služby školami, školkami, zdravotnictvím, kvalitními silnicemi počínaje, bezpečností konče. Optikou nájemníka Pražského hradu by pětikoaliční vláda při její rekordní neoblibě musela skončit už dávno.

K vědomí, jakou stabilitu, duševní rovnováhu a klid ve společnosti činnost vlády Petra Fialy za tři roky přinesla, nepotřebujeme sociologické průzkumy. Stačí promluvit s bližními a naslouchat po ujištění, že rozhovor je důvěrný. Až tak se tažení proti údajným dezinformacím, které vyústilo v označování všech kritiků přetikoalice za ruské kolaboranty a obecně slouhy cizích zájmů, dostalo. V kombinaci s označováním voličů a stran pětikoalice za demokratickou hráz proti populistům a nedemokratům v podobě opozice a jejích voličů. O porušených slibech předvolebních i povolebních – kupříkladu nezvýšíme daně – ani nemluvě.

Taškařice kolem nedůstojného odvolání ministra pro místní rozvoj Bartoše, přičemž ještě v srpnu premiér Fiala neviděl odvolání předsedy Pirátů jako cestu k náprava paskvilu digitalizace stavebního řízení, by neměla odvést pozornost od podstatného. Vládní strany dostaly další výprask ve volbách. Schodek rozpočtu je enormní. Peníze z EU jsou de facto peníze už dříve státům přislíbené, jen se budou podle předsedkyně Ursuly von der Leyenové snáze čerpat.

Do Poslanecké sněmovny míří novela, v níž není věk odchodu do důchodu zastropován. Kumulativní inflace dosáhla zhruba 35 procent a její momentální výše není zlevňování, jen se méně zdražuje už několikrát zdražené. Obnova po povodních vázne a zima v horských oblastech začne za chvíli. Podle ministra Hladíka se do jejího začátku obnova nezdaří a řada lidí zůstane bez obydlí. Starosta Široké Nivy navzdory tvrzení ministryně obrany Černochové o připravenosti armády marně žádá o pomoc armády.

Morální majáky ukázaly se nemorálními přesně tak, jak se dalo tušit, neboť morální o morálce potřebu stále mluvit nemají. Politická kultura lepší není. A byť Piráti na tiskové konferenci působili jako děti s rozšlapanými bábovičkami, každé jejich slovo o oligarchických vazbách ve vládě stojí za to prozkoumat. Po třech letech věčného poučování a mistrování veřejnosti svítá naděje návratu k politické politice měřené výkonem více než prázdnými řečmi. V zárodku je začátek konce jedné neblahé éry.