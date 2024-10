Političtí lumíci proměnění v zajíce běží o život. Vládní strany ale před odpovědností neutečou

Prim v rozcukávání koutků našich úst hraje premiér Petr Fiala. Se svým PR týmem budoval svůj obraz coby povahu statečnou, chování přímého, mírnou, slušnou. Teď je podoben křivému zrcadlu s prasklinami. Ministra Bartoše odvolal tak, že kdyby to udělal někomu v běžném vztahu, i jeho vlastní přátelé by si nejspíš říkali, že Fialova ex má vlastně štěstí a na jejích pomluvách něco je.

Někomu tvrdit ráno, jak je vše v pohodě, jede se dál, nechat ho to jít říct médiím, pak mu zavolat, že je konec a telefonicky to na poslední chvíli sdělit i koaličním partnerům, to je kumšt amatéra. Svědčí o příčetnosti a kompetentnosti premiéra, že si vybral takový PR tým, nebo dokonce sám postup vyhození ministra, který si vyhazov zasloužil, že vypadá jako největší podrazák?

Pokud po veleúspěšném videu s nutellou byl Fiala pro smích, po Bartošově odvolání je k opovržení, k čemu je po dělání zajíce v Partii TV Prima? Vypadá to, že zaječí povaha se jaksi podvědomě v živém vysílání projevila.

Konec hodnotové politiky

Vláda dosáhla za tři roky takové obliby, že se jevila jako skupina lumíků, kteří se nemohou dočkat smrti v blížících se volbách do Poslanecké sněmovny. Slýchali jsme, jak vše výborně zvládli, cenami energií a inflací počínaje, rozvojem ekonomiky a zahraniční politikou konče, ale padla kosa na kámen.

Domácí poměry jsou lehce měřitelné, žijeme v nich všichni. Drahé energie, kumulativní inflace za dobu Fialovy vlády zhruba 35 procent, prosazování jediného správného názoru, moralizování i nálepkování všech kritiků, toť naše každodennost.

Za své vzala také pohádka, jak si nás venku všichni váží za údajně zásadovou a hodnotovou zahraniční politiku. Na ministra Síkelu zbyla v Evropské komisi rozvojová pomoc, tedy jak říká opoziční ANO, stal se „afrokomisařem“. To bylo řečí o energetice a obchodu pro super skvělého Fialova ministra za STAN! Poláci dostali rozpočet, Slováci (nad kterými Fialova vláda ohrnuje nos) obchod, Rakušané migraci, Němci šéfku Evropské komise a nejlepší, hodnotový ministr Síkela kupříkladu rozvoj studní v Africe a Asii.

A je úspěch Síkelův rozpočet 300 miliard eur, jak tvrdí vládní PR? Peníze byly přiděleny na období 2021 až 2027. Pokud Síkela projde slyšením v Evropském parlamentu, dozvíme se snad, kolik na rozvoj zemí mimo Evropskou unii zbylo.

Aktuální nájemce Pražského hradu prezident Petr Pavel za velkou louží prohlásil, že Ukrajina nevyhrává a bude to na kompromisy územní. Podle mnohých sice projevil realistický postoj, ale zcela popřel dosavadní teze ministra Lipavského. Opozice prezidenta uštěpačně přivítala mezi chcimíry a dezoláty. Pro nás je podstatné něco jiného. Lipavský potopil Piráty, kteří mu pomohli nahoru. Bez nich by ministrem nebyl. Ba dokonce by se možná musel živit běžnou prací nebo se nechat živit rodiči, protože voliči mu důvěru ve volbách roku 2021 nedali.

Jakýpak tedy výborný a nejlepší ministr zahraničí, kterého si musel Fiala nechat ve vládě? Páteř křivá, názory neoriginální, Síkela ve stoupě unijní nevýznamnost. Premiér Fiala a spol. mohou mít nicméně radost – Piráty ještě více potopili, takže už s nimi nebude ODS soutěžit o nejsilnější stranu pro vládní voliče jako předtím v opozici. A nádavkem loutka na ministerstvu zahraničí jim zůstala.

Návrat k starému systému

Zaječí povaha bere i zbytek vlády. Když nechtějí skončit jako lumíci, musí utíkat, že prach na hluboké tůně prohraných voleb evropských, krajských i senátních sedne (jediná výjimka je STAN, který zůstal jakžtakž na svém). A tak jsme se dočkali. Podle ministra Jurečky už to není tak, že když nebude stoupat věk odchodu do důchodu do nekonečna o dva měsíce za rok a osekají se zcela důchody, tak vše zkrachuje. Nakonec i vládní poslanci mu tleskají, včetně poslankyně Vaňkové za STAN, která doposud zdatně malovala čerty na zeď.

Zajíci se rozběhli také jinde. Pan premiér s ministrem zdravotnictví Válkem ohlásili slavnostně digitalizaci ve zdravotnictví, kterou většinová populace málo řešila – prý si v nemocnici budou posílat žádanky elektronicky. Směšné. Občany přece hlavně zajímá dostupnost péče, aby byla zdarma, jelikož si na to platíme daně, bez dlouhých čekacích lhůt a kvalitní. Když taková bude, klidně žádanky nosit můžeme napsané i na předloktí.

Podruhé dvojministr Jurečka si sice obětavě vzal na sebe Bartošův resort předtím, než se do ministerské sesle obětuje STAN, mezitím ale úřaduje ministr Kupka v digitalizaci. Slavnostně ohlásil, že konečně se stane, co už tři měsíce navrhují opozice i na vládě nezávislá média – návrat k starému systému.

Kupka s Fialou si také libovali, že prý otevřou 200 kilometrů dálnic do konce roku 2025. To údajně znamená, že vláda plní sliby a žije se za ní lépe. Ještě před pár týdny Kupka dokola vykládal, jak navazuje na práci minulé vlády ANO a sociální demokracie a příští vláda bude navazovat na jeho práci. Dával tím okázale najevo čestnost, což mu tenkrát bylo k chvále. Nejhorší ale je, že jediný zatím reálný výkon ministra Kupky je enormní zdražení dálniční známky.

Ministryně Černochová jediná zaječí úmysly nemá. Dál si kupuje každou hračku, kterou ráda, takže bude mít dva nové letouny za 11,3 miliardy bez DPH. Vláda vyčlenila na pomoc firmám na platy zaměstnanců po povodních miliardu, což je tedy 11,3krát bez DPH méně.

Politici nás baví, až to fyzicky bolí. Lumíci berou do zaječích. Ve vládním ranku na všem vydělává STAN. Ovšem vládní strany od ekonomických a politických příkoří širokým vrstvám obyvatel může utéci jen v případě skupinové ztráty paměti voličů.